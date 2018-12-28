"Це свідома блокада": тиша в Маріупольському порту

Росія штучно створює умови, за яких українські порти Азовського моря будуть неефективними. Про це нині заявляють на всіх рівнях української влади.

Керченський міст позбавив Маріупольський порт великих торгових суден. Кораблі заввишки 33 метри не можуть під ним пройти.

Крім того, напередодні нападу на українські військові кораблі у листопаді та після нього російські прикордонники тижнями тримали понад 30 торговельних суден на вході до Керченської протоки чи на виході звідти. Саме ті, що прямували до Маріуполя чи Бердянська. Вони не могли ні вийти, ні зайти в протоку впродовж 10-15 днів.

Як наслідок, судноплавні компанії можуть відмовитися плавати до азовських портів України.

Як живе порт та яким там бачать його найближчі перспективи в таких умовах, з'ясовувала BBC News Україна.

Відео Жанни Безп'ятчук та Олега Карп'яка.