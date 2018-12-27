П'ять модних тенденцій 2019 року: як бути в тренді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це п'ять найбільших трендів, яким варто слідувати навесні 2019 року

Якщо вам набридло підбирати шарф до вашого джемперу, або доповнювати кожен наряд парою термальних колготок, то не бійтеся - допомога вже в дорозі.

Завдяки тому, як працює індустрія моди, дизайнери показують колекції за кілька місяців до того, як вони потрапляють у магазини, ми вже знаємо, що ви будете носити навесні 2019 року.

На недавніх тижнях моди в Лондоні, Парижі та Нью-Йорку найбільшими трендами стали: відтінки світло-блакитного, змішані принти, рожеві смокінги, принт тай-дай (tie dye) і відбілені джинси.

Ви можете випередити моду вже зараз, шукаючи елементи одягу, які відповідають цим перспективним тенденціям.

Світло-блакитний

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: Alice + Olivia, Marc Jacobs, Givenchy, Roland Mouret

Якщо минулої весни в моду увійшов лавандово-пурпуровий відтінок, продовжуючи залишатися популярним весь рік, то в новому році нас чекає набагато простіший в повсякденні світло-блакитний.

Бренд Alice + Olivia, який спеціалізується на жіночному одязі, вийшов у топ шоу тижня моди в Нью-Йорку, поєднавши світло-блакитний з білим у хмарних та натхненних Китаєм принтах.

Французький бренд Givenchy поєднав колір з іншою тенденцією весни 2019 року - рюшами.

Хоча на показах колір переважно домінував у сукнях, можна бути впевненими, що модні бренди мас-маркету поширять його і на інші елементи одягу - блузки, піджаки й штани.

Світло-блакитний домінував у показах брендів: Alice + Olivia, Marc Jacobs, Ph5, Givenchy, Alexa Chung, Roland Mouret, Rejina Pyo.

Міксування принтів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: Dolce & Gabbana, Diane von Furstenberg, Versace, Self-Portrait

Міксуванні принтів - це ризикований тренд. До нього треба підходити з обережністю, міксовані принти точно не для всіх.

Пересічного споживача, можливо, відлякають моделі, показані на подіумі Dolce & Gabbana і Versace - надто багато там всього намішано. А ось плаття-мікс від Diane von Furstenberg або наряд від Self-Portrait показують, як цей тренд можна носити у звичайному житті.

Особливо активно міксувати принти: Dolce & Gabbana, Balenciaga, Versace, Roberto Cavalli, Preen by Thornton Bregazzi, Paco Rabanne, Louis Vuitton, Michael Kors, Carolina Herrera, Self-Portrait і Diane von Furstenberg.

Рожевий смокінг

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: Escada, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Boss

Схоже, що у 2019 році у вечірньої сукні з'явиться несподіваний суперник - смокінг у всіх відтінках рожевого.

Мабуть, тільки люксовий бренд з Нью-Йорка Sies Marjan дещо відступив від загального тренду, запропонувавши свою яскраво-червону версію цього брючного костюма.

Загалом, це дуже легкий в носінні тренд, який можна зробити ще більш спортивним, якщо надіти з кросівками (як це зробила Escada), або вечірнім, якщо вибрати шпильки й відповідні аксесуари.

Рожеві смокінги показали: Escada, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Emporio Armani, Gucci, Balenciaga, Roksanda, Peter Pilotto і Boss.

Тай-дай

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: Calvin Klein, Prada, Christian Dior, MSGM

Тай-дай (tie dye) - це метод фарбування, який дозволяє отримати дивні, розмиті "психоделічні" візерунки.

Майки та сорочки з такими принтами періодично - з часів хіпі, що варили в 1970-ті свої зв'язані в вузол тішотки, - входять в моду навесні й влітку, і особливо багато подібних образів можна було зустріти в році, що минає у різних інфлюенсерів в Instagram.

Судячи з того, що показали на світових подіумах, не покине він нас і у 2019-му.

Майстер яскравих принтів італійський бренд MSGM показав нам чарівне поєднання біло-рожевого тай-дай джемпера і спідниці з воланами.

А Calvin Klein зміксував відразу декілька тенденцій в одному образі: тай-дай, збірку, логоманію і принти.

Тай-дай був у колекціях: Calvin Klein, No. 21, Prada, MSGM, Prabal Gurung, R13, Christian Dior і Stella McCartney.

Відбілений денім

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: Isabel Marant, Proenza Schouler, Balmain, Missoni

Джинси та денім ніколи не виходять з моди, вони просто трохи видозмінюються від сезону до сезону - то кроєм, то кольором, то відтінком.

Дехто з нас пам'ятає, як модними були "варенки" в 1980-ті: дехто навіть сам відварював свої лівайси в хлорці, щоб домогтися супермодного тоді вибіленого виду.

Щось схоже знову входить у моду в наступному році, проте навряд чи варто знову ставати до плити: за нас денім уже відварюють багато брендів мас-маркету.

А серед люксових брендів найбільш світла, майже біла, "виварка" виявилася в американської марки Proenza Schouler; у французького дизайнера Isabel Marant денім пішов у сірий відтінок, а італійський бренд Missoni поекспериментував на подіумі, поєднавши в одному кімоно-жакеті різні відтінки джинсової тканини.

Але майстер-клас у цьому сенсі показав французький дім моди Balmain, поєднавши в одному джинсово-блакитному образі та рвані джинси, і рюші, і блискітки, зробивши образ одночасно і романтичним, і рок-н-рольний.

Відбілений денім показали бренди: Isabel Marant, Proenza Schouler, Alberta Ferretti, Balmain, Christian Dior, Missoni, Off-White, Alexander Wang, Balenciaga і Lemaire.

У матеріалі використаний репортаж кореспондента BBC Аннабель Рекем.

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