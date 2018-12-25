Як у світі святкують Різдво. Фото
- 25 грудня 2018
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Святкові служби проводять по всьому світу, оскільки християни західного обряду відзначають народження Христа.
Ось наша підбірка кращих фото.
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