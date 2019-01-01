Що зміниться з 1 січня: зарплати, пенсії, тарифи і все-все-все

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Зростання "мінімалки" на 450 грн, підвищення зарплат і пенсій "окремим категоріям" громадян, субсидії "живими грошима" і дві платіжки за світло - ці та інші зміни чекають на українців вже з першого дня нового року.

Зарплати і пенсії: місцями підвищення

З 1 січня набуває чинності новий кошторис країни, який депутати ухвалили ще в ніч проти 23 листопада 2018 року.

Цей бюджет, зокрема, передбачає підвищення мінімальної зарплатні до 4173 гривень. На кінець 2018 року мінімальна зарплатня в Україні становила 3723 гривень.

Крім того, зростання видатків на безпеку дозволить підвищити зарплати військовим та правоохоронцям.

Зокрема, грошове забезпечення військових має зрости на 30%, - розраховують в уряді. Мінімальний розмір для контрактника має становити 10 тис. грн.

Мінімальний розмір грошового забезпечення нацгвардійців, рятувальників, прикордонників має зрости на 22-25%.

Бюджет 2019 також передбачає автоматичну індексацію пенсій, перша з яким має відбутися 1 березня. Але і з 1 січня у пенсійних виплатах для окремих категорій громадян будуть зміни:

З 1 січня більшу мінімальну пенсію отримають пенсіонери, старші за 65 років і мають трудовий стаж від 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки). Підвищення становитиме 172 грн - до 1669 грн на місяць. Це стосуватиметься близько 2 млн пенсіонерів. Іншим пенсіонерам мінімальну пенсію, яка з грудня 2018 становить 1497 грн, підвищать з 1 липня та 1 грудня 2019 року.

З 1 січня 2019 військові пенсіонери - близько 500 тисяч людей - отримуватимуть 75% від суми підвищення. Минулого року ця частина складала 50%, а у 2020 році уряд планує вийти на виплату 100% підвищення.

Більші пенсії також почнуть отримувати і пенсіонери органів внутрішніх справ.

Крім того, згідно із досягнутою наприкінці 2018 року домовленістю, "Укрпошта" і надалі виплачуватиме пенсії. При цьому "Укрпошта" отримала додаткові 500 млн грн на погашення збитків від цього.

Нинішній тариф на доставку пенсій, за підрахунками "Укрпошти", покриває лише 60% видатків підприємства на цю послугу.

Тарифи Укрпошти: листи - дорожчі, бандеролі - довші

З 1 січня 2019 року "Укрпошта" знову підвищить вартість доставлення листів: на 14,3% - для непріоритетних і на 11,1% - для пріоритетних відправлень. У вересні 2018 року "Укрпошта" вже підвищувала тарифи на відправлення листів на 40%.

Вартість пересилання простих бандеролей до 3 кг залишиться на рівні 2018 року. При цьому обмеження розмірів бандеролі за довгою стороною збільшиться з 50 см до 70 см

У міністерстві інфраструктури відзначають, що з 1 січня для послуги "Укрпошта Експрес" скасовується доплата за доставку в села, а відтак економія за кожне відправлення для клієнтів становитиме 12 грн.

Крім того, з січня 2019 року "Укрпошта" знизить оціночну вартість доставки посилок з 1,2% (але не менше ніж 3 грн) до 1% (не менше ніж 1 грн).

"Загальна вартість послуг "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта Експрес" і "Укрпошта SmartBox" залишиться вигіднішою майже на третину від вартості в інших операторів поштово-логістичного ринку країни", - відзначають у Мінінфраструктури.

Субсидії: часткова монетизація

Копирайт изображения UNIAN Image caption З 1 січня уряд почне монетизацію субсидій

Громадяни, які звертатимуться за комунальними субсидіями з 1 січня 2019 року, отримуватимуть їх вже "живими грошима", - так почнеться перший етап "монетизації субсидій". На виплату субсидій "живими грошима" у бюджеті виділено 20 млрд грн.

Кошти надходитимуть на спеціальний рахунок отримувача субсидії в "Ощадбанку".

"Створюється окремий спеціальний рахунок, з якого можна переказати кошти виключно за тими рахунками, що зазначені під час звернення за субсидією", - пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він також нагадав, що і зекономлені кошти також можна буде отримати "живими грошима":

"Після того, як людина сплатила свою частину рахунку і закінчився опалювальний сезон, людям перераховують усі зекономлені кошти на звичайні рахунки, і вони можуть їх використовувати на власний розсуд".

