Півжиття в політиці. Як це робила Юлія Тимошенко

Копирайт изображения UNIAN

Юлія Тимошенко двічі брала участь у президентських виборах і двічі посідала друге місце. Вона також два рази очолювала український уряд.

У різні періоди її бізнесової і політичної кар'єри Юлію Тимошенко називали і "газовою принцесою", і "леді Ю", і "єдиним чоловіком в українській політиці", і "жінкою з косою".

Цього разу, ідучи на президентські вибори, Юлія Тимошенко заявляє, що хоче бути останнім українським президентом, і, можливо, першим канцлером.

Дніпропетровське коріння

Копирайт изображения UNIAN Image caption На українській політичній сцені Юлія Тимошенко з'являється як заступник лідера "Гаромади", тодішнього прем'єра і екс-губернатора Дніпропетровщини Павла Лазаренка

Юлія Тимошенко народилася у Дніпропетровську у 1960 році. Там же у 1984 завершила університет за спеціальністю інженер-економіст. Вона також має науковий ступінь - кандидат економічних наук.

Після роботи за розподілом на Дніпропетровському машинобудівному заводі, у 1988 разом із чоловіком Тимошенко починає бізнес-кар'єру з мережі відеосалонів.

Проте вже з 1991 року бізнес пані Тимошенко пов'язаний із енергоресурсами, - у тому році вона очолює корпорацію "Український бензин", а у 1995 очолює "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).

Діяльність компанії будувалася довкола поставок до Росії українських товарів в обмін на енергоносії. У 1996 році оборот компанії перевищував 10 млрд доларів. З тих часів Юлію Тимошенко починають називати "газовою принцесою".

В парламенті і уряді

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Верховну Раду ІІІ скликання і Юлія Тимошенко, і Олександр Турчинов прийшли ще як члени "Громади", але згодом стали лідерами "Батьківщини"

У 1997 Юлія Тимошенко вперше стає депутатом, вигравши проміжні вибори у мажоритарному окрузі на Кіровоградщині. Приблизно в той самий час починається співпраця голови ЄЕСУ із екс-губернатором Дніпропетровщини і прем'єром Павлом Лазаренком. Він очолив Всеукраїнське об'єднання "Громада" - через кілька місяців після відставки з посади прем'єра, а вона стає першим заступником лідера партії.

У 1998 Юлія Тимошенко знову проходить до парламенту і очолює парламентський бюджетний комітет. Після арешту Павла Лазаренка у США на початку 1999, Тимошенко створює Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", лідером якої вона залишається і донині.

Після цього Юлія Тимошенко потрапляє на посаду віце-прем'єра з питань енергетики в уряді Віктора Ющенка, на якій вона пропрацювала два роки. За цей час були припинені бартерні розрахунки на енергетичному ринку, що утворювали багатомільярдні борги, створено єдиний розрахунковий центр та підприємство "Енергоринок".

Перші карні справи і роль в опозиції

Копирайт изображения UNIAN Image caption Напередодні своєї відставки з посади енергетичного віце-премєра у січні 2001 Юлія Тимошенко розповідала про початок реформи вугільної галузі, яку їй так і не довелося здійснити

Оглядачі неодноразово зазначали, що саме перші спроби реформування енергетичного ринку в Україні за віце-прем'єрства Юлії Тимошенко та спротив ним створили перших політичних ворогів ЮВТ. Ще за її роботи в уряді проти її чоловіка були порушені карні справи, а його заарештовано.

У січні 2001 Генпрокуратура повідомила про відкриття двох кримінальних справ щодо Тимошенко як колишнього президента корпорації ЄЕСУ. Її звинувачували "контрабанді" газу і в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Через кілька днів указом президенте Кучми Тимошенко було відправлено у відставку, ще за місяць - арештовано. Але вже у березні 2001 Печерський суд Києва скасував санкцію на арешт Тимошенко.

Так само у 2001 році справу проти Юлії Тимошенко порушує і російська Військова прокуратура - знову через її діяльність на чолі ЄЕСУ. У 2005 році справу закрито за строком давності.

У листопаді того ж року утворюється "Блок Юлії Тимошенко", який у 2002 здобуває 7,2% голосів виборців на парламентських виборах.

