ВВС попросила російську владу розслідувати витік даних своїх журналістів

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ВВС направила офіційну скаргу до міністерство закордонних справ Росії через публікацію персональних даних співробітників корпорації, які працюють у Москві.

25 грудня сайт pikabu.ru, сайт segodnya.ru, а також спільнота "ВКонтакте" під назвою "За Матушку - Россию" опублікували список 44 співробітників ВВС, що працюють в Росії, включно з їхніми повними іменами і фотографіями.

Сайт segodnya.ru назвав список "Наша відповідь Чемберлену". У публікації згадувалося, що нещодавно в західних ЗМІ опублікували список російських журналістів, а "знайти і опублікувати список їхніх журналістів, які працюють на території РФ і в усьому бачать змову, не буде складно".

Йшлося про статтю в газеті Sunday Times, яка опублікувала фотографії восьми співробітників британського бюро Sputnik із зазначенням їхніх посад. ВВС не публікувала цей список.

Після цього офіційний представник МЗС Марія Захарова заявила, що російські дипломати "розробляють питання контрзаходів". ВВС у своєму зверненні підкреслює, що корпорація - це незалежне медіа, головний принцип якого - неупереджене та об'єктивне висвітлення подій. ВВС не має впливу ні на політику британського уряду, ні на публікації інших ЗМІ.

Голова Всесвітньої служби ВВС Джеймі Ангус заявив: "Ми попросили російську владу розслідувати цю подію, яка не може не викликати тривогу. Безпека наших співробітників в Москві є нашим пріоритетом. Для нашої аудиторії у Великій Британії і по всьому світу важлива робота, яку московське бюро ВВС виконує протягом багатьох років".

"Ми завжди працювали в Росії відповідно до російського законодавства і сумлінно слідували правилам ліцензування та отримання акредитацій. Тому нас особливо турбує те, що особисті дані наших співробітників, які ми надали російській владі в рамках нашої законній діяльності, були розкриті подібним чином", - додав Джеймі Ангус.

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Прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав 28 грудня, що Кремль не схвалює публікацію персональних даних співробітників ВВС, але ставиться до цього "з розумінням".

Офіційний представник міністерства закордонних справ Марія Захарова в коментарі радіостанції "Говорит Москва" заявила, що опубліковані дані є загальнодоступними. "Хіба вони засекречені ?! Ні. Це не так. Вони все є в соцмережах".

Однак видається, що це не так.

Журналісти ВВС вивчили опубліковані дані і порівняли їх з тим, що можна знайти у відкритому доступі. Як мінімум частина з опублікованої інформацією є тільки у державних органів.

Опублікований список журналістів повністю відповідає тому списку людей, які в 2018 році мали офіційну акредитацію для роботи в Росії.

Список акредитованих для роботи в Росії співробітників редакції ніде не публікується у відкритому доступі є тільки список глав іноземних корпунктів.

28 грудня в відповідь на питання журналіста "Коммерсанта" про можливість використання даних державних органів офіційний представник МЗС Марія Захарова відповіла, що опубліковані дані - це "витівки британських хакерів".

У міністерстві закордонних справ Росії у відповідь на запит ВВС заявили, що підозри в причетності до витоку даних "сприйняли як невдалий жарт у зв'язку з їхньою очевидною абсурдністю".

У відомстві нагадали, що 17 грудня російське посольство в Лондоні заявило про те, що їхній сайт зламали. "Не можемо виключати, що ті, хто зламував, могли отримати доступ до різного роду даних, у тому числі до інформації про представників британських ЗМІ, які працюють в Росії, враховуючи, що російські посольства займаються моніторингом публікацій власкорів країн перебування в Росії, видають журналістські візи та ін.) ", - йдеться в листі міністерства.

ВВС також відправила запит адміністраторам сайтів pikabu.ru, segodnya.ru і спільноті "За Матушку - Россию!".

Станом на 29 грудня з сайту pikabu.ru сторінку, на якій вивісили інформацію, видалили. ВВС має скриншотами всіх опублікованих списків і архівів цих сайтів.