Чи готові ви розлучитися зі своїм телефоном?

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Все більше користувачів смартфонів переймаються кількістю часу, який вони витрачають на свій гаджет.

За даними Google, близько 70% опитаних компанією користувачів Android прагнуть "знайти кращий баланс" у використанні технологій.

Але через це технологічна галузь опинилася в незручному становищі. Як допомогти своїм клієнтам менше проводити часу в телефонах, коли чимало компаній залежать саме від протилежного?

І Apple, і Google цього року випустили спеціальне розширення - під назвою Screen Time та Digital Wellbeing відповідно. З його допомогою користувачі iPhone та Android можуть бачити скільки часу вони витрачають на різні додатки і як часто вони користуються своїм телефоном.

Для тих, хто провів такий аналіз, результати можуть шокувати.

У мій перший день користування трекером Digital Wellbeing для Android, я розблоковувала телефон 200 разів і провела в ньому понад три години. Це разом з тим, що одночасно я працювала на зміні в редакції BBC і доглядала за дітьми.

Я впевнена, що я не витратила весь свій час, теревенячи по Whatsapp та переглядаючи котиків в Instagram, але все одно мене це, м'яко кажучи, нажахало.

Роза Лапрейрі, яка працює в Лондоні на Google, - одна з розробників інструменту Digital Wellbeing, що з'явився у версії Android 9 Pie.

Вона розповіла, що Google цілком розуміє те, що люди можуть відчувати провину або сором, коли вперше дізнаються про час, який проводять у телефоні, тож важливо було розробити інтерфейс, який би не засуджував користувача.

Копирайт изображения Google Image caption Роза Лапрейрі розробила Digital Wellbeing для Android

"Частково потрібно було переконатися в тому, щоб у нас не було великих червоних або зелених стрілок, не намагатися засуджувати або давати оцінку що є добре, а що погано", - розповіла розробниця.

"Коли ми говоримо з людьми, дуже багато залежить від конкретної людини, тож те, що є добре для когось одного, може виявитися поганим для іншого", - каже пані Лапрейрі.

На її думку, люди повинні мати змогу самостійно регулювати свій час, використовуючи додаток.

"Для декого буде достатньо просто побачити таку інформацію - це нагадування того, як ви проводите свій час і що ви робите в телефоні", - каже вона.

"Є також люди, яким потрібне додаткове нагадування, і до таких належу і я", - зізнається розробниця.

Для таких людей можна скористатися додатковими функціями - вимкнути звук сповіщень, зробити екран чорно-білим у певний час (наприклад, в години сну) і встановити попередження, що з'являтиметься після того, як користувач проведе в телефоні певний час.

Але чи справді Google зацікавлений у тому, щоб ви менше часу проводили у своєму телефоні?

Менший екран - як порятунок?

На відміну від бізнес-моделі Apple, що базується на продажах гаджетів, Google залежить від реклами, а для цього потрібно, аби люди дивилися на екран.

"Гадаю, що ми прагнемо, аби користувачі мали хороший досвід", - каже пані Лапрейрі.

"Люди хочуть зрозуміти, як вони по-різному користуються своїми приладами, і ми справді хочемо переконатися в тому, що ми допомагаємо в цьому користувачам".

При цьому вона не каже: "Вимкніть свій мобільний".

Реакція індустрії мобільних телефонів щодо цього питання є щонайменше цікавою. Деякі компанії вважають, що можуть відволікти нас від великих екранів мобільних за допомогою… смартфонів з меншими екранами.

Копирайт изображения JUSTIN CHUNG Image caption Чи є маленький телефон порятунком?

Такі прилади, як телефон Nokia від HMD Global або крихітний телефон Palm, рекламують як додаткові пристрої, щоб допомогти нам відволіктися від нашого основного пристрою. Nokia має меншу функціональність, а Palm - просто менший за розміром.

"Цілком очевидно, що галузь хоче продовжувати продавати телефони", - каже аналітик компанії CCS Insight Бен Вуд.

