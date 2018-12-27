"Віртуальна пухлина" допоможе по-новому поглянути на рак
Науковці з Кембриджського університету створили 3D-модель ракової пухлини, яку можна побачити у віртуальній реальності. Це принципово новий погляд на рак, кажуть дослідники.
В основі моделі - зразок справжньої пухлини, взятий у пацієнта. За допомогою шолому віртуальної реальності пухлину можна розглянути під будь-яким ракурсом. У моделі позначено кожну клітину пухлини.
Науковці вважають, що така модель допоможе людям краще зрозуміти рак і, можливо, знайти нові способи лікування хвороби.
Як це зробили
- Науковці починають зі зразка ракової пухлини молочної залози, розміром близько одного кубічного міліметра, що містить близько ста тисяч клітин.
- Зразок розрізають на тонесенькі шари, які сканують, а потім наносять на них маркери, щоб було видно їхню молекулярну структуру та властивості ДНК.
- Пухлину відтворюють за допомогою віртуальної реальності.
- 3D-модель готова, її можна досліджувати у віртуальній лабораторії.
Система дозволяє власникам віртуальних шоломів підключатися до моделі з будь-якого куточка світу.
Директор Кембриджського інституту ракових досліджень Грег Ханнон каже: "Раніше ніхто не досліджував географію пухлини настільки детально, це новий спосіб подивитися на рак".
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"Віртуальну пухлину" розробили в рамках програми Grand Challenge Awards.
Всередині "віртуальної лабораторії" професор Ханнон і я стаємо аватарами, а рак представлений у вигляді маси різнокольорових пухирців.
Зразок людської тканини, на якому базується модель, за розміром не більше голівки шпильки, але у віртуальному просторі його можна збільшити до кількох метрів.
Щоб допомогти дослідникам краще вивчити пухлину, система дозволяє їм ніби "пролітати" крізь клітини.
Професор Ханнок повертає модель навколо осі і показує мені групу клітин, відділених від основної маси: "Тут ми бачимо ракові клітини, які відділилися від основного молочного протоку".
"Можливо, ми спостерігаємо етап, на якому рак почав поширюватися на навколишні тканини і став вкрай небезпечним - спостерігаючи за пухлиною в 3D, ми можемо простежити цей момент".
Професорка Карен Вудсен, головна дослідниця в інституті ракових досліджень, керує лабораторією в лондонському Інституті Френсіса Кріка, де вивчають, як різноманітні гени захищають нас від раку і що буває, коли вони починають працювати неправильно.
"Розуміння того, як ракові клітини взаємодіють одна з одною і зі здоровою тканиною, критично важливе, якщо ми хочемо розробити нові види терапії - дослідження пухлин таким чином значно динамічніше, ніж статичні двовимірні зображення, до яких ми звикли", - розповіла професорка BBC.
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