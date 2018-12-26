Від Новинського до Добкіна: чому Росія покарала проросійських політиків
Росія розширила перелік підсанкційних українських політиків й додала до нього понад два десятки проросійських депутатів від "Опозиційного блоку".
Запровадження економічних санкцій передбачає заморожування безготівкових рахунків, цінних паперів і майна на території Росії та заборону на виведення капіталу за межі Росії.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зазначив, що санкційний список розширили "для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".
Один з найактивніших захисників Української православної церкви Московського патріархату Вадим Новинський, захисник дружби з Росією Михайло Добкін та близькі соратники Ріната Ахметова Борис Колесніков та Олександр Вілкул - всі вони потрапили під гарячу руку Кремля.
- Санкції Росії проти українських громадян та компаній: хто увійшов до розширеного списку
- Вигнання Бойка і Льовочкіна: за що покарали соратників Фірташа
- Політичне розлучення Фірташа й Ахметова: фракцію "ОБ" очолив Новинський
- Бойко та Рабінович створили спільну платформу до виборів
Підсканційні депутати та українські експерти припускають, що головна причина немилості Росії до лояльних колись політиків дуже проста - всі вони відмовились від політичного союзу з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
І свідчити про це може те, що з групи депутатів від "Опозиційного блоку", які пішли на співпрацю з партією Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича "За життя", під немилість Росії практично ніхто не потрапив.
Після першої хвилі санкцій ще 1 листопада експерти не помітили надто великої дієвості обмежень щодо громадян України.
Розкол групи Ахметова та Фірташа
Поки 15 грудня у Софії Київській об'єднавчий собор створював помісну православну українську церкву, частина партії "Опозиційний блок" зібралась на з'їзд у Києві, який остаточно констатував розкол найпотужнішої проросійської партії України.
З'їзд організувало крило у партії на чолі з Борисом Колесніковим, Вадимом Новинським та Олександром Вілкулом, яких вважають близькими соратниками найбагатшого українця Ріната Ахметова.
Раніше ця ж група в "Опозиційному блоці", яка має більшість у партійній фракції в парламенті, виключала з неї лідерів так званої групи "Фірташа-Льовочкіна" - Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.
Юрій Бойко був співголовою фракції, а Сергій Льовочкін - заступником.
Сам бізнесмен Дмитро Фірташ ще з 2014 року живе у Відні й щодо нього триває судовий процес про екстрадицію до США.
На початку листопада стало відомо, що перемовини між Юрієм Бойком та його соратниками з одного боку та лідерами партії "За Життя" Віктором Медведчуком і Вадимом Рабіновичем завершились успішно.
Юрія Бойка назвали спільним кандидатом у президенти, а в парламенті навіть створили міжфракційну депутатську групу "Опозиційна платформа - За життя".
Обидва крила "Опозиційного блоку" обвинувачували одна одну у зраді інтересів виборців та співпраці з нинішньою українською владою.
15 грудня частина "Опозиційного блоку" провела з'їзд та взяла на себе повне керівництво партією, адже раніше Юрій Бойко був її співголовою. Також партія вирішила, що кандидатом у президенти від неї буде Олександр Вілкул.
Інше крило ОБ пообіцяло оскаржити рішення з'їзду
Тож, якщо не буде карколомних змін у лавах колись єдиного "Опозиційного блоку", то на майбутніх президентських та парламентських виборах проросійські сили будуть іти щонайменше двома колонами: "Опозиційна платформа - За життя" з Юрієм Бойком, Сергієм Льовочкіним, Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем, а також "Опозиційний блок" на чолі з соратниками Ріната Ахметова.
Під санкціями Росії
За десять днів після з'їзду "Опозиційного блоку" і остаточної формалізації розколу проросійського флангу уряд Росії повідомив про розширення санкційного списку українських політиків та бізнесменів.
У списку опинилися практично всі депутати Верховної Ради "Опозиційного блоку", які підтримали зміщення Юрія Бойка з посади співголови фракції, - понад два десятки депутатів.
