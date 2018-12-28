Вибори президента 2019: основні дати та події кампанії

Копирайт изображения UNIAN Image caption Інавгурація президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року

Виборча кампанія президентських перегонів 2019-го офіційно стартує в останній день року, що минає - 31 грудня.

Перегони триватимуть 90 днів і перший тур голосування відбудеться 31 березня, а якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, то другий тур має пройти 21 квітня.

Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.

ВВС News Україна зібрала для вас головні дати та події президентських виборів 2019 року, щоб допомогти краще орієнтуватись у перипетіях перегонів.

Президентськавиборча кампанія офіційно стартує 31 грудня 2018 року. З цього дня партії вже можуть висувати кандидатів та подавати їх на реєстрацію до Центральної виборчої комісії. Самовисуванці можуть подавати документи на реєстрацію вже в останній день року.

Партії можуть висувати кандидатів до 3 лютого, а останній день реєстрації - 8 лютого 2019 року. Застава для охочих позмагатись за крісло президента України складатиме 2,5 мільйона гривень. Проводити агітацію можна одразу після реєстрації.

До 13 лютого зареєстровані кандидати в президенти мають право подати до ЦВК свої пропозиції щодо членів окружних виборчих комісій (по одному в кожну комісію).

Саме ці комісії організовуватимуть вибори в регіонах, їх мають створити не пізніше 18 лютого.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юлія Тимошенко, яка є лідером президентських рейтингів, на минулих виборах посіла друге місце

До 7 березня кандидати в президенти мають право також подати кандидатури у члени дільничних виборчих комісій, які організовуватимуть голосування на місцях та рахуватимуть бюлетені. Дільничні виборчі комісії мають створити не пізніше 12 березня 2019 року.

8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Саме до цього дня претенденти матимуть право зняти свою кандидатуру та, наприклад, підтримати когось із колег. 8 березня ЦВК остаточно затвердить форму, колір та текст виборчого бюлетеня

Протягом виборчої кампанії громадяни мають право тимчасово змінити свою виборчу адресу, щоб проголосувати там, де перебуватимуть на день голосування.

До 25 березня виборці можуть подати заяву про голосування на дільниці за місцем проживання чи роботи, а не за місцем постійної реєстрації. Для цього треба прийти до органу ведення реєстру виборців (вони розташовані в державних органах влади) та подати заяву про голосування саме на дільниці в цьому окрузі.

Ця процедура стосується і громадян України з тимчасово окупованих територій.

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До 25 березня також можна уточнити наявність власного прізвища та правильність його написання у списку виборців на своїй виборчій дільниці. До цього дня кожному громадянину має надійти іменне запрошення взяти участь у виборах.

28 березня - останній день, коли можна оприлюднювати та поширювати результати виборчих соціологічних опитувань.

До вечора 29 березня важкохворі виборці з обмеженою можливістю пересування мають право звернутись до дільничної виборчої комісії та отримати право проголосувати за місцем перебування (у лікарні чи вдома). Цього ж дня закінчується останній день агітації.

31 березня 2019 року з 8 години ранку до 20.00 відбудеться перший тур голосування.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2014 році Петро Порошенко переміг вже у першому турі

Попередні результати виборів можуть стати відомими ще вночі 1 квітня, проте офіційні результати ЦВК має оголосити не пізніше 10 квітня.

Після цього два кандидати-лідери мають подати кандидатури до складу оновлених територіальних комісій, склад і керівництво яких поділять порівну.

18 квітня - останній день, коли можна оприлюднювати та поширювати результати виборчих соціологічних опитувань перед другим туром.

19 квітня мають відбутись телевізійні дебати між двома кандидатами в президенти, які увійшли до другого туру виборів. Це останній день дозволеної агітації.

21 квітня з 8 години ранку до 20 години - другий тур голосування.

До 1 травня ЦВК має встановити офіційні результати виборів, а ще за три дні - офіційно оприлюднити.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація нового президента - не пізніше 3 червня 2019 року.

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