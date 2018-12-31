Астронавт: пілотовані місії на Марс - це дурість
Один з перших астронавтів, які побували на орбіті Місяця, розповів у інтерв'ю BBC Radio 5 Live, що планувати місії на Марс - це "дурість".
Білл Андерс, пілот місячного модуля "Аполлона-8", космічного корабля, що вперше в історії полишив орбіту Землі, стверджує, що відправляти екіпажі на Марс - це "нісенітниця".
Нині NASA планує нові пілотовані польоти на Місяць.
Мета космічного агентства - здобути певні навички, а також розвивати технології, що в майбутньому дадуть людини можливість здійснити висадку на Марсі.
85-річний Андерс називає себе великим шанувальником "визначних" непілотованих програм, "переважно тому, що вони набагато дешевші". Але, за його словами, щоб вкладати кошти в шалено дорогі пілотовані місії, потрібно заручитися підтримкою громадськості, а її наразі немає.
"Яка нагальна потреба? Що спонукає нас до польоту на Марс? - запитує він. - Я не думаю, що громадськість настільки в цьому зацікавлена".
А тим часом роботи-дослідники й далі вивчають Марс. Минулого місяця на рівнині Елізій успішно сів апарат InSight, який досліджуватиме внутрішню структуру планети.
У своїй заяві NASA повідомило, що планує "тривале повернення на Місяць, яке допоможе підготуватися до відправлення астронавтів на Марс".
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"Крім того, підтримка комерційних та міжнародних партнерів дасть змогу розширити присутність людини в космосі та здобути нові знання й можливості", - йдеться в заяві агентства.
У грудні 1968 року ракета-носій "Сатурн-5" злетіла з мису Канаверал у Флориді й доправила Андерса разом з іншими членами екіпажу (Френком Борманом та Джимом Ловеллом) на орбіту Місяця, довкола якої астронавти облетіли 10 разів.
Екіпаж "Аполлона-8" провів 20 годин на орбіті, а тоді повернувся на Землю.
Вони приводнилися в Тихому океані 27 грудня, за якихось 4 500 метрів від запланованого місця посадки, і їх підібрав авіаносець "Йорктаун".
На той час то була найдальша подорож людини за межі рідної планети - і життєво важливий крок до історичної посадки "Аполлона-11" на Місяці, яка відбулася всього сім місяців по тому.
Проте колишній астронавт в'їдливо висловлюється про еволюцію NASA з тих п'янких часів, коли президент Джон Кеннеді публічно пообіцяв відправити людину на Місяць до кінця 1960-х:
"Сьогодні NASA не змогло б дістатися до Місяця. Вони так закостеніли… NASA перетворилася на програму з працевлаштування… а підтримки громадськості майже немає, багато центрів переважно зацікавлені в тому, щоб чимось займатися, аби була зарплата, а конгресмени могли переобиратися".
Також Андерс розкритикував рішення сфокусуватися на дослідженні навколоземної орбіти після завершення програми "Аполлон" у 1970-х. "На мою думку, "Спейс Шатл" був серйозною помилкою. Запуск був видовищний, а поза тим - майже нічого. Обіцянки так і лишилися невиконаними", - стверджує колишній астронавт.
"Космічна станція зараз на орбіті лише тому, що був шатл, і навпаки. З часів останніх висадок на Місяць NASA дуже невміло керувала пілотованою програмою", - каже астронавт.
Дивно чути такі слова від гордого патріота й військовослужбовця США, який досі з великою теплотою згадує власну космічну місію. Крім того, Андерс усвідомлює, що його погляди можуть не влаштовувати декого в аерокосмічній спільноті.
"Я думаю, NASA дуже пощастило мати те, що воно має зараз. І навіть це, на мою думку, невиправдано багато. Мене в NASA не дуже люблять за такі висловлювання. Але це моя думка", - пояснив він.
Трохи оптимістичніше бачить ситуацію колишній колега Андерса - Френк Борман, який був командиром екіпажу "Аполлона-8", а також провів два тижні на орбіті Землі в рамках програми "Джеміні".
"Я не так критично налаштований до NASA, як Білл, - розповів він в інтерв'ю 5 Live. - Я твердо переконаний, що нам потрібно активно досліджувати Сонячну систему. І на мою думку, цим мають займатися не лише роботи, а й люди".
Однак щодо планів засновника Space X Ілона Маска й керівника компанії Amazon Джеффа Безоса (обидва говорили про підготовку приватних місій на Марс) Борман висловився різкіше.
"Навколо Марса багато безглуздого ажіотажу. Маск і Безос говорять про колонізацію Марса, а це абсурд", - запевняє колишній астронавт.
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Спадщина "Аполлона"
Розмірковуючи про власну історичну місію на Місяць, Борман назвав "Аполлон-8" "прекрасним починанням" і погодився з тим, що їхній корабель допоміг виграти космічні перегони.
Спадщиною місії, що залишиться на віки, Андерс називає "Схід Землі" - фотографію, зроблену екіпажем, на якій рідна планета людства зависла в темряві космосу над місячним горизонтом.
У розмові з керівником проектів BBC Radio 4 третій астронавт "Аполлона-8" Джим Ловелл теж пригадав момент сходу Землі: "Коли я дивився на саму Землю… то відчув здивування. Навіщо я тут? З якою метою? … У той момент на мене ніби осяяння зійшло", - поділився він.
"Я зрозумів, що Бог дав людству сцену, на якій воно може грати. А якою буде вистава, залежить лише від нас", - переконаний Ловелл.
Френк Борман і Білл Андерс дали інтерв'ю BBC Radio 5 Live для документального спецвипуску, присвяченого 50-й річниці їхньої історичної місії на Місяць. Ефір програми "Аполлон-8: Різдво на віддаленому боці Місяця" відбувся на 5 Live 24 грудня 2018 року о 20:00 за Гринвічем.
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