Бельгія витрачає сотні тисяч на захист рідкісних птахів. У Франції їх відстрілюють

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грицик великий

Щороку влада бельгійської Фландрії витрачає 800 тисяч євро на захист двох видів птахів, які перебувають під охороною, але на французькому кордоні їх відстрілюють. Проблема в недосконалості загальноєвропейського законодавства, яке дозволяє кожній країні самостійно займатися охороною тварин.

Грицик великий (limosa limosa) і кульон великий (numenius arquata) щоосені мігрують з північних регіонів Європи на південь. Маршрут птахів пролягає через північне узбережжя Франції, де полювання - стара традиція, і багато птахів, яких врятували влітку, гинуть від рук місцевих мисливців.

За словами Геральда Дріссенса, члена фламандської природоохоронної організації Natuurpunt, саме прибережна зона важлива під час міграції птахів. Берегова лінія служить для них орієнтиром, особливо в нічний час. Щороку птахи слідують одним і тим же шляхом, але цей шлях добре відомий і мисливцям.

"Полювання - це не удача. Це добре продумана стратегія. Люди знають, де чекати птахів. Вони приманюють тварин звуками, а потім відстрілюють їх. М'ясо в їжу не йде. Це просто розвага чи спорт, яким займаються навіть юні мисливці, зовсім діти", - говорить експерт.

Північні регіони Бельгії вкриті болотами, які ідеально підходять для розмноження грициків. Водно-болотні угіддя дають птахам їжу і ховають від хижаків.

Так, з травня по серпень у птахів є можливість вивести потомство і підготувати його до перельоту. У кінці літа й у вересні частина відлітає на південь Європи, а частина - в Північну Африку.

Однак розмножуватися птахам стає все складніше. Головна причина цього - інтенсивне фермерство.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кульон великий

В останні 30-40 років у Бельгії та Нідерландах стає все менше полів, де птахи могли б жити влітку і виводити нове потомство.

Місцева влада перейнялася цією проблемою лише кілька років тому - через відсутність якісних систем моніторингу масштаб скорочення популяції був неочевидний.

У 2015 році фламандський уряд почав виплачувати місцевим фермерам компенсації, аби ті відкладали сінокіс на більш пізній час.

Херман Антоніссен займається фермерством в провінції Антверпен. На його землях живуть грицики. Кращий час для сінокосу - травень, але за місцевими законами фермери, на полях яких мешкають птахи, які знаходяться під охороною, не можуть вести роботи з кінця березня до кінця червня.

"За ті місяці, поки діє заборона, фламандський уряд виплачує нам компенсації в розмірі 697 євро за гектар, - каже Антоніссен. - Не всім фермерам це фінансово цікаво, але їм доводиться дотримуватися закону. Особисто я не проти. Фермерство і природа йдуть рука об руку, і я радий, що завдяки компенсаціям можу робити внесок в збереження природи. Це має бути спільним завданням уряду та звичайних людей".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грицик великий

У цілому компенсації обходяться фламандському уряду в 800 тисяч євро на рік.

Перші спроби зберегти популяцію птахів почалися в Європі ще з кінця 70-х років, коли стало зрозуміло, що урбанізація неминуча. Набагато пізніше, у 2009 році ці спроби оформилися в загальноєвропейське законодавство, так звану "Пташину директиву" (Birds Directive).

Згідно з документом, всі країни ЄС повинні однаково охороняти види, що зникають. На практиці цього не відбувається і кожна країна сама розв'язує питання охорони птахів.

Обидва види - і грицик великий, і кульон великий - згадуються в директиві, але не входять у список птахів під особливою охороною.

Згідно з документом, їх заборонено відстрілювати, коли вони повертаються додому з зимівлі. Коли птахи летять на зимівлю, полювання регулюється національним законодавством країн-членів ЄС.

"З кожним роком птахів стає все менше, і ще й стріляти у них абсурдно", - говорить Геральд Дріссенс

За даними Фламандського дослідного інституту природи й лісу (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), два роки тому на території Бельгії налічувалося 350-400 пар кульону великого, а нині популяція ледь сягає 300 пар.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кульон великий

Грицик великий - це так званий "Парасольковий вид" (umbrella species): якщо зберегти середовище його проживання, то багато інших видів птахів отримають більше шансів на виживання.

Тепер орнітологи нараховують у Бельгії 850 пар грицика. За останні 30 років популяція цих птахів у Бельгії та Нідерландах зменшилася на 60% - і продовжує скорочуватися.

"Ми не можемо стверджувати, що мисливці - головна причина зменшення популяції, тому що є і природні фактори. Тим не менш, з кожним роком птахів стає все менше, і ще й стріляти у них абсурдно", - говорить Геральд Дріссенс.

Уряд і природоохоронні організації Бельгії вимагають від влади Франції повної заборони полювання на ці два види.

Французькі захисники природи підтримують ініціативу і намагаються змінити вікові мисливські традиції своєї країни. Питання вже кілька разів піднімали на рівні ЄС, але поки безрезультатно.

Бельгійські захисники природи сподіваються на повільні, але вірні зміни у свідомості французьких сусідів.

У приклад ставлять свою власну країну: ще 30 років тому нелегальний відстріл птахів у Бельгії був звичайною практикою, а зараз такі випадки поодинокі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.