За планом, з 1 травня субсидії "живими грошима" отримуватимуть ті, хто користується ними певний час і не припиняють отримувати їх і влітку. З 1 жовтня усі субсидії повинні бути монетизовані.

Загалом бюджетні витрати на комунальні субсидії становитимуть трохи більше ніж 55 млрд грн. При цьому правила надання субсидій не зміняться.

Дорожче тепло

Копирайт изображения UNIAN Image caption Через подорожчання газу восени 2018, взимку 2019 подорожчає тепло

З 1 січня зростуть тарифи на тепло для населення, що, у свою чергу, призведе до подорожчання опалення і гарячої води.

За словами керівника профільного відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Світлани Черних, середнє підвищення тарифу на теплову енергію для населення буде 16,6% - до 1 253,5 грн за одну Гкал.

Проте згідно із даними, оприлюдненими на сторінці голови НКРЕКП Оксани Кривенко у Facebook, у більшості областей підвищення становитиме від 18% до 21%.

При цьому голова НКРЕКП наголосила, що "відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу - 23,5%".

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявляв, що за розрахунками уряду "максимум, на що може збільшитись ціна, це 16%".

18 жовтня 2018 року уряд вирішив підвищити ціну на газ для населення на 23,5% - до 8 550 грн за тисячу кубів з 1 листопада.

У тарифі на тепло вартість палива становить 86,6%.

Плата за електроенергію по-новому

Копирайт изображения UNIAN Image caption Плату за електрику з 1 січня розділять на дві складові

Згідно із законом "Про ринок електричної енергії", від 1 січня 2019 року за електрику треба буде платити двом компаніям - тим, що її розподіляють, і тим, що постачають.

Договір споживача з оператором розподілу стосуватиметься переважно технічних параметрів потужності, напруги електричних мереж, підключення і відключення від послуги. Договір з постачання стосуватиметься купівлі-продажу електрики, як товару.

Проте перші платіжки із розділеною платою за електрику з окремими рядками за послуги розподілу і за послуги постачання електроенергії - споживачі отримають у лютому.

Постачальники електрики запевняють, що перехід на нову систему платежів відбуватиметься максимально просто для споживачів.

Наприклад, ДТЕК Київські електромережі дає таке пояснення:

"Держава передбачила спрощену процедуру приєднання: все що, необхідно зробити, - це продовжити користуватися послугами і своєчасно оплачувати рахунки. Клієнту необхідно зробити це в лютому 2019 р., в момент оплати послуг за січень. Досить просто оплатити рахунок і / або продовжити споживати електроенергію - це буде вважатися згодою з умовами публічного договору і автоматично приєднає клієнта до послуг двох компаній - розподільчої компанії і постачальника електроенергії".

Муніципальна няня

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З 1 січня почне діяти нова соціальна програма - "муніципальна няня".

За цією програмою батьки отримуватимуть відшкодування плати за послуги догляду за дитиною до 3 років у розмірі прожиткового мінімуму на дітей до 6 років. З 1 січня цей прожитковий мінімум становитиме 1626 грн, а до кінця 2019 року зросте до 1779 грн.

Для того, щоб отримати гроші від держави, батьки мають самі обрати няню, укласти з нею угоду про офіційне працевлаштування, а на кінець року надати документи на відшкодування.

Повернення ліків

Копирайт изображения UNIAN Image caption В.о. міністра охорони здоров'я Супрун каже, що з 1 січня можна буде повернути ліки до аптеки

Як заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, з 1 січня до аптек можна буде повертати ліки, якщо вони не були розпаковані.

"Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті, що вони не були використані, що не була пошкоджена упаковка. Тоді це не несе жодної загрози, і ліки можуть бути повернуто", - заявила урядовець.

Втім, пізніше у Міністерстві охорони здоров'я уточнили, що повертати можна буде лікарські засоби та медичні вироби лише якщо вони неналежної якості.

Факт неналежної якості підтверджується такими документами: висновком щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби або уповноваженою лабораторією; або розпорядженням Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

Крім цих документів, щоб повернути ліки до аптеки, буде потрібен чек.

Дорожчий тютюн

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Згідно із Податковим кодексом, з 1 січня 2019 року відбудеться чергове зростання акцизу на тютюн - на 20%. За півроку - у липні - акциз зросте ще на 9%.

За прогнозами учасників ринку, якщо виробники перекладуть підвищення акцизів на курців, пачка цигарок може подорожчати на 5 грн у січні і ще на 2-3 гривні у липні 2019 року.

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