Найдивовижніші британські фото 2018 року

Ми вибрали деякі з найяскравіших фотографій, зроблених у Великій Британії протягом року, що минає.

Копирайт изображения Jack Taylor / Getty Images Image caption Блакитний метелик морфо відпочиває на обличчі моделі Джессі Бейкер у Королівському саді Віслей, Суррей

Копирайт изображения Jane Barlow / PA Image caption Члени молодіжної дружини Ярла несуть запалені факели через Лервік, на Шетландських островах, під час фестивалю Up Helly Aa Viking, який проходить щорічно в останній вівторок січня

Копирайт изображения Owen Humphreys / PA Image caption Люди гуляють зі своїми собаками на Бліт-Біч, у Нортумберленді, після того, як у лютому в деяких частинах країни випало кілька сантиметрів снігу

Копирайт изображения Victoria Jones / PA Image caption Репер Stormzy виступає на сцені під час церемонії Brit Awards 2018 року на O2 Arena, на південному сході Лондону

Копирайт изображения BEN STANSALL / AFP Image caption Працівники аварійних служб закріпили намет над місцем, де 4 березня у торговому центрі Maltings у Солсбері знайшли Сергія і Юлію Скрипалів у критичному стані. Поліція вважає, що проти колишнього російського подвійного агента і його доньки "цілеспрямовано" застосували нервовий агент Новачок.

Копирайт изображения Charles McQuillan / Getty Images Image caption Учасники щорічних змаганнь Mud Madness в Портадауні, Північна Ірландія. Захід включає два раунди брудної 8-кілометрової гонки через 25 перешкод.

Копирайт изображения Chris Jackson / Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджська виходить із лікарні Сент-Мері в Лондоні з новонародженим сином, принцем Луї. Принц народився 23 квітня о 11:01 і є п'ятим у черзі на престол

Копирайт изображения AARON CHOWN / AFP Image caption Герцог і герцогиня Сассекські вітають людей під час процесії після весільної церемонії в Віндзорському замку. Тисячі прийшли, аби побачили королівську пару, коли вони об'їжджали навколо замку у кареті.

Копирайт изображения Anthony Devlin / Getty Images Image caption Місяць сходить над вересовою пусткою, що палає. Пожежа виникла 24 червня і близько 100 солдатів направили у район, аби допомогти приборкати стихію.

Копирайт изображения Chris Jackson / Getty Images Image caption Перехожий робить селфі з принцем Уельським, коли він відвідує замок Третвер, у Повісі, Уелс.

"Червоні стріли" пролітають над Лондоном у липні. Парад і проліт до 100 літаків над Букінгемським палацом провели на відзначення 100-річчя Королівських ВПС.

Копирайт изображения Ministry of Defence via Getty Images Image caption "Червоні стріли" пролітають над Лондоном у липні. Парад і проліт до 100 літаків над Букінгемським палацом провели на відзначення 100-річчя Королівських ВПС.

Копирайт изображения Stefan Rousseau / PA Image caption Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Тереза Мей під час першого офіційного візиту пана Трампа до Великої Британії

Копирайт изображения Toby Melville / Reuters Image caption Офіційні представники фіксують кількість і вивчають лебедів під час щорічного перепису лебедів королеви, відомого як swan-upping, вздовж річки Темзи

Копирайт изображения Ian MacNicol / Getty Images Image caption Команда Іспанії з синхронного плавання під час виступу з вільною програмою на чемпіонаті Європи 2018 року в Глазго

Копирайт изображения Hannah McKay / REUTERS Image caption Ентузіастка моди Софі Кочевелу під час Лондонського тижня моди

Копирайт изображения Jeff J Mitchell / Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей танцює на сцені перед тим, як виступити з промовою в останній день з'їзду Консервативної партії в жовтні

Копирайт изображения Jack Taylor / Getty Images Image caption Співробітники Sotheby's тримають витвір мистецтва Бенксі "Любов у смітнику". Після продажу на аукціоні за більш ніж 1 мільйон фунтів, картина Бенксі несподівано почала проходити через шредер у нижній частині рами, в результаті так з'явився новий витвір мистецтва.

Копирайт изображения Kirsty O'Connor / PA Image caption Капітан Джеймс П'ю розміщує фігурку серед інсталяції Shrouds of the Somme Роба Герда, яка відзначає загиблих під час Першої світової війни. Волонтери виклали 72 396 невеликих фігурок, що репрезентують солдатів, які ніколи не одужали від боїв під Соммою.

Копирайт изображения Leon Neal / Getty Images Image caption Костюмовані персонажі, що представляють дитячу благодійну організацію Dreams and Wishes, виходять з резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт, 10

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