Стівен Гокінг, Джон Маккейн, Кіра Муратова... Відомі люди, які пішли в 2018 році

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Рік, що минає, не лише приніс нам нові наукові відкриття, фільми, книги, познайомив з чудовими людьми та ідеями, а й забрав з собою життя відомих митців, науковців та політиків.

Згадаємо деяких з них.

Стівен Гокінг

Професор Стівен Гокінг помер у березні у віці 76 років. Фізик-теоретик з Кембриджа був одним з найвідоміших вчених у світі.

Свою славу серед дослідників він здобув завдяки серії праць, у яких поєднав видатну теорію тяжіння і відносності Альберта Ейнштейна з дивним світом квантової механіки, яку зазвичай застосовують до таких крихітних речей, як атоми та молекули.

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Власне тіло стало для професора Гокінга пасткою через захворювання на бічний аміотрофічний склероз. Проте це не зупинило його зусилля допомогти нам краще зрозуміти Всесвіт.

Прикутий до візка, Стівен Гокінг не міг говорити, тому багато своїх думок він доносив через знаменитий синтезатор мовлення.

Книга "Коротка історія часу" прославила Стівена Гокінга на весь світ.

Джон Маккейн

Американський сенатор Джон Маккейн помер у серпні через невиліковну пухлину мозку на 81 році життя.

Ветеран війни у В'єтнамі, політичний нонконформіст, палкий критик президентів Трампа та Путіна і багаторічний друг України - такими словами характеризували легендарного політика.

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У 2008 році Джон Маккейн представляв республіканців на виборах президента США, але програв Бараку Обамі.

На посаді голови комітету Сенату з питань збройних сил він був прихильником активної зовнішньої політики США, відвідував Україну під час антиурядових акцій у Києві у 2004 році та взимку 2013-2014 років, підтримував протестувальників. В розпал конфлікту між Україною та Росією, він рішуче підтримував Україну і просував санкції проти Росії.

Барак Обама, який переміг Маккейна на президентських виборах 2008 року, назвав його "американським героєм".

Кіра Муратова

У червні в Одесі на 84-му році життя померла відома режисерка, академік Національної академії мистецтв України Кіра Муратова.

Режисерську роботу вона почала в 1962 році. У її фільмах знімалися Володимир Висоцький, Олег Табаков, Рената Литвинова.

У 1990 році її фільм "Астенічний синдром" отримав гран-прі Берлінського кінофестивалю.

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Її фільм "Довгі проводи", знятий у 1971 році, дозволили показати на радянських екранах лише 1987 року.

Останніми роботами режисерки стали фільми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Арета Франклін

У серпні в Детройті померла американська співачка Арета Франклін. Вона володіла одним з найбільш характерних і найвпливовіших голосів в історії популярної музики.

Зі смертю Арети Франклін світ втратив, можливо, найбільшого вокаліста нашого часу.

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Символом століття Арету зробив не тільки її голос, що викликав мурашки по шкірі.

Від прямої участі в боротьбі афроамериканців за свої громадянські права до інтригуючої історії її найвідомішого хіта Respect - Арета не просто прославила соул, цю американську "музику душі". Вона сама формувала душу Америки.

Мирослав Попович

Український вчений-філософ Мирослав Попович пішов з життя на 88-му році життя у лютому.

З 2001 року він був директором в Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України.

Помітною подією у житті Мирослава Поповича було видання у 2005 році книги "Червоне століття", а згодом її переклад російською "Кровавый век". Вона присвячена ключовим подіям ХХ століття і, як сам визнавав академік, адресована, зокрема, і російському читачеві. Це - монографія про історію європейської цивілізації у минулому столітті, яка відіграла значну роль і на сьогоднішні події в Україні.

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"Бути людиною" - таку назву мала його книга, видана у 2011 році.

Як зазначає науковець із Національного університету "Острозька академія" Дмитро Шевчук у журналі "Критика", автор доводить, що "бути людиною - це бути здатним розрізняти істину і хибу, добро і зло, прекрасне і потворне".