Перемоги без перемоги

Копирайт изображения AFP Image caption У 2004 Юлія Тимошенко відмовилася від участі у президентських виборах на користь Віктора Ющенка, і була однією з головних постатей на "першому Майдані", який встав на захист результатів тих виборів

2002-2004 роки проходять в акціях протесту "Україна без Кучми", де Юлія Тимошенко та її блок - одні з провідних учасників, а також тривають переговори про висунення єдиного кандидата на виборах у 2004 році. Тимошенко відмовляється балотуватися на користь Віктора Ющенка.

Після Помаранчевої революції і перемоги Ющенка на президентських виборах, Тимошенко очолила перший "післяреволюційний" уряд. Проте у першому уряді Тимошенко не було жодного представника БЮТ, і лише її давній соратник Олександр Турчинов очолив СБУ. Нинішній президент Петро Порошенко тоді був секретарем РНБО, органу, який, на думку оглядачів, намагався дублювати урядові функції, що спровокувало наступну політичну кризу.

Копирайт изображения AFP Image caption Перше прем'єрство Юлії Тимошенко тривало з лютого по вересень 2005 року

На День Незалежності 2005 року президент Ющенко назвав уряд Тимошенко найкращим, але вже у вересні відправив його у відставку, одночасно відправивши у відставку і секретаря РНБО Порошенка.

Згодом Ющенко назвав призначення Тимошенко на посаду прем'єра своєю "найбільшою помилкою".

На парламентських виборах у 2006 році БЮТ здобуває вже понад 22% голосів та 129 депутатських мандатів. Проте навіть така переконлива перемога не дозволяє Тимошенко сформувати уряд, - вона відмовляється підписати "Універсал національної єдності" разом із Віктором Ющенком, його нещодавнім противником на президентських виборах Віктором Януковичем, соціалістами і комуністами.

Тимошенко переходить в опозицію, тоді як Янукович очолює уряд при президенті Ющенкові. Політична криза, що розгортається після цього, призводить до розпуску парламенту і чергових виборів у вересні 2007, на яких БЮТ набирає вже понад 30% голосів виборців.

Такий результат на виборах знову забезпечив Юлії Тимошенко посаду прем'єр-міністра наприкінці 2007 року. Проте світ, а разом з ним і Україна занурюються у масштабну фінансову кризу. Київ звертається по допомогу МВФ. Саме домовленості того часу фіксують зобов'язання українського уряду до кінця 2011 року зрівняти ціни на газ внутрішнього видобутку та ціни на імпортований газ, а також припинити дотувати ціни на газ для населення.

Копирайт изображения AFP Image caption Президент США Джордж Буш-молодший завітав до Києва напередодні історичного саміту НАТО у Бухаресті у квітні 2008

До цього додається жорстка газова криза у відносинах із Росією, зумовлена завершенням дії газового контракту та заборгованістю "РосУкрЕнерго", компанії-посередника, що постачала газ до України.

У жовтні 2008 український прем'єр Юлія Тимошенко і російський прем'єр Володимир Путін підписують Меморандум, який передбачає скасування посередників у торгівлі газом і перехід на прямі контракти між українським "Нафтогазом" та російським "Газпромом".

Підписання угоди було заплановане на 31 грудня 2008 року. Проте черговий конфлікт між прем'єром Тимошенко і президентом Ющенком призводить до того, що Київ відкликає свою переговорну команду із Москви, а Москва 1 січня 2009 року припиняє постачання газу до України із відповідними наслідками для транзиту газу до Європи.

Копирайт изображения AFP Image caption Газовий контракт 2009 року був підписаний після переговорів двох прем'єрів - Тимошенко і Путіна

Січневі морози за відсутності газу ставлять українську систему ЖКГ, а також системи опалення і постачання газу у кількох європейських країнах на межу технологічної катастрофи. І 19 січня 2009 року у Москві в присутності двох прем'єрів "Нафтогаз" і "Газпром" таки підписують новий газовий контракт, у якому ціна російського газу для України прив'язана до світових цін на нафту і нафтопродуктів.

