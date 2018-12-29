Що сталося з пакетом? Експеримент ВВС

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Еко-пакет, що зникає за місяць, винайшов вчений з Сум Дмитро Бідюк. Про розробку українця з Сумського аграрного університету писали світові ЗМІ, вона перемогла у конкурсі University Startup World Cup у Копенгагені (номінація стійкий розвиток).

ВВС News Україна вирішила перевірити, чи працює винахід українського вченого.

У дощовий день наприкінці жовтня ми закопали пакет в саду біля офісу ВВС у Києві. Разом з ним ще один пакет - звичайний, з поліетилену.

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Що в пакеті?

На відміну від поліетиленових пакетів, винахід українського вченого складається з натуральних і не шкідливих для природи компонентів.

Детальні складові вчений не розкриває, вказує лише, що там є полісахариди, речовини, добуті з овочів, фруктів, водоростей.

"При створенні використовують такі порошки, подібні до крохмалю, які використовують у харчовій промисловості. Вони не шкідливі", - розповідає Дмитро Бідюк і запевняє, що компонентів, які входять до складу, в Україні достатньо, тому проблем з сировиною не буде.

Пакет - різнокольоровий, непрозорий, товстіший, ніж звичайні пакети з супермаркету, а на дотик - ніби розтягується.

За словами вченого, такі пакети можна повторно використовувати - годувати тварин і отримувати добрива.

Вчений зробив кілька варіацій: менші витримують до 1 кг, більші - до трьох.

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В лабораторії Сумського університету виготовлення такого екопакету займає день і коштує близько трьох гривень.

"Якщо налагодити масове виробництво, вони вийдуть дешевшими і процес займе менше часу", - каже Дмитро Бідюк.

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Він планує провести дослідження, щоб перевірити, чи можна виготовляти екопакети на устаткуванні, де зазвичай виготовляють вироби з поліетилену.

Чи є в екопакетів майбутнє?

Щороку у світі виробляється 80 мільйонів тонн поліетилену, який йде на випуск пакетів та іншого пакування. Він розкладається у природі сотні років.

Експерти вважають, що пакети з органічних матеріалів можуть бути шансом на порятунок планети від сміття.

"Біорозкладні пакети однозначно найближчим часом зайдуть у наше життя", - вважає Сергій Волков, голова екологічної організації "Друге життя".

Як швидко це станеться, зазначає експерт, залежить від умов, які створює держава. Зокрема, йдеться про обмеження на використання пакетів з поліетилену на законодавчому рівні.

Ще один важливий момент, каже пан Волков, це суспільний запит на екологічно чисті предмети та технології.

Що ж там пакет?

Пакети в землі ми залишили на місяць. Розкопали їх наприкінці листопада, коли сад біля нашого офісу вже був вкритий снігом.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Зникне чи ні: як ми закопували пакет

Пакет з поліетилену знайшовся відразу - він не змінився, залишився точно таким, яким ми його закопали за 30 днів до цього. А от пакет з натуральних речовин майже зник. Ми ледь викопали з замерзлої землі його невеликі шматки.

Копирайт изображения ВВС Image caption Пакети після експерименту

Дмитро Бідюк пояснює, що найкраще пакет розкладається при кімнатній температурі у 20 градусів і у вологому середовищі, в такому вигляді його знищують мікроорганізми.

Відео нашого експерименту ми показали Вікторії Євлаш, завідувачці кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування в Харківському держуніверситеті харчування і торгівлі.

Попри те, що пакет повністю не розклався, наш експеримент професор мікробіології назвала успішним.

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"Якщо б пакет був закопаний в іншу пору, наприклад у серпні-вересні, процес розкладу відбувся б набагато швидше", - каже пані Євлаш.

Але, якщо пакет руйнується від вологи, чи не порветься він, якщо в ньому, наприклад, розіллється сік?

Дмитро Бідюк каже, що ні, бо його внутрішню частину покриває плівка, яка захищає пакет зсередини від впливу вологи.

Поліетиленовий пакет з нашого експерименту відправився у смітник. Ймовірніше за все він згодом опиниться на сміттєзвалищі, куди відправляється 95% всього сміття в Україні.

Пакет з натуральних компонентів має остаточно зникнути навесні, запевняє український вчений. Перевіримо.

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