Мирослав Попович, каже філософ, завжди вважав, що "ми не втрачаємо такої здатності, і це вселяє оптимізм".

Левко Лук'яненко

Політв'язень і дисидент Левко Лук'яненко, який 1991 року написав Акт проголошення незалежності України, помер у липні.

За антирадянську діяльність та прагнення до незалежності України його на початку 60-х років засудили до смертної кари, яку потім замінили на багаторічне ув'язнення.

Загалом у радянських таборах Лук'яненко провів понад 25 років.

Він був серед засновників Української гельсінської групи, а на перших демократичних виборах до Верховної Ради УРСР став депутатом. І саме він написав Акт проголошення незалежності.

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Пізніше політик брав активну участь у протестах "Україна - без Кучми", Помаранчевій революції 2004 року.

А після перемоги Віктора Ющенка у квітні 2005 року за видатні заслуги перед Україною отримав від президента звання Герой України.

Під час АТО на Донбасі Левко Лук'яненко часто їздив у регіон й передавав бійцям літературу, у тому числі і власні книги.

Бернардо Бертолуччі

Італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі, який помер у листопаді на 77-му році життя, був одним з найбільш знаменитих та суперечливих європейських кіномитців за останні півстоліття.

За свою кар'єру довжиною у півстоліття режисер зняв понад двадцять фільмів.

Серед його найвідоміших стрічок - "Останнє танго в Парижі", "Мрійники", "Украдена краса" та "Конформіст".

Його фільм "Останній імператор" отримав дев'ять премій "Оскар", дві з них здобув сам Бертолуччі - як найкращий режисер та співавтор найкращого сценарію.

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Скандальна стрічка "Останнє танго в Парижі" принесла йому світову славу в 1972 році. Через сексуальні сцени цей фільм про роман американського бізнесмена з молодою француженкою заборонили в кількох країнах.

Фільм "Мрійники" про покоління бунтарів 1968 року, знятий 2003 року, мав великий успіх в кіноманів та викликав новий інтерес до творчості режисера.

У 2008 році Бертолуччі отримав зірку на Голлівудській алеї слави, а 2011 року - почесну "Золоту Пальмову гілку" Каннського кінофестивалю за внесок у кіномистецтво.

Леонід Каденюк

У січні помер український космонавт Леонід Каденюк.

За своє життя він побував льотчиком-випробувачем першого класу, депутатом та письменником, але в історію увійшов саме як перший космонавт незалежної України.

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У середині 1990-х тодішній президент України Леонід Кучма домовився з американським колегою Біллом Клінтоном про участь українського космонавта у польоті шаттлу NASA "Колумбія".

Національне космічне агентство України для цієї місії відібрало Леоніда Каденюка.

Причому за домовленістю між країнами, курс NASA з підготовки до польоту український космонавт пройшов безкоштовно (зараз така підготовка коштує близько 150 млн доларів).

Сам політ відбувся у 1997 році і тривав 16 днів.

Леонід Каденюк провів у космосі кілька експериментів з вивчення впливу невагомості на рослини та організм людини.

Олег Табаков

У березні помер популярний радянський та російський актор Олег Табаков. Йому було 82 роки.

Актор не залишав сцену й екран понад півстоліття, зігравши понад двісті ролей в найширшому діапазоні: від шефа німецької розвідки Шелленберга в "Сімнадцяти миттєвостях весни" до домоправительки Ендрю в "Мері Поппінс, до побачення", від алкоголіка Суходрищева в "Ширлі-мирлі" до глави держави в "Президентові і його внучці", в якому легко впізнати Бориса Єльцина.

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За "Сімнадцять миттєвостей весни" актор отримав орден. Деякі критики казали, що не можна робити ворогів такими чарівними.

Найвідоміші театральні образи, втілені Табаковим - Хлестаков, Сальєрі, Тартюф, Мальволіо з шекспірівської "Дванадцятої ночі", і Лука з горьківської п'єси "На дні".

А ще він незрівнянно озвучив Кота Матроскіна в культових радянських мультфільмах про Простоквашино.

