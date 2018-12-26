Від Новинського до Добкіна: чому Росія покарала проросійських політиків

Копирайт изображения UNIAN Image caption Михайло Добкін, Олександр Вілкул та Вадим Новинський опинилися під російськими санкціями

Росія розширила перелік підсанкційних українських політиків й додала до нього понад два десятки проросійських депутатів від "Опозиційного блоку".

Запровадження економічних санкцій передбачає заморожування безготівкових рахунків, цінних паперів і майна на території Росії та заборону на виведення капіталу за межі Росії.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зазначив, що санкційний список розширили "для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

Один з найактивніших захисників Української православної церкви Московського патріархату Вадим Новинський, захисник дружби з Росією Михайло Добкін та близькі соратники Ріната Ахметова Борис Колесніков та Олександр Вілкул - всі вони потрапили під гарячу руку Кремля.

Підсканційні депутати та українські експерти припускають, що головна причина немилості Росії до лояльних колись політиків дуже проста - всі вони відмовились від політичного союзу з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

І свідчити про це може те, що з групи депутатів від "Опозиційного блоку", які пішли на співпрацю з партією Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича "За життя", під немилість Росії практично ніхто не потрапив.

Після першої хвилі санкцій ще 1 листопада експерти не помітили надто великої дієвості обмежень щодо громадян України.

Розкол групи Ахметова та Фірташа

Поки 15 грудня у Софії Київській об'єднавчий собор створював помісну православну українську церкву, частина партії "Опозиційний блок" зібралась на з'їзд у Києві, який остаточно констатував розкол найпотужнішої проросійської партії України.

З'їзд організувало крило у партії на чолі з Борисом Колесніковим, Вадимом Новинським та Олександром Вілкулом, яких вважають близькими соратниками найбагатшого українця Ріната Ахметова.

Раніше ця ж група в "Опозиційному блоці", яка має більшість у партійній фракції в парламенті, виключала з неї лідерів так званої групи "Фірташа-Льовочкіна" - Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Юрій Бойко був співголовою фракції, а Сергій Льовочкін - заступником.

Сам бізнесмен Дмитро Фірташ ще з 2014 року живе у Відні й щодо нього триває судовий процес про екстрадицію до США.

На початку листопада стало відомо, що перемовини між Юрієм Бойком та його соратниками з одного боку та лідерами партії "За Життя" Віктором Медведчуком і Вадимом Рабіновичем завершились успішно.

Копирайт изображения FACEBOOK/VADIM.RABINOVICH Image caption Вадим Рабінович та Юрій Бойко

Юрія Бойка назвали спільним кандидатом у президенти, а в парламенті навіть створили міжфракційну депутатську групу "Опозиційна платформа - За життя".

Обидва крила "Опозиційного блоку" обвинувачували одна одну у зраді інтересів виборців та співпраці з нинішньою українською владою.

15 грудня частина "Опозиційного блоку" провела з'їзд та взяла на себе повне керівництво партією, адже раніше Юрій Бойко був її співголовою. Також партія вирішила, що кандидатом у президенти від неї буде Олександр Вілкул.

Інше крило ОБ пообіцяло оскаржити рішення з'їзду

Тож, якщо не буде карколомних змін у лавах колись єдиного "Опозиційного блоку", то на майбутніх президентських та парламентських виборах проросійські сили будуть іти щонайменше двома колонами: "Опозиційна платформа - За життя" з Юрієм Бойком, Сергієм Льовочкіним, Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем, а також "Опозиційний блок" на чолі з соратниками Ріната Ахметова.

Під санкціями Росії

За десять днів після з'їзду "Опозиційного блоку" і остаточної формалізації розколу проросійського флангу уряд Росії повідомив про розширення санкційного списку українських політиків та бізнесменів.

У списку опинилися практично всі депутати Верховної Ради "Опозиційного блоку", які підтримали зміщення Юрія Бойка з посади співголови фракції, - понад два десятки депутатів.

