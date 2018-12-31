2018-й рік у фотографіях: вражаючі фото з усього світу

  • 31 грудня 2018

BBC News відібрала деякі з найбільш вражаючих фотографій 2018 року з усього світу.

У жінку бризкають сльозогінним газом Копирайт изображения Yves Herman / Reuters

Поліцейський бризкає в жінку сльозогінним газом під час протестів "Жовтих жилетів" проти підвищення цін на бензин у Брюсселі, що поширилися з Франції, в грудні. Фотограф Reuters Ів Герман розповів: "Коли схопили одного юнака, молода жінка, яка була з ним, поспішила до поліцейського кордону, вигукуючи, що він не зробив нічого поганого… На ній навіть не було яскравого жовтого жилета".

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Чоловік стоїть біля розбитого вікна будівлі, сильно пошкодженої тайфуном Копирайт изображения Lam Yik Fei / Getty Images

Наслідки тайфуну Манхгут у Гонконгу у вересні. Швидкість вітру сягала 200 км/год. Будівлі зазнали руйнувань, а місто було паралізовано. Тайфун забрав життя десятків людей на Філіппінах, а потім вирушив до півдня Китаю.

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Фото згори лави, що виливається з тріщини Копирайт изображения Terray Sylvester / Reuters

Лава виливається через тріщину під час виверження вулкану Кілауеа на Гаваях у травні. Тріщини відкрилися буквально за ніч, і лава виривалася вгору на висоту до 70 метрів.

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Візажист працює з учасницею конкурсу краси Копирайт изображения Yasuyoshi Chiba / AFP

Макіяж для молодої учасниці конкурсу краси "Містер і Міс Альбінізм" у Кенії, що пройшов у Найробі в листопаді. Спілка альбінізму в Кенії провела захід, аби підтримати тих, хто має цю спадкову особливість, і допомогти подолати дискримінацію і насильство, з яким вони стикаються.

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Натовп випускає ліхтарики в небо Копирайт изображения Billy H.C. Kwok / Getty Images

Туристи випускають тисячі небесних ліхтариків під час щорічного фестивалю в Пінсі на Тайвані в березні. Під час фестивалю відзначають останній день китайського Нового року.

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Люди грають у футбол на великий крижині в морі Копирайт изображения Marius Vagenes Villanger / AFP

Персонал норвезького патрульного човна "KV Svalbard" грають у футбол на крижині в морі поблизу Гренландії в березні. Двоє озброєних охоронців стережуть їх від білих ведмедів.

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Салах Хашоггі тисне руку спадковому принцу Мохаммеду бін Салману Копирайт изображения AFP

Салах Хашоггі (зліва), старший син вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, тисне руку спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману в жовтні. Салаха запросили на зустріч в Ер-Ріяді, щоб принц Мохаммед висловив своє співчуття. Сенат США звинуватив спадкового принца у вбивстві, саудівська влада заперечує причетність королівської родини.

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Вид згори на дорогу і зруйновані будинки Копирайт изображения Justin Sullivan / Getty Images

Вид згори на район міста Парадайз, який спустошила найсмертельніша лісова пожежа в Каліфорнії, в листопаді. Пожежа Кемп зруйнувала тисячі будинків і забрала життя 80 людей.

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Жінка тримає свою виснажену дитину на руках у лікарні Копирайт изображения AFP

Мешканка Ємену Надя Нахарі тримає свого п'ятирічного сина, який страждає від важкого недоїдання і важить 5 кг, у листопаді. Вона стоїть на вагах у лікарні в провінції Ходейда.

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Світові лідери спілкуються за столом на саміті "Великої сімки" Копирайт изображения Jesco Denzel / Bundesregierung / Getty Images

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель спілкується з Дональдом Трампом в оточенні інших світових лідерів на саміті G7 у Канаді в червні. Фото, надане прес-службою німецького уряду, набрало шаленої популярності в соцмережах, спричинивши появу мемів та змагань на найкращий підпис.

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Хлопець доглядає корову Копирайт изображения STEFANIE GLINSKI / AFP

Хлопчик з племені дінка доглядає за коровою березневим ранком у Південному Судані. Під час посушливого сезону фермери переходять до низин ближче до Ніла, де влаштовують великі табори для худоби.

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Гарві Вайнштайна веде поліцейський Копирайт изображения Shannon Stapleton / Reuters

Голлівудський продюсер Гарві Вайнштайн здався поліції в Нью-Йорку у травні після звинувачень у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях, які він відкидає.

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Чоловік миє пластикові пакети біля каналу Копирайт изображения Allison Joyce / Getty Images

Чоловік миє пластикові пакети в каналі, що тече до річки Буріганга в Даці в Бангладеш у червні. У 2002 році Бангладеш став першою у світі країною, де заборонили одноразові пластикові пакети, оскільки було виявлено, що вони забивають систему стоків під час руйнівних повеней.

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Стормі Деніелс разом з адвокатом у суді Копирайт изображения Yana Paskova / Getty Images

Зірка фільмів для дорослих Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд) разом зі своїм адвокатом Майклом Авенатті (зліва) заходить до суду в Нью-Йорку у квітні на слухання стосовно Майкла Коена, колишнього особистого юриста Дональда Трампа. У грудні Коена засудили до ув'язнення, після того як він визнав, що сплатив пані Деніелс 130 тис. доларів за її мовчання.

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Вид згори на зруйновані будинки Копирайт изображения MUHAMMAD RIFKI / Getty Images

З гелікоптера видно як розпилюють дезінфекційний засіб над місцевістю Палу в Індонезії. Таким чином влада намагалася знезаразити землю після руйнівного землетрусу та цунамі у вересні, що забрали життя понад 380 людей. У цій місцевості сталося розрідження ґрунту, коли ґрунт втрачає міцність, що призводить до руйнувань будинків.

