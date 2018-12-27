Університетський випускний в Британії: примхи, традиції та ціни

Копирайт изображения GETTY IMAGES

У листопаді та грудні в багатьох університетах Великої Британії проходить церемонія вручення дипломів. Як не схибити, прощаючись з alma mater, отримати задоволення від останнього дня студентського життя і заощадити на цьому заході?

Між закінченням навчального року та врученням дипломів у Великій Британії може пройти півроку.

Навчання і написання дипломних робіт, як правило, закінчуються влітку. А ось самі сертифікати про успішне закінчення університету студенти отримують зазвичай в кінці осені або в перший місяць зими. Сама церемонія помітно відрізняється від звичної нам.

Що вдягнути?

Одне з обов'язкових правил церемонії вручення дипломів у Британії - це офіційна одяг для всіх випускників, знаменита мантія і шапочка з пензликом. Без цього костюма на випускний у багатьох університетах просто не пустять.

З одного боку, це полегшує життя, тому що не потрібно думати, що надіти - всі будуть в однакових костюмах. З іншого боку, ціна мантій теж однакова, і заощадити на них не всім вдається.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджська на церемонії вручення дипломів в Сент-Ендрюському університеті. 2005 рік

Формально замовити мантію в оренду студенти можуть де завгодно. Але більшість університетів у Британії, за винятком Кембриджу, Оксфорду і пари інших коледжів, співпрацює тільки з однією компанією - Ede&Ravenscroft.

Ede&Ravenscroft щорічно зазнає різкої критики в ЗМІ за монополію на ринку одягу для випускників, але ситуація не змінюється. Фірма, заснована у 1689 році, досі диктує ціни більш ніж сотні британських університетів по всій країні.

Коледжі, зі свого боку, отримують комісію від Ede&Ravenscroft. Багато з них заздалегідь надсилають студентам інструкції про те, як замовити мантії через цю компанію. Орендувати мантію і шапочку на кілька годин коштує близько 64 доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Вільям на церемонії вручення дипломів в Сент-Ендрюському університеті. 2005 рік

"Це було обов'язково. І мене, звичайно, вразила ціна цих мантій, особливо з огляду на те, скільки люди платять за навчання, - розповідає випускниця Вестмінстерського університету Катерина. - Мені здавалося, що за такі гроші університет просто зобов'язаний надати випускникам мантії на випускний на кілька годин. Я пам'ятаю, що на моєму курсі були люди, які не могли дозволити собі оренду мантій і саме через це не прийшли на випускний".

У самій Ede&Ravenscroft заявляють, що ринок конкурентний, а випускники в праві замовити офіційний одяг для церемонії там, де вони хочуть. Останнє твердження - чиста правда. Але іноді і це потрібно доводити.

"Спочатку я написала в університет, що у мене немає грошей. Я жила на стипендію і не могла собі дозволити таку дорогу мантію. Але на цей лист мені фактично нічого не відповіли. Потім я написала другого листа про те, що поскаржуся на університет в антимонопольну службу, тому що вони не дають альтернатив. Тільки після цього представники коледжу відповіли, що я можу взяти костюм там, де хочу'', - розповідає випускниця університету міста Бат Гузель.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На випуск варто приїхати, кажуть колишні студенти. Цей день запам'ятається на все життя

Мантію можна замовити в інтернеті за ті ж 60 доларів, але поділити витрати з друзями, які мають випускний на наступний день у цій же школі або в цей же день, але в інший час. Головне - заздалегідь дізнатися в університеті колір вашого капюшона. У кожної школи він свій.

У деяких університетах, в першу чергу в Кембриджі й Оксфорді, крім мантії та шапочки, вимагають дотримуватися деяких правил дрес-коду - чорні шкарпетки, чорні черевики, біла сорочка під мантією.

У Кембриджському університеті за традицією за кожного випускника, який порушив офіційний дрес-код, коледж штрафується. Штраф - пляшка портвейну.

"Я забула капюшон на церемонію. Мій коледж вирішив, що легше дати мені безкоштовно капюшон, ніж проставлятися", - згадує випускниця коледжу Трініті Холл у Кембриджі Діана.

Кого запросити?

Багато університетів Великої Британії дозволяють випускникам безкоштовно запросити на церемонію батьків і друзів, у деяких коледжах за кожен квиток для гостя доведеться заплатити близько 28 доларів. Рішення залежить від адміністрації навчального закладу.

Як правило, можна запросити максимум двох осіб. Втім, бувають винятки. Принц Вільям на свою церемонію запросив чотирьох - принца Чарльза, герцогиню Корнвольську Каміллу, принца Філіпа і, звичайно, королеву.

Копирайт изображения ALAMY Image caption Гості принца Вільяма на церемонії вручення дипломів в Сент-Ендрюському університеті: королева Єлизавета II, принц Філіп, принц Чарльз і герцогиня Корнвольська Камілла

Крім викладачів, родичів і друзів, на випускному можуть бути гості, яких запросив університет.