В результаті у І кварталі 2009 року Україна імпортує російський газ за ціною у 360 доларів за тисячу кубів, тоді як у 2008 році отримувала газ по 180 доларів за тисячу кубів.

Саме цей газовий контракт став предметом суперечки між "Нафтогазом" і "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі, фінальне рішення якого на початку 2018 принесло "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів компенсації від "Газпрому".

Копирайт изображения AFP Image caption У пошуках альтернативних російським енергоносіїв у травні 2009 ЮліяТимошенко відвідує лівійського лідера Каддафі, вбитого під час "Арабської весни" у 2011

Перша президентська поразка і "посадка"

Тож до президентських виборів 2010 Юлія Тимошенко підходить із "вантажем" нових газових контрактів, і у другому турі поступається Вікторові Януковичу лише 3,48% голосів виборців.

"Тимошенко - це суть кризи, кризи у всьому, за що б вона не взялася", - заявляє перед цими виборами президент Ющенко.

Після виборів лютого 2010 року Тимошенко іде в опозицію, і вже у травні проти неї порушено низку карних справ за зловживання на посаді від закупівлі авто для сільської медицини до підписання газових угод із Росією.

Копирайт изображения AFP Image caption Восени 2011 року Юлію Тимошенко було засуджено до 7 років позбавлення волі

У серпні 2011 Юлію Тимошенко заарештовано прямо у залі Печерського суду, який розглядав справу щодо газового контракту.

А вже у жовтні суд визнав Тимошенко винною, і засудив до 7 років позбавлення волі, а також заборону обіймати державні посади впродовж трьох років.

Копирайт изображения AFP Image caption За ґратами здоровя Тимошенко швидко погіршується, вона не може ходити, на тілі з'являються синці

Цей вирок у ЄС, США і навіть Росії назвали "політично вмотивованим". Своє ув'язнення Юлія Тимошенко відбувала частково у Качанівській колонії, а частково (після рішення Європейського суду з прав людини про забезпечення належної медичної допомоги) - у харківській лікарні через погіршення здоров'я.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На "другому Майдані" Юлія Тимошенко з'явилася на інвалідному візку - одразу після звільнення з-за ґрат

Вийти з-за ґрат Юлія Тимошенко змогла лише 22 лютого 2014 року, після втечі Віктора Януковича з України і ухвалення парламентом постанови "Про виконання міжнародних зобов'язань України щодо звільнення Тимошенко Ю. В.". Депутати також ухвалили зміни до законодавства, які декриміналізували статті, за які була засуджена Тимошенко. Того ж дня Юлія Тимошенко виступила на Майдані, сидячи в інвалідному візку.

Друга президентська поразка і друге місце у партійному списку

Копирайт изображения UNIAN Image caption На президентських виборах 2014 Юлія Тимошенко знову опинилася на другому місці

У квітні 2014 Верховний Суд України під час спільного засідання всіх палат рішенням 42 із 48 суддів закрив "газову" справу проти Юлії Тимошенко за відсутністю злочину, і повністю поновив її у правах.

Тож у травні 2014 Тимошенко знову бере участь у президентських виборах. І знову здобуває друге місце, здобувши 12,84% голосів виборців проти 54,7% за Петра Порошенка.

Після поразки на президентських виборах Юлія Тимошенко зосереджується на виборах до парламенту, під час яких першим місцем у списку "Батьківщини" поступається ув'язненій у Росії льотчиці Надії Савченко.

Що в програмі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розповідаючи про новий курс для України, Юлія Тимошенко продемонструвала і новий імідж

Своє бачення подальшого розвитку України Юлія Тимошенко представила у програмі "Новий курс України".

Ідучи на президентські вибори, Юлія Тимошенко декларує бажання стати останнім українським президентом.

"По-перше, пропоную перейти від президентської форми правління до парламентської форми правління канцлерського типу", - заявила вона під час форуму "Новий економічний курс".

Таких змін Юлія Тимошенко планує досягти через зміни до Конституції, які треба ухвалити на загальноукраїнському референдумі.