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Шаман біжить через вогонь Копирайт изображения Kevin Frayer / Getty Images

Шаман в Улан-Баторі в Монголії бере участь у ритуалі, що має на меті викликати духів під час літнього сонцестояння в червні. Шаманство, заборонено на 70 років в радянські часи, почало відновлюватися в Монголії у 1992 році, коли стародавню практику захистила конституція країни.

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Дівчинка позує біля яскравого килиму Копирайт изображения Clodagh Kilcoyne / Reuters

Дівчинка-біженка народності рохінджа з пастою танака на щоках в таборі в Бангладеш у березні. З 2017 року понад 700 тисяч представників рохінджа втекли до Бангладеш зі своїх будинків від переслідувань у північній провінції Ракхайн у М'янмі.

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Вид згори на музей, спустошений вогнем Копирайт изображения MAURO PIMENTEL/AFP

Національний музей у Ріо-де-Жанейро, знятий з безпілотника, після спустошливої пожежі у вересні, що знищила майже 90 відсотків колекції, яка налічувала 20 мільйонів експонатів. Критики звинуватили в масштабах пожежі нестачу державного фінансування, оскільки в будівлі не було системи автоматичного гасіння пожежі.

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Марк Цукерберг сидить перед фотографами Копирайт изображения JIM WATSON / AFP

Глава Facebook Марк Цукерберг свідчить перед комітетом з науки, торгівлі і транспорту та юридичним комітетом Сенату США у Вашингтоні у квітні. Цукерберг заявив, що ледь не найбільше пошкодував через те, наскільки повільно його компанія відреагувала на дезінформацію, яку поширювали російські тролі під час виборів у США.

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Дві жінки плачуть і обіймаються Копирайт изображения STRINGER / AFP

Дві сестри з Еритреї возз'єдналися у своїй рідній країні після 20 років, проведених окремо. Їх розлучило відділення Еритреї від Ефіопії у 1993 році, після чого у 1998 році почався конфлікт, в якому загинуло 80 тисяч людей. Комерційні рейси між двома країнами відновили в липні цього року після того, як лідери Ефіопії та Еритреї підписали декларацію про "мир і партнерство".

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Солдати тягнуть електрокабель в печері Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Солдати протягують електрокабель у затопленій печері Тхмалуанг на півночі Таїланду в червні в рамках великомасштабної операції з порятунку 12 хлопчиків і їхнього тренера, які застрягли у розгалуженій системі печер. Загублену групу знайшли живими після того, як вони провели в печері більш ніж два тижні. Всіх витягли на поверхню в липні під час небезпечної операції, що тривала три дні.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін тримаються за руки Копирайт изображения Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (зліва) і президент Південної Кореї Мун Чже Ін тримаються за руки після підписання декларації про мир, добробут і уніфікацію корейського півострова під час саміту в селі Пханмунджом у квітні. Зустріч стала третім міжкорейським самітом після розділення півострова у 1945 році.

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Президент Франції Емануель Макрон радіє під час перемоги Франції на стадоні під час матчу Копирайт изображения ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Президент Франції Емманюель Макрон радіє під час перемоги Франції над Хорватією у фіналі Чемпіонату світу з футболу в Москві.

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Акторка Френсіс Мак-Дорманд залишає сцену після здобуття премії "Оскар" Копирайт изображения MARK RALSTON / AFP

Акторка Френсіс Мак-Дорманд залишає сцену після здобуття премії "Оскар" в категорії "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі" в березні 2018 року. Під час своєї промови акторка закликала всіх жінок-номінантів піднятися, заявивши: "У всіх нас є історії, які ми можемо розповісти".

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Емма Гонсалес разом з іншими учнями школи Марджорі Стоунмен Дуглас Копирайт изображения JIM WATSON / AFP

Емма Гонсалес (в центрі) стоїть з іншими учнями американської школи Марджорі Стоунмен Дуглас на акції "Марш за наші життя" (Our Lives), присвячений забороні на вільний продаж зброї, у Вашингтоні в березні. Внаслідок стрілянини у цій школі у штаті Флорида загинули 17 учнів. Після цього учні організували політичний рух, який підтримали сотні тисяч американців.

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Наомі Осака і Серена Вільямс Копирайт изображения TIMOTHY A. CLARY / AFP

Японка Наомі Осака (зліва) перемогла на турнірі US Open, здолавши Серену Вільямс у вересні. Під час матчу, який став ледь не найдраматичнішим в історії фіналу турніру Великого Шолома, розгнівана Вільямс назвала суддю "крадієм".

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An aerial view of a burning structure Копирайт изображения DMITRY SEREBRYAKOV / AFP

Глядачі спостерігають за спаленням 30-метрової споруди з гілок у формі готичної будівлі під час святкування Масляної в лютому. Споруду, яку створив митець Микола Полісський, спалили в селі Нікола-Ленівець в Калузькій області за 220 км на південний схід від Москви.

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Чоловік сперечається з солдатом Копирайт изображения Mohamad Torokman / Reuters

Палестинець сперечається з ізраїльським військовим у жовтні під час сутичок через наказ Ізраїлю закрити палестинську школу біля міста Наблус на Західному березі ріки Йордан.

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Жінка тікає від сльозогінного газу з двома дітьми Копирайт изображения Kim Kyung-Hoon / Reuters

Шукачка притулку Марія Меза (в центрі) з Гондурасу тікає від сльозогінного газу разом зі своїми п'ятирічними доньками-близнючками біля стіни на кордоні США і Мексики в міста Тіхуана.

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