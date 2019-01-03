13 дивовижних фактів про паспорти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Паспорт може стати ключем для дослідження світу

Паспорт можуть відкривати двері для подорожей та дослідження світу, але для декого стають обмеженням у пересуванні.

Згідно з рейтингом паспортів, укладеним компанією Arton Capital, український паспорт посідає 27-е місце у світі за впливовістю.

Існує цікава історія щодо того, яким чином у людства з'явилися спеціальні документи для подорожей. Пропонуємо цікаві факти, які допоможуть вам по-іншому поглянути на відому річ.

1. На паспортах Норвегії можна побачити... Північне сяйво

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скандинави навіть у подорожі беруть із собою Північне сяйво

Якщо помістити паспорт Норвегії під ультрафіолетове світло, на папері з'являться узори Північного сяйва.

2. Вперше паспорт згадується в Біблії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вперше це з'явилося тут

У Книзі Неємії йдеться про лист царя Персії Артаксеркса I, що гарантував безпечний проїзд під час подорожі Юдеєю.

3. Фотографії з'явилися в паспортах лише після Першої світової війни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фото в паспорті вимагалося не завжди

Фотографії почали вимагати лише після початку Першої світової війни - після того, як шпигун, який працював на Німеччину, в'їхав до Великої Британії з фальшивим американським паспортом.

4. Схудли? Міняйте паспорт

Копирайт изображения Getty Images Image caption Веселі фотографії з накладними вусами - не для паспортів

У США потрібно замінити фото в паспорті, якщо ви набрали вагу або схудли, зробили пластичну операцію, а також якщо ви додали чи прибрали велике татуювання або пірсинг на обличчі.

5. Колись у паспорті дозволялися сімейні фото

Копирайт изображения Getty Images Image caption Просто оберіть своє найкраще фото

Коли фотографії в паспорт щойно запровадили, можна було використовувати будь-яке своє фото на власний смак.

Дозволялися навіть сімейні світлини.

6. Оновлюйте свій паспорт за півроку до закінчення строку дії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відкладання важливого завдання може спрацювати проти вас

Не ризикуйте зі строком закінчення дії вашого паспорту перед поїздками.

Деякі країни, зокрема більшість країн Європи, вимагають, щоб паспорт діяв 90 днів після в'їзду.

Але про всяк випадок краще, щоб цей термін становив шість місяців - цього вимагає Китай, Індонезія, Саудівська Аравія та інші країни.

7. Щоб потрапити в Австралію через штат Квінсленд, паспорти не потрібні. Але...

Копирайт изображения Getty Images Image caption A special relationship?

Але лише для мешканців одного з дев'яти селищ на узбережжі Папуа-Нової Гвінеї.

Вони мають спеціальну угоду, що дозволяє їм в'їзд без паспортів. Про це домовилися, коли Папуа-Нова Гвінея здобула незалежність.

8. Ватикан не має імміграційного контролю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вгадайте, у кого паспорт №1 у Ватикані...

Ватикан не має жодного прикордонного чи іміграційного контролю, а у Папи Римського - ватиканський паспорт під номером 1.

9. У багатьох американців взагалі немає паспорта

Копирайт изображения Getty Images Image caption Не всі американські громадяни хочуть подорожувати за кордон

У багатьох країнах паспорт є одночасно і внутрішнім документом, і документом для подорожей за кордон. Але в деяких країнах закордонні паспорти видають окремо, як в Україні.

Американцям паспорт потрібен лише якщо вони хочуть подорожувати за кордон. За даними держдепартаменту США, на 321 362 789 американських громадян припадає 121 512 341 паспорт.

10. Королівство Тонга продавало свої паспорти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тонга продавала свої паспорт

Країна Тонга колись продавали свої паспорти за 20 тис. доларів.

За повідомленнями, покійний король Тауфа'ахау Тупоу IV цієї полінезійської держави продавав паспорти Тонга громадянам інших країн, намагаючись поповнити державну казну.

11. У паспортах Фінляндії і Словенії можна побачити анімовані картинки

Копирайт изображения Getty Images Image caption The enduring charm of the flip-book

Власники фінських та словенських паспортів можуть не нудьгувати в аеропорту: якщо швидко прогортати сторінки цих паспортів, можна побачити рухомі картинки, неначе в мультфільмі.

12. Паспорт Нікарагуа найменше підробляють

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цей паспорт найскладніше підробити

Паспорті Нікарагуа має 89 видів захисту, зокрема голограми та водяні знаки.

У результаті цей паспорт найрідше підробляють.

13. У Королеви Великої Британії немає паспорта

Копирайт изображения Getty Images Image caption Декому паспорт не потрібен

Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ не треба хвилюватися, чи вона бува не забула взяти із собою паспорт. Оскільки це вона видає їх своїм підданим, то їй цей документ не потрібний.

Проте паспорти є у її секретних документів.

Посланці королеви відповідають за доставку цих секретних документів по всьому світу, і дипломатичні кейси, в яких перевозять такі документи, мають власний паспорт.

За повідомленнями, існує лише 15 таких паспортів. Спеціальні паспорти мають і посланці королеви.

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