2018-й рік у фотографіях: вражаючі фото з усього світу

BBC News відібрала деякі з найбільш вражаючих фотографій 2018 року з усього світу.

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Поліцейський бризкає в жінку сльозогінним газом під час протестів "Жовтих жилетів" проти підвищення цін на бензин у Брюсселі, що поширилися з Франції, в грудні. Фотограф Reuters Ів Герман розповів: "Коли схопили одного юнака, молода жінка, яка була з ним, поспішила до поліцейського кордону, вигукуючи, що він не зробив нічого поганого… На ній навіть не було яскравого жовтого жилета".

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Наслідки тайфуну Манхгут у Гонконгу у вересні. Швидкість вітру сягала 200 км/год. Будівлі зазнали руйнувань, а місто було паралізовано. Тайфун забрав життя десятків людей на Філіппінах, а потім вирушив до півдня Китаю.

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Лава виливається через тріщину під час виверження вулкану Кілауеа на Гаваях у травні. Тріщини відкрилися буквально за ніч, і лава виривалася вгору на висоту до 70 метрів.

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Макіяж для молодої учасниці конкурсу краси "Містер і Міс Альбінізм" у Кенії, що пройшов у Найробі в листопаді. Спілка альбінізму в Кенії провела захід, аби підтримати тих, хто має цю спадкову особливість, і допомогти подолати дискримінацію і насильство, з яким вони стикаються.

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Туристи випускають тисячі небесних ліхтариків під час щорічного фестивалю в Пінсі на Тайвані в березні. Під час фестивалю відзначають останній день китайського Нового року.

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Персонал норвезького патрульного човна "KV Svalbard" грають у футбол на крижині в морі поблизу Гренландії в березні. Двоє озброєних охоронців стережуть їх від білих ведмедів.

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Салах Хашоггі (зліва), старший син вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, тисне руку спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману в жовтні. Салаха запросили на зустріч в Ер-Ріяді, щоб принц Мохаммед висловив своє співчуття. Сенат США звинуватив спадкового принца у вбивстві, саудівська влада заперечує причетність королівської родини.

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Вид згори на район міста Парадайз, який спустошила найсмертельніша лісова пожежа в Каліфорнії, в листопаді. Пожежа Кемп зруйнувала тисячі будинків і забрала життя 80 людей.

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Мешканка Ємену Надя Нахарі тримає свого п'ятирічного сина, який страждає від важкого недоїдання і важить 5 кг, у листопаді. Вона стоїть на вагах у лікарні в провінції Ходейда.

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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель спілкується з Дональдом Трампом в оточенні інших світових лідерів на саміті G7 у Канаді в червні. Фото, надане прес-службою німецького уряду, набрало шаленої популярності в соцмережах, спричинивши появу мемів та змагань на найкращий підпис.

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Хлопчик з племені дінка доглядає за коровою березневим ранком у Південному Судані. Під час посушливого сезону фермери переходять до низин ближче до Ніла, де влаштовують великі табори для худоби.

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Голлівудський продюсер Гарві Вайнштайн здався поліції в Нью-Йорку у травні після звинувачень у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях, які він відкидає.

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Чоловік миє пластикові пакети в каналі, що тече до річки Буріганга в Даці в Бангладеш у червні. У 2002 році Бангладеш став першою у світі країною, де заборонили одноразові пластикові пакети, оскільки було виявлено, що вони забивають систему стоків під час руйнівних повеней.

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Зірка фільмів для дорослих Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд) разом зі своїм адвокатом Майклом Авенатті (зліва) заходить до суду в Нью-Йорку у квітні на слухання стосовно Майкла Коена, колишнього особистого юриста Дональда Трампа. У грудні Коена засудили до ув'язнення, після того як він визнав, що сплатив пані Деніелс 130 тис. доларів за її мовчання.

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З гелікоптера видно як розпилюють дезінфекційний засіб над місцевістю Палу в Індонезії. Таким чином влада намагалася знезаразити землю після руйнівного землетрусу та цунамі у вересні, що забрали життя понад 380 людей. У цій місцевості сталося розрідження ґрунту, коли ґрунт втрачає міцність, що призводить до руйнувань будинків.