Шарль Азнавур

У французького співака Шарля Азнавура, який помер у віці 94 років, були мільйони прихильників по всьому світу.

У 1998 році, за підсумками опитування журналу Time і телеканалу CNN, Азнавур був визнаний кращим естрадним виконавцем XX століття.

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А ще Шахнур Азнавурян - саме так назвали його батьки-вірмени - завжди допомагав історичній батьківщині. Після землетрусу в Спітаку в 1988 році співак створив благодійну асоціацію "Азнавур для Вірменії".

У 2000-х він отримав громадянство Вірменії і був послом країни у Швейцарії та постійним представником в штаб-квартирі ООН.

Монсеррат Кабальє

Іспанська оперна співачка Монсеррат Кабальє померла у віці 85 років в лікарні Сан-Пау в Барселоні в жовтні.

Творча кар'єра Кабальє тривала 50 років.

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Монсеррат Кабальє народилася в Барселоні в простій родині, але вже в сім років проявила неординарні музичні здібності, виконуючи кантати Баха, а в дев'ятирічному віці вступила у музичне училище при Барселонському оперному театрі "Лісео".

Співачка отримала міжнародне визнання завдяки красі її голосу. Прихильники називали її La Superba - "Чудова".

Давид Черкаський

У жовтні з життя на 89-му році життя пішов український мультиплікатор, сценарист і режисер Давид Черкаський.

Черкаський зняв мультфільми, які зрештою і стали його візитівками: "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" і "Острів скарбів", який вийшов на екрани в 1988 році.

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В інтерв'ю BBC News Україна він висловлював жаль через кризу української анімації.

"Взагалі немає мультиплікації - хіба не зрозуміло? Ніякої абсолютно, немає абсолютно ніякого фінансування. З дев'яностого року мультиплікація просто вмерла", - констатував митець у 2012 році.

Джордж Буш-старший

У листопаді в Х'юстоні у віці 94 років помер 41-й президент США Джордж Буш-старший.

Республіканець Джордж Буш-старший був господарем Білого дому тільки один президентський термін - з 1989 по 1993 - і потім програв на виборах демократу Біллу Клінтону.

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Проте саме за президентства Буша відбулися визначні зміни у світі: падіння Берлінського муру, розпад СРСР та комуністичного табору, об'єднання Німеччини, війна в Перській затоці, коли західні армії воювали в альянсі з арабськими країнами проти Саддама Хусейна.

За оцінками аналітиків, Джордж Буш-старший не стільки направляв хід грандіозних подій, що припали на час його правління, скільки реагував на виклики, але забезпечив собі місце в підручниках історії.

Українцям 41-й президент США запам'ятався своєю промовою у Верховній Раді напередодні проголошення незалежності України.

1 серпня 1991 року Джордж Буш відвідав Київ і виступив у Верховній Раді з горезвісною промовою, що отримала назву "котлета по-київськи" і застерігала українців проти "суїцидального націоналізму".

Мілош Форман

У квітні помер дворазовий лауреат премії "Оскар", чеський та американський режисер Мілош Форман.

Його найвідоміший фільм "Пролітаючи над гніздом зозулі" отримав всі п'ять головних нагород Американської кіноакадемії - за кращу картину, сценарій, режисуру та гру двох акторів. Він був знятий за однойменним романом Кена Кізі.

Серед інших фільмів, які прославили його - "Амадей", "Народ проти Ларрі Флінта" та "Вальмон".

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Форман поряд з Романом Поланскі став одним з найуспішніших європейських іммігрантів в Голлівуді.

Долорес О'Ріордан

У січні в Лондоні померла солістка ірландської групи Cranberries Долорес О'Ріордан. Їй було 46 років.

Співачка отримала всесвітню популярність як солістка групи Cranberries. У 1994 році вона виконала одну з найвідоміших композицій колективу під назвою Zombie, яка швидко зайняла перші місця в національних музичних чартах Австралії, Франції, Німеччини, Бельгії та інших країн.

