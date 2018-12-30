Копирайт изображения Getty Images Image caption Доісторичні кити. Зверху - один з видів цетотеріїв

1."Знайшов кістку - приведи до неї науковця!" - вчений, який шукає довголіття в еволюції китів

Цього року український біолог Павло Гольдін відкрив і описав новий для науки вид вимерлих карликових вусатих китів - чучулію Давіда. Про своє найновіше відкриття вчений, який до анексії працював у Криму, розповів кореспонденту BBC News Україна В'ячеславу Шрамовичу.

Копирайт изображения facebook.com/pg/superheroes.school Image caption Навчанням при лікарнях в Україні, за даними МОН, охоплено близько двох тисяч дітей. А потребують цього - понад 10 тисяч.

2. Школи у лікарнях: чи є шанс у дітей вчитися, попри хворобу?

Є діти, яким би дуже хотілося у нормальну школу, але їх туди не пускають лікарі. У двох українських лікарнях хворих дітей вчать зусиллями волонтерів, а от з наступного року, як розповідає кореспондент BBC News Україна Діана Куришко, таке навчання при лікарнях має розпочатися у всіх регіонах України.

"Школи при лікарнях потрібні не стільки для освітнього процесу, скільки для спілкування. Це гарантія, що діти повернуться у світ живих", - каже Наталія Мосейчук, телеведуча і куратор соціальної ініціативи "Право на освіту".

Копирайт изображения Martine Franck / Magnum Photo Image caption Світлина басейну 1976 року зроблена Мартіною Франк

3. Внутрішня тиша фотографа Мартіни Франк

Мартіна Франк - одна з найвідоміших фотохудожниць XX століття і перша жінка, яка стала членом легендарного агентства Magnum.

Франк навряд чи могла залишатися байдужою до руху за права жінок, який почав ширитися світом минулого століття, насамперед тому, що й вона сама опинилася в професії, в якій переважно домінували чоловіки.

Копирайт изображения USPA.GOV.UA Image caption Бердянський порт

4. Напруга на Азові: скільки недорахувалися українські порти

Ще до останнього загострення на Азові, внаслідок якого в Україні запровадили воєнний стан, кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Зануда підрахувала, яку ціну українські компанії платять за фактичну блокаду азовських портів.

Копирайт изображения Емма Барнетт Image caption Не треба почуватися винною, зізнаючись, що у декреті вам важко, каже Емма

5. Чому мамам "у декреті" буває важко й самотньо

Новоспечені батьки люблять жартувати про те, що вираз "декретна відпустка" є справжнім знущанням, бо чим-чим, а відпусткою там не пахне.

"Мене охоплювали безпорадність, розчарування та сум. Часом ці меланхолійні почуття заступала неймовірна лють", - так кореспондентка BBC Radio 5 Емма Барнетт описує свої враження від декрету.

6. "Він марив морем" - мати полоненого українського моряка Андрія Оприска

"Як мені було, коли я почула, що він в полоні? Мені здається, що я ніяк не реагувала. Як загальмована була, не могла ні плакати, ні говорити. З часом лише усвідомила і вже тоді почала перейматися", - так пані Ольга розповідала кореспондентці BBC News Україна про те, як дізналася, що її син Андрій Оприско потрапив у полон як і 23 інших українських моряків.

Копирайт изображения Світлана Краковська Image caption Світлана Краковська - одна з українських науковиць, які зимували на станції "Академік Вернадський". Більше з того часу жінки до складу експедицій не потрапляли

7. Жінки в снігах: чи повернуться українки в Антарктику?

Уже 20 років жінки не потрапляють до складу українських антарктичних експедицій, які зимують на станції "Академік Вернадський".

Новий керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий розповів BBC News Україна про те, чому так траплялося, і зізнався, що вважає це анахронізмом.

Копирайт изображения Mickael Gagne Image caption Тетяна Калачова з України проїхала всі етапи "Тур де Франс" третій рік поспіль

8. "Навіщо я проїхала всі етапи чоловічого "Тур де Франс". Розповідь українки

Тетяна Калачова - одна з велосипедисток, які прагнуть відновити жіночий "Тур де Франс". Для цього жіноча аматорська команда четвертий рік поспіль проїжджає кожний етап велогонки за день до чоловіків.

Як це - проїхати всю дистанцію "Тур де Франс" Тетяна розповіла кореспондентці ВВС News Україна Ганні Чорноус.

Копирайт изображения ВВС Image caption Мама Лізи дуже хоче вийти на роботу, але скаржиться, що не може знайти у Києві садок зі спеціальною дієтою для доньки

9. Хочу, щоб братик навчився ходити: історії особливих дітей з зони АТО

Хвора дитина - це завжди біль та страждання для близьких, але є обставини, які роблять життя таких родин ще нестерпнішим. Наприклад, війна, яка змушує безкінечно тікати. Діана Куришко зібрала історії кількох таких родин у своєму матеріалі.

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