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Шаман в Улан-Баторі в Монголії бере участь у ритуалі, що має на меті викликати духів під час літнього сонцестояння в червні. Шаманство, заборонено на 70 років в радянські часи, почало відновлюватися в Монголії у 1992 році, коли стародавню практику захистила конституція країни.

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Дівчинка-біженка народності рохінджа з пастою танака на щоках в таборі в Бангладеш у березні. З 2017 року понад 700 тисяч представників рохінджа втекли до Бангладеш зі своїх будинків від переслідувань у північній провінції Ракхайн у М'янмі.

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Національний музей у Ріо-де-Жанейро, знятий з безпілотника, після спустошливої пожежі у вересні, що знищила майже 90 відсотків колекції, яка налічувала 20 мільйонів експонатів. Критики звинуватили в масштабах пожежі нестачу державного фінансування, оскільки в будівлі не було системи автоматичного гасіння пожежі.

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Глава Facebook Марк Цукерберг свідчить перед комітетом з науки, торгівлі і транспорту та юридичним комітетом Сенату США у Вашингтоні у квітні. Цукерберг заявив, що ледь не найбільше пошкодував через те, наскільки повільно його компанія відреагувала на дезінформацію, яку поширювали російські тролі під час виборів у США.

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Дві сестри з Еритреї возз'єдналися у своїй рідній країні після 20 років, проведених окремо. Їх розлучило відділення Еритреї від Ефіопії у 1993 році, після чого у 1998 році почався конфлікт, в якому загинуло 80 тисяч людей. Комерційні рейси між двома країнами відновили в липні цього року після того, як лідери Ефіопії та Еритреї підписали декларацію про "мир і партнерство".

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Солдати протягують електрокабель у затопленій печері Тхмалуанг на півночі Таїланду в червні в рамках великомасштабної операції з порятунку 12 хлопчиків і їхнього тренера, які застрягли у розгалуженій системі печер. Загублену групу знайшли живими після того, як вони провели в печері більш ніж два тижні. Всіх витягли на поверхню в липні під час небезпечної операції, що тривала три дні.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (зліва) і президент Південної Кореї Мун Чже Ін тримаються за руки після підписання декларації про мир, добробут і уніфікацію корейського півострова під час саміту в селі Пханмунджом у квітні. Зустріч стала третім міжкорейським самітом після розділення півострова у 1945 році.

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Президент Франції Емманюель Макрон радіє під час перемоги Франції над Хорватією у фіналі Чемпіонату світу з футболу в Москві.

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Акторка Френсіс Мак-Дорманд залишає сцену після здобуття премії "Оскар" в категорії "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі" в березні 2018 року. Під час своєї промови акторка закликала всіх жінок-номінантів піднятися, заявивши: "У всіх нас є історії, які ми можемо розповісти".

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Емма Гонсалес (в центрі) стоїть з іншими учнями американської школи Марджорі Стоунмен Дуглас на акції "Марш за наші життя" (Our Lives), присвячений забороні на вільний продаж зброї, у Вашингтоні в березні. Внаслідок стрілянини у цій школі у штаті Флорида загинули 17 учнів. Після цього учні організували політичний рух, який підтримали сотні тисяч американців.

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Японка Наомі Осака (зліва) перемогла на турнірі US Open, здолавши Серену Вільямс у вересні. Під час матчу, який став ледь не найдраматичнішим в історії фіналу турніру Великого Шолома, розгнівана Вільямс назвала суддю "крадієм".

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Глядачі спостерігають за спаленням 30-метрової споруди з гілок у формі готичної будівлі під час святкування Масляної в лютому. Споруду, яку створив митець Микола Полісський, спалили в селі Нікола-Ленівець в Калузькій області за 220 км на південний схід від Москви.

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Палестинець сперечається з ізраїльським військовим у жовтні під час сутичок через наказ Ізраїлю закрити палестинську школу біля міста Наблус на Західному березі ріки Йордан.

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Шукачка притулку Марія Меза (в центрі) з Гондурасу тікає від сльозогінного газу разом зі своїми п'ятирічними доньками-близнючками біля стіни на кордоні США і Мексики в міста Тіхуана.

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