Як британська армія намагається завербувати "тендітну" молодь

Британська армія розпочала свою найновішу вербувальну кампанію - з плакатами, орієнтованими на "сніжинок", "міленіалів" і "селфі-залежних", тобто молодь, роки дорослішання якої припали на початок 21-го століття. Чим сьогоднішня кампанія відрізняється від тих, що були колись?

Копирайт изображения MoD/Crown Copyright/PA Image caption "Сніжинки", ви і ваше співпереживання потрібні армії, промовляє плакат

Нові плакати, які незабаром можна буде зустріти на білбордах по всій Британії, мають на меті "вийти за межі стереотипів" і підкреслити потенціал молодих людей, й такі їхні якості, як довіра, уміння фокусуватися та драйв.

Плакати є частиною промо-кампанії армії, яка включає телевізійні ролики, де зображені молоді люди, які відчувають себе недооціненими на своїх роботах.

Копирайт изображения MoD/Crown Copyright/PA Image caption "Селфі-залежні", "телефоно-зомбі", ви і ваша впевненість/вміння фокусуватись потрібні армії

Стиль плакатів нагадує відомий образ Першої світової війни, колишнього британського військового міністра лорда Кітченера.

Але Алекс Волтон, кураторка Імперського військового музею, стверджує, що цей образ ніколи не видавали як офіційний вербувальний плакат уряду Британії.

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Насправді, він з'явився вперше на обкладинці журналу London Opinion 5 вересня 1914 року, його створив ілюстратор Альфред Літе. Пізніше саме журнал видрукував власні плакати з цим зображенням.

Хоча тоді зробили лише 10 000 копій, у порівнянні з 5,7 мільйона офіційних плакатів, надрукованих у Великій Британії у 1914-18 роках, відтоді він надихнув численні копії.

Копирайт изображения IWM/Getty Images Image caption Оригінальний образ лорда Кітченера надихнув ряд схожих зображень, таких як цей американський плакат також часів Першої світової війни

"Цікаво те, що ця остання кампанія дійсно використовує сучасні тенденції, але також і стиль плакату Першої світової війни", - каже пані Волтон.

Вона вважає, що сучасна кампанія може спробувати використати поточний інтерес до Першої світової війни, у зв'язку зі столітнім ювілеєм її завершення.

При цьому пані Волтон говорить, що теми сучасних кампаній з набору персоналу дуже відмінні, від тих, що були в минулому.

Оригінальний образ лорда Кітченера, разом з іншими плакатами цього періоду, закликав до почуття обов'язку і необхідності, сьогодні ж акцент робиться на можливостях особистого розвитку, каже вона.

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Маскулінність була ще однією спільною темою для призовних кампаній часів Першої та Другої світових воєн.

Проте, два з шести сучасних плакатів, які сьогодні показали, зображують жінок у формі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Плакати часів Першої світової війни апелювали до почуття обов'язку

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