Із змінами влади в країні пов'язана і одна з головних економічних обіцянок Юлії Тимошенко - знизити ціни на газ для населення:

"Коли ця влада на чолі з президентом буде усунута шляхом демократичних виборів через 7 місяців, я гарантую вам, що тарифи на газ і на тепло будуть мінімум вдвічі зменшені, мінімум! А то, можливо, ще і в два з половиною рази", - заявила Юлія Тимошенко у парламенті у жовтні 2018, одразу після рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення на 23,5%.

Юлія Тимошенко також є прихильницею продовження мораторію на продаж землі - принаймні до 2022 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У зовнішній політиці Юлія Тимошенко декларує євроатлантичний напрямок руху

У сфері зовнішніх відносин пані Тимошенко є прибічницею членства у ЄС і НАТО.

"Я хочу, щоб ми були повноцінними та сильними членами Європейського Союзу", - заявила вона у серпні 2018.

"Система сильної безпеки і захисту є в НАТО. І ми, як Україна, будемо членами НАТО. Ми зробимо все, щоб досягнути стандартів НАТО".

Офіційна декларація

Копирайт изображения AFP Image caption Орендований Юлією Тимошенко будинок кілька разів фігурував як тло для її інтерв'ю

Згідно із останньою декларацією, поданою до НАЗК 30 березня 2018 року, Юлія Тимошенко орендує житловий будинок площею у 588 кв м. у Козині Обухівського району Київської області. Під об'єктом оренди, біля нього і по сусідству пані Тимошенко користується чотирма земельними ділянками загальною площею у 6106 кв м.

Із цінного рухомого майна лідерка БЮТ задекларувала два коштовні годинники чоловіка, і кілька своїх прикрас, переважно із перлами і "дрібним коштовним камінням".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зачіска, прикраси і сукні Юлії Тимошенко завжди привертають не меншу увагу, ніж її політична діяльність

Чоловікові Юлії Тимошенко також належать і усі авто, задекларовані нею - Mercedes-Benz 2014 року та ГАЗ 1983 року.

Так само чоловікові належать і усі задекларовані Юлією Тимошенко корпоративні права - у ТОВ "Геофорс" та ТОВ "Леді Ю".

Цінних паперів родина не має.

За рік Юлія Тимошенко отримала 225 490 грн депутатської зарплати і також задекларувала отримання 252 825 грн "на виконання депутатських повноважень".

У державному "Ощадбанку" Тимошенко має 614 145 грн, і ще 290 000 грн тримає просто у готівці. Її чоловік має вклади в кількох комерційних банках, як у гривні, так і у валюті, а також тримає значні суми гривні, євро та доларів в готівці.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Екс-президент Ющенко радить Тимошенко облаштувати свій побут, перш ніж братися за країну. Тимошенко каже, що Ющенкові варто просити вибачення в країни за прихід до влади Януковича, проти якого вони разом стояли на Майдані у 2004

"Де беруться сотні мільйонів гривень на рекламу у людини, в якої немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини. Бомж. Як можна у 50 років бомжем жити в країні? Хіба це не питання чеснот? Політик у 50 років не має ні кола, ні двора. І хоче сказати, що він дасть відповідь нації: як облаштувати майбутнє. Так облаштуй своє майбутнє", - так прокоментував офіційний майновий стан Тимошенко екс-президент і колишній соратник по Майдану Віктор Ющенко.

Юлію Тимошенко неодноразово питали щодо її "особливих" стосунків із Ющенком, і те, чи пробачила вона колишньому соратникові жорстку, інколи на межі пристойності критику.

"Чим більше ми пробачаємо, тим ближчі ми до Бога. Але Віктора Андрійовича мусить вибачити українська нація, мусить вибачити історія. Тому що після того, що наробив Янукович, після того, як він його власними руками привів до влади, і поставив на чолі держави президентом - кримінального авторитета, мафіозі, - ми маємо на сьогодні війну, розруху, третє місце у світі за рівнем зубожілості народу, і перше місце по корупції серед європейських країн", - заявила Юлія Тимошенко в одному з інтерв'ю у жовтні 2018 року.

До того ж, за словами Тимошенко, "коли ти пробачаєш своїм опонентам, у тебе з'являється велика кількість часу для справжньої і позитивної роботи".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.