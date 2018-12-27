П'ять модних тенденцій 2019 року: як бути в тренді
Якщо вам набридло підбирати шарф до вашого джемперу, або доповнювати кожен наряд парою термальних колготок, то не бійтеся - допомога вже в дорозі.
Завдяки тому, як працює індустрія моди, дизайнери показують колекції за кілька місяців до того, як вони потрапляють у магазини, ми вже знаємо, що ви будете носити навесні 2019 року.
На недавніх тижнях моди в Лондоні, Парижі та Нью-Йорку найбільшими трендами стали: відтінки світло-блакитного, змішані принти, рожеві смокінги, принт тай-дай (tie dye) і відбілені джинси.
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Ви можете випередити моду вже зараз, шукаючи елементи одягу, які відповідають цим перспективним тенденціям.
Світло-блакитний
Якщо минулої весни в моду увійшов лавандово-пурпуровий відтінок, продовжуючи залишатися популярним весь рік, то в новому році нас чекає набагато простіший в повсякденні світло-блакитний.
Бренд Alice + Olivia, який спеціалізується на жіночному одязі, вийшов у топ шоу тижня моди в Нью-Йорку, поєднавши світло-блакитний з білим у хмарних та натхненних Китаєм принтах.
Французький бренд Givenchy поєднав колір з іншою тенденцією весни 2019 року - рюшами.
Хоча на показах колір переважно домінував у сукнях, можна бути впевненими, що модні бренди мас-маркету поширять його і на інші елементи одягу - блузки, піджаки й штани.
Світло-блакитний домінував у показах брендів: Alice + Olivia, Marc Jacobs, Ph5, Givenchy, Alexa Chung, Roland Mouret, Rejina Pyo.
Міксування принтів
Міксуванні принтів - це ризикований тренд. До нього треба підходити з обережністю, міксовані принти точно не для всіх.
Пересічного споживача, можливо, відлякають моделі, показані на подіумі Dolce & Gabbana і Versace - надто багато там всього намішано. А ось плаття-мікс від Diane von Furstenberg або наряд від Self-Portrait показують, як цей тренд можна носити у звичайному житті.
Особливо активно міксувати принти: Dolce & Gabbana, Balenciaga, Versace, Roberto Cavalli, Preen by Thornton Bregazzi, Paco Rabanne, Louis Vuitton, Michael Kors, Carolina Herrera, Self-Portrait і Diane von Furstenberg.
Рожевий смокінг
Схоже, що у 2019 році у вечірньої сукні з'явиться несподіваний суперник - смокінг у всіх відтінках рожевого.
Мабуть, тільки люксовий бренд з Нью-Йорка Sies Marjan дещо відступив від загального тренду, запропонувавши свою яскраво-червону версію цього брючного костюма.
Загалом, це дуже легкий в носінні тренд, який можна зробити ще більш спортивним, якщо надіти з кросівками (як це зробила Escada), або вечірнім, якщо вибрати шпильки й відповідні аксесуари.
Рожеві смокінги показали: Escada, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Emporio Armani, Gucci, Balenciaga, Roksanda, Peter Pilotto і Boss.
Тай-дай
Тай-дай (tie dye) - це метод фарбування, який дозволяє отримати дивні, розмиті "психоделічні" візерунки.
Майки та сорочки з такими принтами періодично - з часів хіпі, що варили в 1970-ті свої зв'язані в вузол тішотки, - входять в моду навесні й влітку, і особливо багато подібних образів можна було зустріти в році, що минає у різних інфлюенсерів в Instagram.
Судячи з того, що показали на світових подіумах, не покине він нас і у 2019-му.
Майстер яскравих принтів італійський бренд MSGM показав нам чарівне поєднання біло-рожевого тай-дай джемпера і спідниці з воланами.
А Calvin Klein зміксував відразу декілька тенденцій в одному образі: тай-дай, збірку, логоманію і принти.
Тай-дай був у колекціях: Calvin Klein, No. 21, Prada, MSGM, Prabal Gurung, R13, Christian Dior і Stella McCartney.
Відбілений денім
Джинси та денім ніколи не виходять з моди, вони просто трохи видозмінюються від сезону до сезону - то кроєм, то кольором, то відтінком.
Дехто з нас пам'ятає, як модними були "варенки" в 1980-ті: дехто навіть сам відварював свої лівайси в хлорці, щоб домогтися супермодного тоді вибіленого виду.
Щось схоже знову входить у моду в наступному році, проте навряд чи варто знову ставати до плити: за нас денім уже відварюють багато брендів мас-маркету.
А серед люксових брендів найбільш світла, майже біла, "виварка" виявилася в американської марки Proenza Schouler; у французького дизайнера Isabel Marant денім пішов у сірий відтінок, а італійський бренд Missoni поекспериментував на подіумі, поєднавши в одному кімоно-жакеті різні відтінки джинсової тканини.
Але майстер-клас у цьому сенсі показав французький дім моди Balmain, поєднавши в одному джинсово-блакитному образі та рвані джинси, і рюші, і блискітки, зробивши образ одночасно і романтичним, і рок-н-рольний.
Відбілений денім показали бренди: Isabel Marant, Proenza Schouler, Alberta Ferretti, Balmain, Christian Dior, Missoni, Off-White, Alexander Wang, Balenciaga і Lemaire.
У матеріалі використаний репортаж кореспондента BBC Аннабель Рекем.
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