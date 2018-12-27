Мистецький детектив: як у Харків повернули картину, викрадену під час окупації

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Картини Сергія Васильківського повернулася в Харківський художній музей через багато років після зникнення

Експозиція Харківського художнього музею поповнилася картиною, викраденою 75 років тому. Поверненню картини передувала справжня детективна історія.

Твір видатного харківського художника, засновника українського національного пейзажу Сергія Васильківського співробітники закладу вважали давно втраченим.

У реєстрі експонатів Української художньої галереї навпроти запису про картину Сергія Васильківського "Етюд з будинком" стоїть позначка "погашено". Саме так після Другої світової війни в музеї позначали художні твори, які вважали втраченими назавжди.

"Мені здавалося, що в мене крила за спиною. Тому що я забігала в кожен кабінет і розповідала: "Дівчата, знайшовся Васильківський! Знайшовся Васильківський!" - директорка музею Валентина Мизгіна ледь стримує емоції. Пригадує мить, коли почула про повернення картини додому. - Так багато років ми займаємося пошуками, що це одночасно і радість, і недовіра, і захват. Усе одразу. Букет почуттів".

Втрачений скарб

До початку Другої світової війни Харківський художній музей - на той час Українська державна галерея - був найкращим провінційним музеєм. Його колекція налічувала понад 70 тисяч експонатів та поступалася лише художнім закладам Москви та Ленінграда.

Та за всієї значущості художній музей не було включено до списків установ, які належить евакуювати. З усіх предметів тодішньому керівництву УДГ у Сибір вдалося вивезти трохи більше чотирьох тисяч.

Під час окупації художній музей для харків'ян був відкритий лише один день. Надалі тут хазяйнували німці.

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Твори українського пейзажиста Сергія Васильківського припали до смаку німцям

"Ми знаємо, що в нас працювали з Бременського музею мистецтвознавці німецькі, - розповідає головна хранителька Художнього історичного музею Вікторія Кацай. - Вони складали списки. Працював тут штаб Розенберга, який теж складав списки. Цей штаб займався методичним вивезенням культурних цінностей з території України. Тому що згоріло, а що було вивезене, ми не знаємо".

Найбільше німцям став до смаку саме Васильківський. Можливо, кажуть у музеї, до душі припали техніка письма художника та лаконічні сюжети живопису харків'янина.

Неочікуваний лист та неспростовні докази

Розшукувати втрачені експонати співробітники музею почали одразу після завершення війни. Та до активних міжнародних пошуків змогли вдатися лише за часів незалежності України.

В жодному з архівів картина Васильківського не значилася. Та несподівано, через 70 з гаком років, напередодні нового 2016 року в музеї отримали листа від комісара кримінальної поліції Берліна.

Картину, схожу на "Етюд з будинком", під назвою "Монограміст" пустили з молотка на столичному аукціоні в Німеччині. Те, що твір у розшуку, виявив покупець. Інвентарний номер картини колекціонер знайшов у міжнародній базі даних мистецтва, втраченого під час Другої світової війни. Комісар пропонував харків'янам довести приналежність картини.

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Лист від німецької поліції про знахідку став повною несподіванкою для співробітників музею

На щастя, каже головна хранителька музею Вікторія Кацай, музейникам свого часу вдалося врятувати частину інвентарних книг з описом колекції.

"На зворотному боці цієї картини нанесено інвентарний номер. І відкривши інвентарну книгу, ми прочитали опис. Повністю збігався опис, що саме було зображено. Співпадали всі інвентарні номери, штампи, всі позначки, які там є", - розповіла пані Кацай.

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Картину вдалося розпізнати завдяки особливому маркуванню

Ці докази виявилися неспростовними. Далі до справи стали дипломати обох країн.

Таємний благодійник

Спільна українсько-німецька комісія працювала півтора року. Як вдалося домовитися про повернення вкраденого скарбу, залишається таємницею.

"Від бургомістрата ми отримали листа, що законних підстав віддати вам картину немає. Лише якщо добровільно власник її вам віддасть. Лише так. Україна не ратифікувала необхідні меморандуми, закони та інше, які необхідні для двостороннього ведення перемовин. В Україні закони реституції (поновлення порушених майнових прав) фактично не працюють", - пояснює Вікторія Кацай.

Натомість у музеї вирішили подякувати аукціоністу, який повідомив про картину поліції. Та чоловік волів зберігати інкогніто. У листі до директора харківського художнього музею покупець картини Васильківського розкрив трохи подробиць щодо виявлення вкраденого твору.

"Він купував картину по Інтернету. І він бачив зображення картини і зображення зворотного боку. До купівлі картини справа не дійшла, - розповідає директор Валентина Мизгіна. - Він - колишній наш співвітчизник, цікавиться живописом українським і російським, особливо - творчістю Васильківського. Він одразу впізнав, що це саме Васильківський і це його будинок. Хто цей чоловік, ми не знаємо, але він пообіцяв найближчим часом завітати до Харкова та відвідати наш музей".

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Лист таємного добродія теж виставили в музеї

Україні викрадений твір було передано в Києві, в день Миколая Чудотворця, 19 грудня. Картина Васильківського - майже в ідеальному стані. Співробітники музею припускають, що вона понад сімдесят років зберігалася у приватній колекції.

Чи потребуватиме повернений скарб реставрації, згодом вирішуватимуть спеціалісти. Нині ж картина знову представлена в Харкові серед інших робіт художника.

"Втрати часів війни є непоправними. І ті крихти, які з доброї волі якихось європейських громадян, повертаються у рідні пенати - у цьому є і справедливість з одного боку і з іншого - ось той смуток, що за такими крихтами є речі, яких ми не зможемо дізнатися, - каже відвідувач виставки однієї картини мистецтвознавець Вікентій Бухарєв.

Він додає: "Я от знаю від моїх колег, що багато творів Васильківського загинуло також у Харкові, але в залізничному вагоні під час евакуації. Це - висококласний твір Васильківського, це той твір, який ми 100% співвідносимо з цим майстром, не залежно від того є там підпис чи ні. Він передає всі особливості письма цього художника".

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Через 75 років харків'яни знову отримали змогу помилуватися картиною Сергія Васильківського

Малюнок будинку виконано масляними фарбами на дереві, скоріш за все кипарисі, розміром 36,5 на 24 сантиметри. Повернений експонат отримав нову назву - "Родинний будинок", а невдовзі отримає і новий інвентарний номер.

Робота Сергій Васильківського залишається єдиною, яку вдалося повернути до Харкова після викрадення під час окупації. Наприклад, перемовини з музеєм Варшави щодо повернення художньому музею картини Григорія Мясоєдова "Посуха" тривають понад чверть століття.

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