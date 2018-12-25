Як у світі святкують Різдво. Фото

  • 25 грудня 2018

Святкові служби проводять по всьому світу, оскільки християни західного обряду відзначають народження Христа.

Ось наша підбірка кращих фото.

Папа Римський Франциск на месі Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Під час різдвяної меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав більше "ділитись і давати", засудивши "ненаситну жадобу" сучасної культури споживання
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Єгипетська дівчинка на святковій службі Копирайт изображения EPA
Image caption У Єгипті ця маленька дівчинка уважно слухала під час церковної служби в Каїрі
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Люди на святкуванні Різдва в церкві у Фуяні, Китай Копирайт изображения AFP
Image caption Святкування проходили й у церкві в місті Фуян, у східній провінції Аньхой, Китай
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Індійські християни беруть участь у різдвяній молитві в церкві Немовляти Ісуса в Бангалорі, Індія Копирайт изображения EPA
Image caption Індійські християни взяли участь у молитвах у церкві Немовляти Ісуса в Бангалорі
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Жінка молиться під час різдвяної служби в соборі Святого Серця в Лахорі Копирайт изображения Reuters
Image caption Ця жінка молилася під час різдвяної служби в соборі Святого Серця в пакистанському місті Лахор
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Тайські та іноземні католики торкаються ляльки немовляти Ісуса Копирайт изображения EPA
Image caption Люди стояли в черзі в цій церкві в Бангкоку, аби доторкнутися до ляльки немовляти Ісуса у шопці (вертепі)
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Хлопці-міністранти у Кіншасі Копирайт изображения Reuters
Image caption Ці хлопці-міністранти допомагають священикам і відіграють ключову роль під час урочистостей у Кіншасі, Демократична Республіка Конго
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Хлопчик з групи тисяч мігрантів, які подорожують з Центральної Америки до США, відзначає Різдво у притулку в Тіхуані, Мексика Копирайт изображения Reuters
Image caption Хлопчик з групи тисяч мігрантів, які подорожують з Центральної Америки до США, відзначав Різдво у притулку в Тіхуані, Мексика
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На стадіоні в Сурабаї, другому за величиною місті Індонезії, пройшла меса напередодні Різдва Копирайт изображения AFP
Image caption На стадіоні в Сурабаї, другому за величиною місті Індонезії, пройшла меса напередодні Різдва
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Члени берлінського клубу плавців прийняли свою традиційну різдвяну ванну в міському озері Оранкезеє Копирайт изображения AFP
Image caption Члени берлінського клубу плавців прийняли свою традиційну різдвяну ванну в міському озері Оранкезеє
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Пара цілується під ялинкою поблизу церкви Святого Антонія Копирайт изображения EPA
Image caption Тим часом ця пара цілувалася під ялинкою в Стамбулі, Туреччина
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Родина на пляжі Бонді Копирайт изображения Getty Images
Image caption Сім'ї на пляжі Бонді в Сіднеї відзначали Різдво в середині літа, яке у південній півкулі припадає на нашу зиму
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Християнська спільнота відвідала святкову службу в церкві Санта-Марія в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати Копирайт изображения Reuters
Image caption Християнська спільнота відвідала святкову службу в церкві Санта-Марія в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати
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Священик готується до служби Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption У Франції, так звані "жовті жилети" провели службу на об'їзній дорозі в північному місті Сомайн
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Віряни Римсько-католицької парафії св. Йоана Павла ІІ Копирайт изображения UNIAN
Image caption У Львові віряни Римсько-католицької парафії провели святкування, частиною якого було кроплення святою водою оплатка - різдвяного хліба
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