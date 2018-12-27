Кліматичні зміни: скільки коштувало людству глобальне потепління у 2018 році

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спека 2018 року завдала великої шкоди сільському господарству в Європі

У 2018 році екстремальні погодні явища, пов'язані зі зміною клімату, забрали тисячі життів і завдали величезної шкоди у всьому світі. Про це йдеться у доповіді організації Christian Aid, повідомляє кореспондент ВВС News з навколишнього середовища Метт Макграт.

У доповіді цієї благодійної організації визначено десять подій, шкода від яких перевищувала 1 мільярд доларів. Шкода від чотирьох з них становила понад 7 мільярдів доларів.

Вчені показали, що періоди надзвичайної спеки в Європі були безпосередньо пов'язані з діяльністю людини, що призвела до глобального потепління.

Інші події, як стверджують автори, пов'язані зі зміною погодних умов, які, як вважається, є наслідком зміни клімату.

Згідно з доповіддю, найбільшу шкоду серед подій, пов'язаних зі збільшенням температури, завдали урагани "Флоренс" та "Майкл" - 17 та 15 млрд доларів відповідно.

Дослідження показали, що опади, які супроводжували ураган "Флоренс", були на 50% потужніше, ніж у випадку, якби на їхню кількість не впливало потепління, зумовлене діяльністю людини.

У випадку з ураганом "Майкл", стверджують дослідники, діяльність людини призвела до викидів, які зробили воду теплішою, і додали урагану швидкість.

У Японії літо 2018 року супроводжувалося повенями та спекою, які мали великі негативні наслідки.

Повені вбили щонайменше 230 людей і завдали шкоди у розмірі 7 млрд доларів, а за ними прийшов тайфун Джебі, найпотужніший за 25 років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повені внаслідок урагану "Флоренс" охопили південно-східні штати США

Європа також відчула рекордну спеку - дослідники показують, що через зміни клімату імовірність подібних подій подвоїлася.

Окреме дослідження, яке провела британська Метеорологічна служба, показало, що екстремальна спека стала у 30 разів більш ймовірною через підвищення температури на планеті.

Дослідження Christian Aid відзначає, що навіть там, де вчені не зробили досліджень, в яких пов'язували надзвичайні погодні явища зі зміною клімату, вони вважають, що потепління є рушійною силою для зміни погодних умов, що робить посухи та лісові пожежі більш вірогідними.

"Цей звіт показує, що для багатьох людей зміни клімату мають нищівний вплив на їхнє життя і життєдіяльність зараз. Велика несправедливість кліматичних розладів полягає в тому, що люди, які страждають першими та найгіршим чином, є найбільш бідними у світі, і вони зробили найменший внесок в цю кризу", - наголосив доктор Кет Креймер з Christian Aid.

У доповіді йдеться про те, що у багатьох країнах, що розвиваються, відбуваються повільні катастрофи, пов'язані зі зміною клімату - наприклад, збільшуються кількість посух та поглинання суходолу морем, що негативно впливає на життя мільйонів людей.

Копирайт изображения JOSH EDELSONg Image caption Лісові пожежі у Каліфорнії цього року були найбільш руйнівними за останнє століття в США

Коментуючи доповідь Christian Aid, доктор Майкл Манн з Університету штату Пенсильванія сказав, що наслідки зміни клімату більше не є ледве помітними.

"Безпрецедентні повені, посухи, спека, лісові пожежі та супербурі, які ми бачили в останні роки - вони є обличчям зміни клімату. Погода у світі стає більш екстремальною на наших очах - єдине, що може зупинити цей руйнівний тренд від подальшого стрімкого розвитку - це швидке зменшення викидів вуглецю", - зазначив науковець.

Згідно з даними спостережень Всесвітньої метеорологічної організації, 2018 рік, скоріше за все, буде четвертим найтеплішим роком за час спостережень. Середня температура на Землі буде коливатися на позначці приблизно на 1С вище за температури, зареєстровані у 1850-1900 роках.

Згідно з доповіддю цієї організації State of the Climate, опублікованою у листопаді, 20 найбільш теплих років за весь час кліматичних спостережень зафіксовані в останні 22 роки.

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.