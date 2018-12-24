Як виглядають ялинки у містах України? Фото

У День святого Миколая почався відлік часу до Різдва та Нового року.

У містах України запалили святкові ялинки - ВВС зібрала найяскравіші фотографії.

Головна ялинка країни на Софійській площі в Києві. Цьогоріч на ній майже 3 кілометри гірлянд та понад півтори тисячі різнокольорових дизайнерських іграшок.

Копирайт изображения UNIAN

У Києві святковий ярмарок працює з 19 грудня 2018 до 13 січня 2019 року.

Копирайт изображения UNIAN

Ялинкові прикраси на новорічній виставці "Лише взимку так буває" в Києві.

Копирайт изображения UNIAN

Різдвяна ялинка у Львові на площі перед Оперним театром. На церемонії відкриття поряд з мером Львова Андрієм Садовим львівські пластуни, які передали жителям міста Віфлеємський вогонь миру з Ватикану.

Копирайт изображения UNIAN

Інсталяція у вигляді оленів і санчат Санта Клауса на балконі у Львові.

Копирайт изображения UNIAN

Новорічна ялинка на площі Свободи в Харкові, 23 грудня 2018 р.

Копирайт изображения UNIAN

Головна новорічна ялинка на Думській площі в Одесі.

Копирайт изображения UNIAN

Учасники "Пласту" під час церемонії передачі Віфлеємського Вогню Миру, в Храмі Святого Іоанна Богослова, в Харкові.

Копирайт изображения UNIAN

Відкриття головної новорічної ялинки та новорічного містечка на площі Маяковського, у Запоріжжі.

Копирайт изображения UNIAN

Новорічна ялинка на Красній площі, у Чернігові, 13 грудня 2018 р.

Копирайт изображения UNIAN

В окупованому Донецьку на площі Леніна теж зібрали центральну ялинку, а також встановили новорічні фігури.