Це переважно старі соратники Ріната Ахметова, які працюють у парламенті не один десяток років ще з часів Партії регіонів.
Чи не найбільше здивувала фігура Вадима Новинського, який є одним з найзапекліших захисників УПЦ МП в Україні та противників створення помісної церкви.
Під санкції потрапили старі соратники пана Ахметова Олександр Вілкул, Борис Колесников, який навіть не є членом парламенту, але очолив партію "Опозиційний блок", Олексій Білий, дуже близька соратниця найбагатшої людини України Тетяна Бахтєєва та обидва брати Добкіни.
Під санкції потрапив навіть Євген Мураєв, який покинув партію "За життя" до об'єднання з Віктором Медведчуком і започаткував власний партійний проект "Наші".
"Внести у список всіх, хто голосував за виключення Бойка та Льовочкіна з фракції ОБ у Раді та оголосити це захистом інтересів російської держави й громадян Росії?! Маразм міцнішає", - надзвичайно емоційно прокоментував Михайло Добкін у Twitter пост прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про підписання нових санкцій.
Олександр Вілкул також відреагував на включення свого імені у санкційний список.
"У список додатково включили всіх членів "Опозиційного блоку", які не погодились грати за правилами Бойка та Медведчука, написаними не в нашій країні", - написав Олександр Вілкул у Facebook.
Попри це, він пообіцяв і далі розвивати дружні стосунки з Росією та захищати російську мову в Україні.
"Панове, ви не зрозуміли найголовнішого: я - за Україну. Не за Америку, і не за Росію", - додав політик.
Борис Колесніков у спілкуванні з ВВС News Україна був дуже лаконічним.
"Коментарі треба брати у тих, хто запроваджує санкції", - заявив він.
Покарання чи почесна грамота?
Схожу версію потрапляння понад 20 проросійських політиків під санкції Росії озвучують і експерти.
Політолог Руслан Бортнік, який дуже критично ставиться до нинішньої української влади, назвав нові санкції "традицією для вирішення внутрішніх конфліктів залучати зовнішніх арбітрів".
"Після розколу ОБ і конфлікту між "ахметівською" та "Зажиттєйною" частинами політичної сили в російському санкційному списку з'явились "ахметівці", - написав Руслан Бортнік у Facebook.
Він додав, що за негативного ставлення до Росії на рівні 50-70% ще не зрозуміло, як і на кого потрапляння в санкційний список зіграє.
Член парламенту Мустафа Найєм, реагуючи на нові санкції, навіть пожартував, що потрібно подякувати Віктору Медведчуку за реалізований "розкол у таборі проросійських сил в Україні".
Журналіст та блогер з Донецька Денис Казанський звернув увагу на те, що у списку опинився бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський.
Хоча він піддав сумнівам серйозність санкцій, адже активи бізнесмена у санкційний список не потрапили.
Ба більше, журналіст звернув увагу, що хоч у санкційному списку є Борис Колесніков, його бізнес, зокрема і фабрики "Конті" в Росії, під санкції не потрапили.
Політолог Вадим Карасьов також вважає, що санкції проти двадцяти опоблоківців - це покарання за відмову підтримати Бойка і йти на союз з Медведчуком.
"Поки це - швидше попередження, а не покарання. Ще є час до офіційного старту кампанії. Навряд чи вони побіжать домовлятись з Бойком та Медведчуком", - вважає пан Карасьов.
Він нагадує, що перемовини різних груп "Опозиційного блоку" щодо співпраці з Медведчуком тривали півроку і закінчились без результату, а тому навряд чи санкції якось цьому допоможуть.
"В якомусь сенсі для "Опозиційного блоку" - це якщо і не нагорода, то почесна грамота. Раніше було просто - "ахметівська група" та Медведчука-Бойка, а тепер казатимуть - є московські та немосковські опозиціонери", - розповів Вадим Карасьов.
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