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У 2003 році О'Ріордан почала сольну кар'єру. Зокрема, вона брала участь в записі саундтреку до фільму Мела Гібсона "Пристрасті Христові".

Володимир Войнович

Радянський та російський письменник Володимир Войнович помер 27 липня на 86-му році життя.

Войнович народився в 1932 році. Друкуватися він почав в журналі "Новий світ", де опублікував в 29 років свою першу повість. Крім того, він написав пісню "Я вірю, друзі, каравани ракет ...", яка і принесла йому широку популярність.

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Наприкінці 1960-х років Войнович став активним учасником правозахисного руху і потрапив до радянської влади в немилість.

Його найвідоміший твір - трилогія "Життя та незвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна" - на Заході опублікували раніше, ніж в СРСР, де поширювалася вона тільки як самвидав.

У 1980 році Войновича вислали з СРСР, а рік по тому позбавили радянського громадянства. Громадянство повернули тільки у 1990 році - після чого і сам письменник, який жив у США, повернувся до Росії.

Письменник підписав листа на підтримку ув'язненої тоді в Росії української військової Надії Савченко у 2015 році та українського режисера Олега Сенцова - у 2018 році.

Юбер де Живанші

У березні помер французький модельєр Юбер де Живанші.

Йому був 91 рік.

Його розуміння моди втілювали дві відомі клієнтки - Одрі Хепберн та Жаклін Кеннеді.

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Живанші, мабуть, здобув найбільшого визнання завдяки своїй "маленькій чорній сукні", яку надягла Одрі Хепберн у стрічці "Сніданок у Тіффані".

Дружба між Живанші та Хепберн тривала 40 років і посіла власне місце в історії моди і кіно.

Едуард Успенський

У серпні у віці 80 років помер російський письменник, сценарист, автор дитячих книжок і телеведучий Едуард Успенський.

За повідомленнями російських ЗМІ, впродовж останніх років він лікувався від онкологічної хвороби.

Успенський є "батьком" багатьох популярних персонажів - крокодила Гени, Чебурашки, кота Матроскіна, поштаря Пєчкіна і собаки Шарика.

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Загалом за його сценаріями і творами було знято 60 мультфільмів, серед яких "Крокодил Гена та його друзі", "Канікули в Простоквашино", "Слідство ведуть колобки", "Пластилінова ворона".

"Перша порада дітям: відірвіться від комп'ютерів, дайте спокій інтернету, більше читайте", - казав письменник в одному з останніх інтерв'ю.

Позиція митця щодо політичної ситуації в Росії була критичною.

У 2014 році в інтерв'ю телеканалу "Дождь" Едуард Успенський назвав ситуацію з анексією Криму Росією "огидною", і такою, що розділила країну:

"Країна розділилася на 10% розумних і 90% ідіотів. Я вважаю, що належу до тих 10% розумних, бо вся ця історія з Кримом - вона є огидною", - зазначив він.

Ді-джей Avicii

Шведський ді-джей і музичний продюсер Тім Берглінг, який виступав під ім'ям Avicii, помер в Омані.

28-річного музиканта знайшли мертвим в оманському місті Маскат 20 квітня.

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Avicii - новатор в електронній музиці і один з небагатьох ді-джеїв, що гастролювали зі світовими турами.

Його найбільш відомі композиції Wake Me Up і Levels були на вершинах рейтингу Billboard серед електронної танцювальної музики.

Серед хітів Avicii варто згадати також "Hey Brother" та останню його спільну роботу з Rita Ora "Lonely Together".

Богдан Жолдак

У жовтні пішов з життя український письменник, сценарист і драматург Богдан Жолдак.

Богдан Жолдак написав понад 10 книг, зокрема "Коли генії плачуть" та "Гаряча Арктика". Останньою стала книга "Укри" про АТО, що вийшла у 2015 році.

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Він також був автором сценаріїв до фільмів "Відьма" (1990), "Козаки йдуть!" (1991) та "Дорога на Січ" (1994).

Письменник викладав сценарну майстерність в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

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