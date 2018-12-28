Як не посваритись із близькими в новорічні свята. 10 способів

Копирайт изображения Getty Images Image caption І все-таки - Щасливого Різдва і Нового року!

Після низки передноворічних вечірок і масштабної закупівлі подарунків до моменту настання самого свята багато хто з нас підходять втомленими та роздратованими.

Недавні соціологічні дослідження показують, що період новорічних свят - дуже напружений час, і рідко кому в ці дні вдається зберегти мир в сім'ї. Згідно з оцінками соціологів, у день Різдва в середньостатистичній британській сім'ї відбувається щонайменше п'ять сварок.

Однак зберегти мир і запобігти виникненню конфліктів - цілком реалістичне завдання. У нас є для вас 10 способів, які допоможуть вам знизити рівень конфліктності й уникнути сутичок з близькими, про які ви можете згодом пошкодувати.

1. Полегше з алкоголем!

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Час від часу всі ми визнаємо, що жалкуємо про занадто велику кількість випитого глінтвейну. Алкоголь провокує хімічні зміни в нашому мозку, через що ми спочатку відчуваємо себе вільно і розслаблено, але ці зміни не дають нам тверезо дивитись на багато речей.

Професор Макморран з Університету Ноттінгема попереджає, що в стані алкогольного сп'яніння ми схильні нехтувати наслідками наших вчинків і слів.

Якщо нас намагаються спровокувати, коли ми п'яні, ми схильні ігнорувати наслідки "попадання на вудку". Наша необачність може призвести до бурхливої реакції з боку людей, від яких ми нічого подібного не чекаємо.

Якщо ви розумієте, що напруга за святковим столом зростає, відмовтеся від алкогольного коктейлю на користь безалкогольного. Запропонуйте й іншим безалкогольний напій.

2. Готуйте разом

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Приготування страв до святкового столу - це важка праця. І повісити цю роботу на одну людину означає, що його настрій буде сильно зіпсовано, а це набагато гірше, ніж переварити суп.

Один зі способів уникнути такої ситуації - перерозподілити обов'язки та призначити відповідальних за кожну страву.

Запропонуйте комусь подбати про сирну тарілку, ще комусь - про десерти та закуски. Словом, зніміть весь тягар відповідальності з головного кухаря.

3. Визначте бюджет для подарунків

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З урахуванням великих витрат напередодні та під час свят, ви можете бути обмежені в коштах.

Фінансові негаразди можуть стати серйозним джерелом стресу і напруги. Розумним було б знизити цю напругу, заздалегідь домовившись про бюджет на подарунки.

Якщо у вас не вистачає грошей на те, щоб обдарувати всіх, кого ви планували порадувати презентом, чому б не зробити вибір на користь саморобного подарунка?

Це може бути джем або соус, або подарунок у вигляді одного дня роботи як няні, або пропозиція власних послуг гіда місцевими пабами.

4. Дякуйте за подарунки

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Тільки цього мені не вистачало..."

Будьте дипломатичні, коли розгортаєте подарунки. Це може бути пароварка, або ріжок для взуття, або килимок для ванної з зображенням сцени з "Зоряних війн".

Просто посміхніться і скажіть: "Це якраз те, що я хотів!". Така реакція послужить хорошим прикладом і для дітей.

І пам'ятайте: у крайньому разі ви можете передарувати небажаний презент.

5. Знайдіть час на денний сон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тихо! Сплячого звіра будити небезпечно!

Якщо ви втомилися, швидше за все, ви будете похмурим і роздратованим.

Це відбувається тому, що, коли ви недосипаєте, мигдалеподібне тіло - та зона мозку, яка відповідає за контроль над емоціями, - стає гіперактивною.

Гіперактивність мигдалеподібного тіла призводить до того, що префронтальна кора (відділ кори великих півкуль головного мозку, що відповідає за логіку і прийняття рішень) вимикається.

І що в результаті? Ми стаємо більш некерованими, емоційними й, швидше за все, вибухнемо в самий розпал сімейної вечері.

Аби не втрачати контроль над своїми емоціями, постарайтесь добре виспатися перед святкуванням. А якщо ви себе відчуваєте сонним протягом дня, спробуйте знайти час ненадовго прилягти протягом дня.

6. Побудьте феєю або добрим чарівником

Копирайт изображения Getty Images Image caption Допомагайте іншим, коли вам випадає така можливість

Зробіть що-небудь корисне: запропонуйте кого-небудь підвезти, вигуляйте собаку, відведіть на прогулянку дітей, переставте дивани в залі.

Коли ви ділитеся чимось або допомагаєте комусь, ви даруєте радість, знімаєте вантаж турбот з плечей тих, хто вам дорогий.

7. Вчіться не звертати уваги на те, що не так уже й важливо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пам'ятайте, як ви сварилися зі своїм братом чи сестрою 10 або 20 років тому? Зовсім не обов'язково повторювати це зараз

Проаналізуйте причини ваших сварок. Дійсно вам так важливо, як подати картоплю на стіл? Або що зараз показують по телевізору?

Якщо вас щось дратує, хоча предмет роздратування не має для вас великого значення, стисніть зуби та постарайтеся стриматися.

Також постарайтеся уникати тим, які зазвичай викликають загострення, будь-то політика, футбол або розподіл плитки шоколаду.

8. Зробіть глибокий вдих

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коротка прогулянка після обіду допомагає підняти настрій

Якщо справи йдуть не дуже добре, саме час вийти на свіже повітря.

Кисень і сонячне світло підвищують рівень гормону радості - серотоніну. Чим більше серотоніну виробляє ваш організм, тим кращий у вас настрій і тим розслабленіше ви себе відчуваєте.

Якщо у вас немає можливості вийти на вулицю, є інший спосіб: налийте собі чашку чаю і побудьте кілька хвилин у тиші або поговоріть телефоном з друзями.

9. Не сприймайте гру занадто серйозно

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Настільна гра або гра в карти може бути дуже непоганою розвагою, але є тонка грань між змагальним духом і відкритою агресією.

Не беріться за цю непросту справу, якщо ви не впевнені в тому, що всі учасники здатні дістатися до фіналу без істерик і взаємних образ.

10. Пам'ятайте про тих, кому зараз важко

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пам'ятайте, що не всі можуть веселитися в ці свята

Новий рік і Різдво - це час, коли ми дозволяємо собі трохи зануритися в мрії, а наші очікування можуть стати нереалістичними. Також це час надмірної рефлексії, коли будь-яка проблема в нашій свідомості може здатися величезною і поглинути всю нашу увагу, і навіть ввести нас в депресію.

Це час також може виявитися дуже важким для тих, хто втратив близьку людину, зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами, страждає від будь-якої хвороби або не може вийти з депресії.

Дослідження, проведене британською благодійною організацією Samaritans, показало, що майже половина опитаних відчувають себе пригніченими у свята через нав'язану суспільством необхідність бути веселими й щасливими у святкові дні.

Будьте терплячі та уважні до людей, які вас оточують. Якщо ви відчуваєте себе пригніченим або відчуваєте тривогу, постарайтесь подбати про тих, хто потребує вашої допомоги.

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