"У нас на церемонії були присутні мер міста Бат і принц Едвард (молодший син королеви). Принц виголосив привітальну промову і потиснув нам руки. Тепер я в одному рукостисканні від королеви!" - каже Гузель.

Чого очікувати?

Привітальні промови запрошених гостей - не часте явище на церемоніях вручення дипломів. На відміну від американських випускних, де в топових університетах з промовою обов'язково виступають відомі політики, бізнесмени й артисти, в Британії, особливо в Оксфорді та Кембриджі, все проходить чітко за одним і тим самим протоколом.

У коледжах цих університетів церемонія проходить латиною. Ведучі перераховують коледжі та вагомість отримання ступеня в цих університетах.

У залах Кембриджу не можна фотографувати. Є спеціальний фотограф, у якого можна потім отримати офіційні фотографії.

"У Кембриджі під час церемонії випускники, якщо вони релігійні, повинні стати на коліна. Якщо ти не сповідуєш релігію церемонії, то ти це вказуєш і можеш не кланятися. Я не релігійна і це вказала. Але на самій церемонії трохи злякалася і стала повторювати за всіма, а всі кланялися", - розповідає Діана.

В Оксфорді, виходячи на сцену, випускники повинні вимовити латиною фразу Do fidem ("Я клянусь") на знак згоди з тим, що вони будуть дотримуватися університетських заповідей і після закінчення навчального закладу.

"З одного боку, Оксфорд здається таким сучасним і прогресивним. З іншого боку, на церемонії ти розумієш, як тут шанують традиції. Ось як 500 років тому студенти випускалися, так і зараз випускаються. Це символізує єднання", - каже випускник коледжу Вольфсон Оксфордського університету Василь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Випускники Оксфордського університету в день церемонії вручення дипломів. 1998 рік

Виходячи на сцену, випускники іноді зіштовхуються з деякими незручностями. Наприклад, прізвище студента можуть вимовити неправильно.

"На нашому курсі було 80 відсотків студентів з Азії. Ведуча церемонії так зосередилася на тому, аби правильно вимовити азіатські прізвища, що всі інші вона прочитала як попало. Я, звичайно, розумію, що моє прізвище не найлегше, але вона вимовила його так, що не було зрозуміло, з яких звуків воно складається", - розповідає Гузель Тімургаліева.

Крім того, випускникам, особливо тим, хто вирішив надіти каблуки, варто бути обережними, виходячи на сцену.

"На нашій церемонії одна з випускниць впала на сцені. Потисла руку принцу Едварду, пішла забирати сертифікат, спіткнулася і впала. Всі замовкли, але потім ведуча тільки погіршила ситуацію, сказавши "ми всі сподіваємося, що у тебе все в порядку", - розповідає Гузель.

"У нас на церемонії дівчина зламала каблук прямо на сцені. Але вона не розгубилася - зняла туфлі й пішла далі босоніж", - говорить випускниця Голдсмітс Інчін.

Випускники часто нервують на таких урочистих церемоніях, і подібні казуси трапляються частенько. Тому варто заздалегідь підбирати зручне взуття.

Як відсвяткувати?

Одна з головних відмінностей британської церемонії від звичної нам у тому, що вона не передбачає великої університетської вечірки для всіх випускників після видачі дипломів.

На завершенні церемонії випускники п'ють шампанське в кампусі або в концертному залі, де проходить видача дипломів, і відправляються святкувати з батьками, друзями або одногрупниками в паб.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли роки навчання позаду і диплом в кишені...

"Церемонія, звичайно, помітно відрізняється від нашої. Вона проходить зранку і в будній день. Після ви, як правило, все розходитесь по різних пабах. Але я впевнена, що варто йти. Ти, в першу чергу, це заслужив", - розповідає Катерина.

"Це виглядало трохи дивно - оркестр, класична музика, люди в мантіях. Я так і хотіла сказати: "Та ладно, хлопці, чого ви такі серйозні, ми ж всього лише ступінь магістра отримали". Але я точно не шкодую, що пішла. дуже цікавий досвід", - говорить Гузель.

"Я пам'ятаю, що сидів там і думав: а у мене тепер диплом з Оксфорда є", - згадує Василь.

Чи можна через Skype?

Багато студентів не завжди можуть з-за кордону приїхати на церемонію вручення дипломів. Хтось до цього часу вже повертається додому і знаходить роботу, у когось просто немає грошей на поїздку.

Копирайт изображения UNIVERSITY OF GLASGOW Image caption Студентка бере участь у церемонії вручення дипломів через Skype

Цього року в університеті Глазго деяким студентам дозволили бути присутніми на церемонії через Skype. За допомогою спеціального робота, у якого замість голови планшет з доступом в інтернет, випускники можуть віртуально вийти на сцену й отримати заповітний сертифікат.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.