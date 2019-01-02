Сміливий єнот, злодії-невдахи і фейкові тварини: найдивніші новини 2018 року

Копирайт изображения MAHMOUD A SARHAN

У 2018 році було багато серйозних події, але вистачало і курйозів. Представляємо хіт-парад номінантів та переможців конкурсу на найдивніші й найсмішніші міжнародні новини.

Найбільші злодії-тюхтії року

Переможці

Перше місце здобувають злодії, які намагалися пограбувати магазин у Бельгії. Власник крамнички сказав їм, щоб вони зайшли пізніше, грошей не було. І вони… послухалися і повернулися. Прямо до поліцейських, які їх заарештували.

"Це найгірші злодії в історії Бельгії", - прокоментував інцидент власник крамнички.

Друге місце

Срібна медаль дістається грабіжнику з американського штату Колорадо, який захотів пограбувати крамницю. Але щось пішло не так…

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Грабіжник загубив пістолет, а потім злетіли штани

Найсміливіші тварини року

У 2018 році хоробрістю дивували не лише люди, а й тварини.

Переможець

У червні протягом кількох годин глядачі спостерігали, як хоробрий єнот ліз на 23-поверхову будівлю в місті Сент-Пол у штаті Міннесота. Чому тварина вирішила туди дертися? Але його сміливість закарбувалася в пам'яті.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Єнот – каскадер видерся на 23-поверхову будівлю

Друге місце

У квітні трирічна Аврора втекла зі свого будинку в австралійському штаті Квінсленд і заблукала.

Її 17-річний пес Макс, який вже погано чує і бачить, йшов за дівчинкою і оберігав її впродовж 16 годин, поки їх не знайшли рятувальники.

Копирайт изображения QUEENSLAND POLICE

Собаці присвоїли титул "Почесний поліцейський пес".

Трамп року

Переможець

Знімок фотографа німецького уряду Джеско Дензела зміг передати атмосферу на саміті "Великої сімки". Фотограф спіймав момент і показав силу мови тіла і жестів, які інколи більш промовисті, ніж слова. Фото стало мемом і спричинило появу низки фотожаб.

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Друге місце

Картина художника Енді Томаса "Клуб республіканців", що тепер висить у Білому домі. Її Дональду Трампу подарував конгресмен-республіканець Даррел Ісса.

Копирайт изображения ANDY THOMAS ARTIST

Декому може здатися, що голова Трампа нібито прикріплена до чужого тіла. А комусь не подобається, що всі дивляться в різні боки.

Жадібні покупці року

Переможці

Один французький супермаркет у січні запропонував 70 відсотків знижки на "Нутеллу". Це спричинило неймовірний ажіотаж - сотні банок горіхово-шоколадної пасти розкупили за перші п'ять хвилин.

Покупці сварилися, але, на щастя, до бійки в магазині не дійшло.

Друге місце

У Британії в лютому ненадовго закрили близько 900 ресторанів KFC через проблеми з постачанням курячого м'яса.

Правоохоронцям довелося нагадувати людям, що відсутність у ресторані смаженої курки - не привід дзвонити в поліцію, навіть якщо дуже хочеться.

Копирайт изображения Twitter/MPSTowerHam Image caption Запис полиції у Twitter: "Будь ласка, не дзвоність нам через кризу в KFC. ТЕ, що ваше улюблене кафе не подає меню, яке ви бажаєте, - не справа поліції".

Фейкові тварини року

У 2018 році з'ясувалося, що фейкові новини можуть стосуватися і тварин.

Переможець

У червні цього року студент Махмуд Сархан засумнівався, чи ця зебра в зоопарку Каїра справжня, звернувши увагу на дивні смуги на її пиці, а також зріст і форму вух, більш характерні для віслюка.

Копирайт изображения MAHMOUD A SARHAN Image caption Зоопарк заперечує, що це віслюк

В зоопарку стверджують, що не розмальовували віслюка під зебру. А ви що думаєте?

Друге місце

На відміну від віслюка, цей мурахоїд на фото біля термітника - справжній. Але мертвий. У 2017 році фотограф Марсіо Кабрала отримав премію за цей знімок на конкурсі фотографій дикої природи.

Копирайт изображения MARCIO CABRAL

Але згодом науковці з'ясували, що це було лише опудало тварини. Фотографію дискваліфікували (хоча фотограф і далі стверджує, що фото - не постановка).

Помилки року

Перше місце

Фальшива тривога про атаку балістичних ракет на Гаваях. У повідомленнях, які випадково надіслали на мобільні телефони всім мешканцям Гавайських островів, людей закликали "негайно шукати сховище", тому що на них рухається балістична ракета.

Копирайт изображения Twitter Image caption Повідомлення: "Загроза балістичної ракети в напрямку Гаваїв. Негайно шукайте укриття. Це не учбова тривога".

Повідомлення спричинило паніку серед населення, особливо зважаючи на те, що перед цим з'явилася інформація, що КНДР може запустити ракету в напрямку Гаваїв.

Друге місце

Авіакомпанія не змогла правильно написати власне ім'я на своїх літаках. У написі на одному з літаків авіакомпанії Гонконгу Cathay Pacific помітили орфографічну помилку. Ім'я компанії написали як "Cathay Paciic".

Копирайт изображения Cathay Pacific

До цієї ж номінації потрапив також японський машиніст, який накликав гнів на свою залізничну компанію, коли поїхав зі станції на 25 секунд раніше за графік.

Найзапекліша сімейна суперечка року

Переможець

Батьки, які судяться зі своїм 30-річним сином, що не бажає виїжджати з їхнього будинку. Згідно з наданими суду документам, син не сплачує за оренду, не допомагає в хатній роботі і ігнорує пропозиції влаштуватися в іншому місці.

Копирайт изображения Reuters Image caption Син стверджує, що за законом йому мали повідомити про виселення завчасно, але цього його батьки не зробили

Батьки вже п'ять разів повідомляли Майкла письмово про те, він має виїхати, але чоловік відмовляється це робити.

Спеціальний приз імені Дарвіна за виживання

Переможець

Австралійський бик Нікерс Бык, зріст якого сягає майже два метри і важить близько 1400 кг, вважається найбільшим представником цього виду в країні.

Копирайт изображения Geoff Pearson Image caption Стада корів ходять за Нікерсом, куди б він не йшов

Вражаючий розмір врятував йому життя. Коли господар Нікерса спробував виставити бика на аукціон, його не захотів купувати жодний м'ясокомбінат, адже забити такого велетня дуже важко.

Друге місце

У серпні в Німеччині чоловік викликав поліцію, заявивши, що його переслідує білченя. За словами чоловіка, пухнастий терорист давав йому спокій лише тоді, коли засинав.

Копирайт изображения EPA/KARLSRUHE POLICE

Місцеві поліцейські врятувала німця, а розбишаку-білченя лишили собі за нового талісмана. Лише погляньте на цю грізну тварюку.

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