"За іронією, вони намагаються продати вам менший телефон, щоб робити те саме [що і на більшому телефоні]", - каже фахівець.

Зрештою, все залежить від сили волі, переконаний пан Вуд.

"У вас можуть бути всі види гаджетів, але від вас особисто залежить скільки часу ви проводите у своєму телефоні", - каже фахівець.

Кетрін Прайс написала книгу "Як відірватися від свого телефону" після того, як одного дня зрозуміла, що її маленька дитина дивиться на неї, а вона сама дивиться в телефон.

Копирайт изображения CATHERINE PRICE Image caption Кетрін Прайс каже, що стала щасливішою, коли стала менше користуватися телефоном

"Я зрозуміла, що не хочу, аби вона вважала це зразком людських стосунків, але також я не хочу, щоб це було тим, як я живу своє життя", - розповіла письменниця.

"Відірватися від свого телефону не означає викинути його або кинути під автобус. Це просто зробити крок назад і вибудувати стосунки, які є хорошими для вас. Це означає подружитися з вашим телефоном".

У своїй книзі пані Прайс виклала 30-денний план для створення такої "дружби". В її списку є такі кроки:

Вимкнути всі сповіщення, які ви можете собі дозволити вимкнути. Лишіть тільки ті, які ви насправді хочете отримувати. Для мене це телефонні дзвінки і текстові повідомлення, тому що це справжні люди, які намагаються зі мною зв'язатися в режимі реального часу, плюс мій календар та карти.

Налаштувати початковий екран таким чином, щоб там були лише ті додатки, що мають практичне значення і не спокушають. Там не має бути додатків електронної пошти, соцмереж, новин, додатка для знайомств чи ігор. Розмістіть їх у теці на наступній сторінці екрану, щоб ви не могли бачити ці іконки, якщо не хочете відкрити їх навмисно.

Приберіть телефон зі своєї спальні. Вам треба буде покласти щось інше на тумбочку біля ліжка замість мобільного - наприклад, книгу. Коли ви потягнетесь за телефоном, наштовхнетесь на книжку.

Придбайте окремий будильник. Якщо ваш телефон є вашим будильником, тоді гарантовано, що першим, що ви візьмете в руки зранку, буде телефон.

Існує плагін Facebook Demetricator, завдяки якому ви перестаєте бачити, скільки разів хтось поставив "лайк" вашому посту. Ви все одно зможете побачити скільки людей вподобали ваш пост, але не будете постійно перевіряти, коли 17 стає 20, а 25 перетворюється на 30. Таким чином можна буде позбавитися цієї звички.

Щодо мене - я пережила шок, коли побачила скільки разів я беру в руки телефон. Але чи я змінилася?

Почуття провини

Я досі часто користуюся мобільним, звертаючись до нього, скажімо, щоб подивитися прогноз погоди, а потім розуміючи, що за 10 хвилин потому сиджу в соцмережах і гадки не маю чи потрібна мені сьогодні парасолька.

Я часто користуюся своїм гаджетом для роботи, використовую карти для пошуку шляху і постійно тримаю зв'язок зі школою, де навчаються мої діти. Я кажу пані Лапрейрі, що хотіла б розрізняти час, який я проводжу в мобільному з користю і час витрачений дарма.

Я така не одна.

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"Ми бачимо, що є навмисне і ненавмисне використання, і людей насправді турбує лише ненавмисне, оскільки через це вони почуваються винними", - каже мені експерт.

"Ще краще було б, якби ми могли розколоти цей горішок і навчитися розрізняти ці два види діяльності".

Тож чи стане 2019-й рік роком, коли ми зможемо розлучитися зі своїми мобільними?

Аналітик Бен Вуд не впевнений у цьому.

"Для мене 2019-й рік буде роком, коли люди зможуть більше дізнатися про кількість часу, який вони витрачають у телефоні", - каже він.

"Але розлучитися з мобільними? Це надто складне завдання".

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