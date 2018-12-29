Що не можна давати собакам та котам на Новий рік: поради ветеринарів

Копирайт изображения PDSA Image caption Ветеринари застерігають: шоколад - не їжа для собак.

Ялинка прикрашена, холодильник забитий продуктами, а стіл ледь не прогинається від страв. У час, коли ми готові відпочивати та святкувати, так хочеться пригостити смачненьким домашніх улюбленців.

Але ветеринари попереджають: святкові ласощі можуть бути шкідливими для тварин. Британські ветлікарі кажуть, що у грудні до них потрапляє втричі більше тварин, ніж у будь-який інший час.

BBC News поговорила з ветеринарами, які лікують наших улюбленців, коли щось йде не так.

Копирайт изображения SCARSDALE VETS Image caption Пес Мікі провів у ветлікарні кілька днів після того, як скуштував рідзвяний пиріг

Бельгійська вівчарка Мікі був змушений провести у ветлікарні три дні після того, як скуштував святковий пиріг, який вхопив з тарілки, що стояла на дивані.

Собаці зробили укол, щоб викликати блювоту. Після цього йому в їжу додавали вугілля, щоб не дати токсинам всмоктатися, розповідає ветеринар Дебс Сміт з міста Дербі.

Впродовж 48 годин пес пролежав під крапельницями, щоб не допустити зневоднення організму.

Таким чином зазвичай лікують домашніх тварин, які з'їли щось шкідливе.

Традиційний різдвяний пиріг, який з'їв пес, містив родзинки, які спричиняють у собак ниркову недостатність, пояснює ветеринар.

"На жаль, якщо не провести лікування вчасно, це може мати фатальні наслідки, - каже пані Сміт. - Чим раніше почати лікування, тим краще".

Виноград, родзинки та кишмиш токсичні для собак навіть у невеликій кількості. Щодо котів, небезпека може бути меншою, але британські ветеринари радять не давати їх і котам.

Копирайт изображения SCARSDALE VETS Image caption Джек породи кокапу провів дві доби під крапельницею після того, як з'їв кекс з родзинками, поки господарі відвернулися

Ветлікар Еван Макніл з Нотінгема каже, що на свята також часто лікують собак, які гризуть кістки від птиці та шоколад.

У ветеринарній клініці радять господарям не залишати в зоні доступу все, що може нашкодити тваринам.

Не варто лишати смачні подарунки під ялинкою, адже "собаки люблять досліджувати", застерігають ветеринари.

Небезпечний "дощик"

Копирайт изображения PDSA

Під час свят зростає кількість кудлатих пацієнтів і в Україні.

За кілька днів після Нового року до ветклінік привозять чимало тварин з отруєннями та запорами, розповідає ветеринар Наталія Канівець з Полтави.

"Тваринам не можна давати солодке, наприклад, шоколад чи торти, жирну, смажену, солону їжу", - нагадує ветлікар.

"У жодному разі не можна давати кістки, зокрема котам - рибні об'їдки. Кістки можуть пошкодити тваринам кишківник або шлунок чи спричинити запори", - пояснює пані Канівець.

Вона каже, що на свята до клініки часто привозять котів, які наїлися святкових прикрас, зокрема так званого "дощику".

"Коти дуже грайливі тваринки і під час гри пробують "дощик" на смак і ковтають. Це можна видалити лише операційним шляхом", - пояснює ветеринар.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Їжа з новорічного столу - не для тварин, попереджають ветеринари

Останнім часом люди стали менше використовувати такі прикраси, але небезпека залишається, попереджає ветлікар.

Їжа зі святкового столу або прострочене "олів'є" - не для домашніх улюбленців, каже київський ветеринар Антон Кудрін.

"Домашні тварини - не заміна сміттєвого відра", - нагадує ветлікар.

Він каже, що хоча на свята кількість тварин, яких привозять до клініки зростає, в останні роки жахливих харчових отруєнь поменшало.

За словами пана Кудріна, культура поводження з тваринами покращилася і стало більше господарів, які нічим окрім спеціальних кормів своїх собак та котів не годують.

Що небезпечно для тварин

Шоколад

Усе, що містить родзинки, зокрема пироги та кекси

Алкоголь

Кістки від курки, індички або гуски

Антифриз

Рослини для святкових оздоблень: гостролист, омела, різдвяник, плющ

Прикраси та гірлянди

Новорічні ялинки, на які полюбляють залазити коти. Ветеринари радять не пускати їх у кімнату з ялинкою, якщо вас немає поруч.

Джерело: Народна лікарня для хворих тварин (PDSA) та ветеринарний центр Pride у Великій Британії

Поведінка як у дитини

Британські ветеринари кажуть, що в холодну пору року до лікарень часто потрапляють коти після того, як вип'ють антифриз.

Антифриз досить солодкий, тому подобається котам, пояснює ветеринар.

До домашніх тварин слід ставитися як до маленьких дітей, і тому тримати шкідливу їжу та електричні гірлянди від них подалі, нагадують фахівці.

Копирайт изображения PDSA Image caption Якось ветеринарам довелося лікувати кота, який проковтнув прикрасу у формі ялинки

Олівія Андерсон-Натан з британської благодійної ветеринарної організації PDSA пояснює: "Домашні тварини не розуміють Різдва і радості, яке воно приносить".

"Зміни звичного середовища, поява прикрас і галасливих гостей можуть спричинити стрес для наших улюбленців. Але завдяки невеликій підготовці ми можемо допомогти нашим кудлатим друзям також насолодитися святами", - каже ветеринар.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.