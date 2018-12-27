"Віртуальна пухлина" допоможе по-новому поглянути на рак

Image caption Аватар науковця, який досліджує 3D-модель пухлини у віртуальній лабораторії

Науковці з Кембриджського університету створили 3D-модель ракової пухлини, яку можна побачити у віртуальній реальності. Це принципово новий погляд на рак, кажуть дослідники.

В основі моделі - зразок справжньої пухлини, взятий у пацієнта. За допомогою шолому віртуальної реальності пухлину можна розглянути під будь-яким ракурсом. У моделі позначено кожну клітину пухлини.

Науковці вважають, що така модель допоможе людям краще зрозуміти рак і, можливо, знайти нові способи лікування хвороби.

Як це зробили

Науковці починають зі зразка ракової пухлини молочної залози, розміром близько одного кубічного міліметра, що містить близько ста тисяч клітин.

Зразок розрізають на тонесенькі шари, які сканують, а потім наносять на них маркери, щоб було видно їхню молекулярну структуру та властивості ДНК.

Пухлину відтворюють за допомогою віртуальної реальності.

3D-модель готова, її можна досліджувати у віртуальній лабораторії.

Система дозволяє власникам віртуальних шоломів підключатися до моделі з будь-якого куточка світу.

Директор Кембриджського інституту ракових досліджень Грег Ханнон каже: "Раніше ніхто не досліджував географію пухлини настільки детально, це новий спосіб подивитися на рак".

"Віртуальну пухлину" розробили в рамках програми Grand Challenge Awards.

Всередині "віртуальної лабораторії" професор Ханнон і я стаємо аватарами, а рак представлений у вигляді маси різнокольорових пухирців.

Зразок людської тканини, на якому базується модель, за розміром не більше голівки шпильки, але у віртуальному просторі його можна збільшити до кількох метрів.

Щоб допомогти дослідникам краще вивчити пухлину, система дозволяє їм ніби "пролітати" крізь клітини.

Image caption Група клітин відділилася від маси основної пухлини

Професор Ханнок повертає модель навколо осі і показує мені групу клітин, відділених від основної маси: "Тут ми бачимо ракові клітини, які відділилися від основного молочного протоку".

"Можливо, ми спостерігаємо етап, на якому рак почав поширюватися на навколишні тканини і став вкрай небезпечним - спостерігаючи за пухлиною в 3D, ми можемо простежити цей момент".

Професорка Карен Вудсен, головна дослідниця в інституті ракових досліджень, керує лабораторією в лондонському Інституті Френсіса Кріка, де вивчають, як різноманітні гени захищають нас від раку і що буває, коли вони починають працювати неправильно.

"Розуміння того, як ракові клітини взаємодіють одна з одною і зі здоровою тканиною, критично важливе, якщо ми хочемо розробити нові види терапії - дослідження пухлин таким чином значно динамічніше, ніж статичні двовимірні зображення, до яких ми звикли", - розповіла професорка BBC.

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