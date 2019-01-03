Як стати переможцем у 2019 році? Кілька порад

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Новорічна ялинка виглядає десь так само, як ви почуваєтеся. Це не яскрава і сліпуча людина середини грудня. Це людина, яка бачила занадто багато, і під усією мішурою і блиском вона трохи прив'яла.

Ви щойно знайшли відкорковану пляшку з-під шампанського у ванній кімнаті. Настільки ж порожню, як і святковий настрій.

Напевно, за вікном йде мокрий сніг.

Енергійно увійти у 2019 здається неможливим у вашому поточному стані.

Але неважливо чи йде мова про нову роботу або нові стосунки, наша команда життєвих експертів пояснює, як бути переможцем у наступні 12 місяців.

Робота

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Пам'ятаєте ту вашу обіцянку, що цього року ви обов'язково постараєтесь і знайдете нову роботу вашої мрії? Так от, це було у 2013 році.

Ох, але ж важко шукати іншу роботу, коли ви вже працюєте, скажете ви собі. Знову.

"Подумайте про те, що ви хочете бути іншим. Чого б ви хотіли більше, а чого менше?", - запитує співголова компанії Personal Career Management Корін Міллс.

Вона каже: "Просто тому, що це інша робота, ще не означає, що вона краща".

Ось корисні поради від Корін.

Попросіть про пораду і скажіть своєму начальникові, що ви хочете розвиватися - це може дати вам більше можливостей без необхідності йти з роботи.

Витратьте трохи часу. Якщо ви хочете знайти нову роботу, це вимагає часу. Проведіть дослідження ринку вакансій під час обідньої перерви, ввечері ж приведіть до ладу своє резюме.

Не подавайтеся на вакансію, якщо у вас немає потрібних навичок або досвіду - ви витрачаєте свій час дарма.

Не просто говоріть такі речі, як: "Я - чудовий командний гравець", - доведіть це. Використовуйте своє резюме, аби навести приклади того, чому ви ідеально підходите.

Виберіть кілька вакансій на посади, які ви дійсно хочете, і витратьте час, аби написати чудові заявки. Не відгукуйтесь бездумно на всі вакансії поспіль.

Якщо ж річ у грошах, то вам, за словами Корін, необхідно дізнатися вашу "ринкову вартість".

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Пошукайте "огляди заробітної плати", звідки ви могли б дізнатись середню зарплату в тій сфері, якою ви займаєтесь.

Так ви можете звернутися до свого начальника з обґрунтуванням, що заслуговуєте на підвищення.

Гроші

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Ви навіть не можете дивитися на вашу кредитну картку (картки) без того, щоб не почуватися незручно. Знову Новий рік погано вплинув на ваші фінанси й залишив ваш рахунок майже в мінусі.

Ви мрієте, аби купівлю товарів в інтернеті так і не винайшли.

Тут важливе повернення до основ.

"Коли люди регулярно роблять фізичні вправи, то вони рахують калорії, які споживають та витрачають - з вашими фінансами та сама історія", - говорить Колін Макдермотт, який керує блогом особистих фінансів dumbfunded.co.uk.

Він каже, що відстежувати, скільки ви витрачаєте, ще ніколи не було так легко. Все завдяки сучасним технологіям.

"Є банківські програми, які показують ваші витрати в режимі реального часу", - каже пан Макдермотт.

Спробуйте почати зберігати кошти на "чорний день".

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"Якщо ви втратите роботу, або вам доведеться витратити значну суму на ремонт свого авто, у вас буде достатньо грошей, аби прожити протягом одного-двох місяців", - говорить Колін.

Але не сидіть, склавши руки, чекаючи на нову роботу.

"Є багато способів заробити гроші за лічені хвилини", - каже Колін.

Його ключова порада - "Якщо у вас є інтерес, хапайтесь за нього, і ви зможете швидко почати заробляти".

Як приклад, він наводить програми, які платять вам лише за завантаження фотографій оголошень про пошук роботи, які ви помічаєте навколо в місті.

"Почніть вести блог про те, що ви любите, використовуйте соціальні медіа та потокове відео", - пропонує Колін. Рекламодавці можуть запропонувати вам співпрацю.

Справи любовні

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Ви дорахували до нового року, подивилися в очі свого партнера й відчули себе ніяково. Або ж подивилися навколо на всі ті щасливі пари і подумали, чому це ви досі повинні бути одинаком.

Не панікуйте. Абсолютно нормально почуватися дивно щодо особистого життя в цю пору року.

"Цей період не просто так називають січневим блюзом", - говорить психолог Клер Прендергаст.

"Ми опиняємося в одному приміщенні протягом кількох днів з тими людьми, яких ми повинні любити. І це важко", - зазначає вона.

Не робіть висновки зашвидко.

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"Дайте собі час", - говорить Клер. "Поверніться до рутини, займіться спортом, знову почніть їсти овочі".

Якщо ви досі не почуваєтеся добре у стосунках, можливо, прийшов час поговорити - але Клер застерігає проти того, аби почати "з'ясовувати стосунки".

"Не просто розповідайте про всі ваші тривоги. Поговоріть про те, що для вас означають ці стосунки, до чого, на вашу думку, вони ведуть?"

Якщо пари вважають, що у них важкі часи - це може бути поганий період і для того, аби бути самому.

"Ми схильні думати про стосунки як про те, що ми маємо з іншою людиною, а насправді ми не здатні до цього, поки ми не розвинемо стосунки з самими собою", - говорить Клер.

Проведіть січень, думаючи: "Я важливий". Будьте добрими до себе, це змусить вас почуватися краще.

"Немає нічого поганого в тому, аби бути самому. Для деяких людей це необхідно, аби вони могли визначити, якими є їхні пріоритети, хто вони такі".

Страх не досягти цілей

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Ми всі можемо сказати, що плануємо забратися на Еверест, стоячи на скейті із заплющеними очима.

Зробити це насправді - зовсім інша річ.

Ви, ймовірно, робите все неправильно, вважає коуч Алі Кемпбелл.

"Зрозумійте, чого ви хочете насправді - не те, що ви думаєте, що ви повинні хотіти", - говорить він.

Алі пропонує розбити свої бажання на три категорії.

Те, яким ви дійсно хочете бути - це може бути емоція.

Те, що ви дійсно хочете зробити - як фізична активність.

Те, що ви дійсно хочете мати - володіння.

"Найголовніше, запишіть їх. Ось як ви берете на себе зобов'язання виконати ці бажання. Але не діліться ними з іншими, зберігайте свої цілі приватними", - наполягає Алі.

Не менш важливо - не визначайте час виконання. Так ви просто додаєте непотрібний тиск.

"Більшість людей сильно переоцінюють те, що вони можуть зробити за місяць і сильно недооцінюють те, що вони можуть зробити за рік", - вважає Алі.

"Рік - це досить тривалий період. Набагато краще прагнути досягти невеликих результатів протягом року, ніж намагатися досягти всього за місяць".

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