Астронавт: пілотовані місії на Марс - це дурість

Копирайт изображения NASA Image caption Білл Андерс на "Аполлоні-8" у грудні 1968 року

Один з перших астронавтів, які побували на орбіті Місяця, розповів у інтерв'ю BBC Radio 5 Live, що планувати місії на Марс - це "дурість".

Білл Андерс, пілот місячного модуля "Аполлона-8", космічного корабля, що вперше в історії полишив орбіту Землі, стверджує, що відправляти екіпажі на Марс - це "нісенітниця".

Нині NASA планує нові пілотовані польоти на Місяць.

Мета космічного агентства - здобути певні навички, а також розвивати технології, що в майбутньому дадуть людини можливість здійснити висадку на Марсі.

Image caption Білл Андерс сьогодні. За його словами, NASA не варто планувати пілотовані місії на Марс

85-річний Андерс називає себе великим шанувальником "визначних" непілотованих програм, "переважно тому, що вони набагато дешевші". Але, за його словами, щоб вкладати кошти в шалено дорогі пілотовані місії, потрібно заручитися підтримкою громадськості, а її наразі немає.

"Яка нагальна потреба? Що спонукає нас до польоту на Марс? - запитує він. - Я не думаю, що громадськість настільки в цьому зацікавлена".

А тим часом роботи-дослідники й далі вивчають Марс. Минулого місяця на рівнині Елізій успішно сів апарат InSight, який досліджуватиме внутрішню структуру планети.

У своїй заяві NASA повідомило, що планує "тривале повернення на Місяць, яке допоможе підготуватися до відправлення астронавтів на Марс".

"Крім того, підтримка комерційних та міжнародних партнерів дасть змогу розширити присутність людини в космосі та здобути нові знання й можливості", - йдеться в заяві агентства.

Копирайт изображения NASA Image caption Художнє моделювання концепції Крижаного будинку на Марсі

У грудні 1968 року ракета-носій "Сатурн-5" злетіла з мису Канаверал у Флориді й доправила Андерса разом з іншими членами екіпажу (Френком Борманом та Джимом Ловеллом) на орбіту Місяця, довкола якої астронавти облетіли 10 разів.

Екіпаж "Аполлона-8" провів 20 годин на орбіті, а тоді повернувся на Землю.

Вони приводнилися в Тихому океані 27 грудня, за якихось 4 500 метрів від запланованого місця посадки, і їх підібрав авіаносець "Йорктаун".

На той час то була найдальша подорож людини за межі рідної планети - і життєво важливий крок до історичної посадки "Аполлона-11" на Місяці, яка відбулася всього сім місяців по тому.

Копирайт изображения NASA Image caption Знамените фото з "Аполлона-8" - "Схід Землі"

Проте колишній астронавт в'їдливо висловлюється про еволюцію NASA з тих п'янких часів, коли президент Джон Кеннеді публічно пообіцяв відправити людину на Місяць до кінця 1960-х:

"Сьогодні NASA не змогло б дістатися до Місяця. Вони так закостеніли… NASA перетворилася на програму з працевлаштування… а підтримки громадськості майже немає, багато центрів переважно зацікавлені в тому, щоб чимось займатися, аби була зарплата, а конгресмени могли переобиратися".

Також Андерс розкритикував рішення сфокусуватися на дослідженні навколоземної орбіти після завершення програми "Аполлон" у 1970-х. "На мою думку, "Спейс Шатл" був серйозною помилкою. Запуск був видовищний, а поза тим - майже нічого. Обіцянки так і лишилися невиконаними", - стверджує колишній астронавт.

"Космічна станція зараз на орбіті лише тому, що був шатл, і навпаки. З часів останніх висадок на Місяць NASA дуже невміло керувала пілотованою програмою", - каже астронавт.

Дивно чути такі слова від гордого патріота й військовослужбовця США, який досі з великою теплотою згадує власну космічну місію. Крім того, Андерс усвідомлює, що його погляди можуть не влаштовувати декого в аерокосмічній спільноті.

"Я думаю, NASA дуже пощастило мати те, що воно має зараз. І навіть це, на мою думку, невиправдано багато. Мене в NASA не дуже люблять за такі висловлювання. Але це моя думка", - пояснив він.

Копирайт изображения NASA Image caption Астронавти "Аполлона-8" готуються до запуску

Трохи оптимістичніше бачить ситуацію колишній колега Андерса - Френк Борман, який був командиром екіпажу "Аполлона-8", а також провів два тижні на орбіті Землі в рамках програми "Джеміні".

"Я не так критично налаштований до NASA, як Білл, - розповів він в інтерв'ю 5 Live. - Я твердо переконаний, що нам потрібно активно досліджувати Сонячну систему. І на мою думку, цим мають займатися не лише роботи, а й люди".

Однак щодо планів засновника Space X Ілона Маска й керівника компанії Amazon Джеффа Безоса (обидва говорили про підготовку приватних місій на Марс) Борман висловився різкіше.

"Навколо Марса багато безглуздого ажіотажу. Маск і Безос говорять про колонізацію Марса, а це абсурд", - запевняє колишній астронавт.

Спадщина "Аполлона"

Розмірковуючи про власну історичну місію на Місяць, Борман назвав "Аполлон-8" "прекрасним починанням" і погодився з тим, що їхній корабель допоміг виграти космічні перегони.

Спадщиною місії, що залишиться на віки, Андерс називає "Схід Землі" - фотографію, зроблену екіпажем, на якій рідна планета людства зависла в темряві космосу над місячним горизонтом.

У розмові з керівником проектів BBC Radio 4 третій астронавт "Аполлона-8" Джим Ловелл теж пригадав момент сходу Землі: "Коли я дивився на саму Землю… то відчув здивування. Навіщо я тут? З якою метою? … У той момент на мене ніби осяяння зійшло", - поділився він.

"Я зрозумів, що Бог дав людству сцену, на якій воно може грати. А якою буде вистава, залежить лише від нас", - переконаний Ловелл.

Френк Борман і Білл Андерс дали інтерв'ю BBC Radio 5 Live для документального спецвипуску, присвяченого 50-й річниці їхньої історичної місії на Місяць. Ефір програми "Аполлон-8: Різдво на віддаленому боці Місяця" відбувся на 5 Live 24 грудня 2018 року о 20:00 за Гринвічем.

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