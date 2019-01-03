13 дивовижних фактів про паспорти
Паспорт можуть відкривати двері для подорожей та дослідження світу, але для декого стають обмеженням у пересуванні.
Згідно з рейтингом паспортів, укладеним компанією Arton Capital, український паспорт посідає 27-е місце у світі за впливовістю.
Існує цікава історія щодо того, яким чином у людства з'явилися спеціальні документи для подорожей. Пропонуємо цікаві факти, які допоможуть вам по-іншому поглянути на відому річ.
1. На паспортах Норвегії можна побачити... Північне сяйво
Якщо помістити паспорт Норвегії під ультрафіолетове світло, на папері з'являться узори Північного сяйва.
2. Вперше паспорт згадується в Біблії
У Книзі Неємії йдеться про лист царя Персії Артаксеркса I, що гарантував безпечний проїзд під час подорожі Юдеєю.
3. Фотографії з'явилися в паспортах лише після Першої світової війни
Фотографії почали вимагати лише після початку Першої світової війни - після того, як шпигун, який працював на Німеччину, в'їхав до Великої Британії з фальшивим американським паспортом.
4. Схудли? Міняйте паспорт
У США потрібно замінити фото в паспорті, якщо ви набрали вагу або схудли, зробили пластичну операцію, а також якщо ви додали чи прибрали велике татуювання або пірсинг на обличчі.
5. Колись у паспорті дозволялися сімейні фото
Коли фотографії в паспорт щойно запровадили, можна було використовувати будь-яке своє фото на власний смак.
Дозволялися навіть сімейні світлини.
6. Оновлюйте свій паспорт за півроку до закінчення строку дії
Не ризикуйте зі строком закінчення дії вашого паспорту перед поїздками.
Деякі країни, зокрема більшість країн Європи, вимагають, щоб паспорт діяв 90 днів після в'їзду.
Але про всяк випадок краще, щоб цей термін становив шість місяців - цього вимагає Китай, Індонезія, Саудівська Аравія та інші країни.
7. Щоб потрапити в Австралію через штат Квінсленд, паспорти не потрібні. Але...
Але лише для мешканців одного з дев'яти селищ на узбережжі Папуа-Нової Гвінеї.
Вони мають спеціальну угоду, що дозволяє їм в'їзд без паспортів. Про це домовилися, коли Папуа-Нова Гвінея здобула незалежність.
8. Ватикан не має імміграційного контролю
Ватикан не має жодного прикордонного чи іміграційного контролю, а у Папи Римського - ватиканський паспорт під номером 1.
9. У багатьох американців взагалі немає паспорта
У багатьох країнах паспорт є одночасно і внутрішнім документом, і документом для подорожей за кордон. Але в деяких країнах закордонні паспорти видають окремо, як в Україні.
Американцям паспорт потрібен лише якщо вони хочуть подорожувати за кордон. За даними держдепартаменту США, на 321 362 789 американських громадян припадає 121 512 341 паспорт.
10. Королівство Тонга продавало свої паспорти
Країна Тонга колись продавали свої паспорти за 20 тис. доларів.
За повідомленнями, покійний король Тауфа'ахау Тупоу IV цієї полінезійської держави продавав паспорти Тонга громадянам інших країн, намагаючись поповнити державну казну.
11. У паспортах Фінляндії і Словенії можна побачити анімовані картинки
Власники фінських та словенських паспортів можуть не нудьгувати в аеропорту: якщо швидко прогортати сторінки цих паспортів, можна побачити рухомі картинки, неначе в мультфільмі.
12. Паспорт Нікарагуа найменше підробляють
Паспорті Нікарагуа має 89 видів захисту, зокрема голограми та водяні знаки.
У результаті цей паспорт найрідше підробляють.
13. У Королеви Великої Британії немає паспорта
Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ не треба хвилюватися, чи вона бува не забула взяти із собою паспорт. Оскільки це вона видає їх своїм підданим, то їй цей документ не потрібний.
Проте паспорти є у її секретних документів.
Посланці королеви відповідають за доставку цих секретних документів по всьому світу, і дипломатичні кейси, в яких перевозять такі документи, мають власний паспорт.
За повідомленнями, існує лише 15 таких паспортів. Спеціальні паспорти мають і посланці королеви.
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