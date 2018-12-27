Найдивовижніші британські фото 2018 року
- 27 грудня 2018
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Ми вибрали деякі з найяскравіших фотографій, зроблених у Великій Британії протягом року, що минає.
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