Це переважно старі соратники Ріната Ахметова, які працюють у парламенті не один десяток років ще з часів Партії регіонів.

Чи не найбільше здивувала фігура Вадима Новинського, який є одним з найзапекліших захисників УПЦ МП в Україні та противників створення помісної церкви.

Під санкції потрапили старі соратники пана Ахметова Олександр Вілкул, Борис Колесников, який навіть не є членом парламенту, але очолив партію "Опозиційний блок", Олексій Білий, дуже близька соратниця найбагатшої людини України Тетяна Бахтєєва та обидва брати Добкіни.

Image caption Віктор Медведчук - один з керівників партії "За життя"

Під санкції потрапив навіть Євген Мураєв, який покинув партію "За життя" до об'єднання з Віктором Медведчуком і започаткував власний партійний проект "Наші".

"Внести у список всіх, хто голосував за виключення Бойка та Льовочкіна з фракції ОБ у Раді та оголосити це захистом інтересів російської держави й громадян Росії?! Маразм міцнішає", - надзвичайно емоційно прокоментував Михайло Добкін у Twitter пост прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про підписання нових санкцій.

Олександр Вілкул також відреагував на включення свого імені у санкційний список.

"У список додатково включили всіх членів "Опозиційного блоку", які не погодились грати за правилами Бойка та Медведчука, написаними не в нашій країні", - написав Олександр Вілкул у Facebook.

Попри це, він пообіцяв і далі розвивати дружні стосунки з Росією та захищати російську мову в Україні.

"Панове, ви не зрозуміли найголовнішого: я - за Україну. Не за Америку, і не за Росію", - додав політик.

Борис Колесніков у спілкуванні з ВВС News Україна був дуже лаконічним.

"Коментарі треба брати у тих, хто запроваджує санкції", - заявив він.

Покарання чи почесна грамота?

Схожу версію потрапляння понад 20 проросійських політиків під санкції Росії озвучують і експерти.

Політолог Руслан Бортнік, який дуже критично ставиться до нинішньої української влади, назвав нові санкції "традицією для вирішення внутрішніх конфліктів залучати зовнішніх арбітрів".

"Після розколу ОБ і конфлікту між "ахметівською" та "Зажиттєйною" частинами політичної сили в російському санкційному списку з'явились "ахметівці", - написав Руслан Бортнік у Facebook.

Він додав, що за негативного ставлення до Росії на рівні 50-70% ще не зрозуміло, як і на кого потрапляння в санкційний список зіграє.

Член парламенту Мустафа Найєм, реагуючи на нові санкції, навіть пожартував, що потрібно подякувати Віктору Медведчуку за реалізований "розкол у таборі проросійських сил в Україні".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Борис Колесніков раніше був співголовою партії "Опозиційний блок" разом з Юрієм Бойком

Журналіст та блогер з Донецька Денис Казанський звернув увагу на те, що у списку опинився бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський.

Хоча він піддав сумнівам серйозність санкцій, адже активи бізнесмена у санкційний список не потрапили.

Ба більше, журналіст звернув увагу, що хоч у санкційному списку є Борис Колесніков, його бізнес, зокрема і фабрики "Конті" в Росії, під санкції не потрапили.

Політолог Вадим Карасьов також вважає, що санкції проти двадцяти опоблоківців - це покарання за відмову підтримати Бойка і йти на союз з Медведчуком.

"Поки це - швидше попередження, а не покарання. Ще є час до офіційного старту кампанії. Навряд чи вони побіжать домовлятись з Бойком та Медведчуком", - вважає пан Карасьов.

Він нагадує, що перемовини різних груп "Опозиційного блоку" щодо співпраці з Медведчуком тривали півроку і закінчились без результату, а тому навряд чи санкції якось цьому допоможуть.

"В якомусь сенсі для "Опозиційного блоку" - це якщо і не нагорода, то почесна грамота. Раніше було просто - "ахметівська група" та Медведчука-Бойка, а тепер казатимуть - є московські та немосковські опозиціонери", - розповів Вадим Карасьов.

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