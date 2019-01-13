"Open Kids": діти, які зібрали 700 млн переглядів у YouTube

Копирайт изображения open-kids.com Image caption "Open Kids" - дитяча група, яка існує в Україні шість років і дала сотні концертів у СНД

Вони ще вчаться, але вже дають по сто концертів на рік. Діти, які заробляють більше, ніж багато дорослих в Україні. Це група "Open Kids", що за шість років свого існування випустила 12 кліпів і зібрали майже 700 млн переглядів у YouTube.

Скільки коштувало зробити групу такою популярною, чи є у них зіркова хвороба і, як їм працюється у Росії, з'ясовувала ВВС News Україна.

Інвестиції у сотні тисяч доларів

"Ранок у мене починався в університеті, потім тренування до пів на одинадцяту вечора, потім роблю уроки. І так щодня кілька місяців", - учасниця "Open Kids" Валерія Дідковська розповідає, як відбувалась підготовка гурту до туру Україною.

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В грудні "Open Kids" гастролювали в Харкові, Дніпрі і Одесі, наприкінці листопада мали сольний виступ у Києві, а інтерв'ю для ВВС News Україна записували перед поїздкою до Єревана.

Репетиції і концерти, фотосесії та інтерв'ю - так вже шість років виглядає графік п'ятьох дівчат з "Open Kids" - 18-річної Ангеліни Романовської, 18-річної Валерії Дідковської, 16-річної Анни Бобровської, 15-річної Юлії Гамалій і 16-літньої Анни Музафарової.

Вони розповідають, що через гастролі, які тривають по кілька місяців, проводять разом більше часу, ніж з батьками, до шкільних контрольних і заліків готуються між концертами, але запевняють, що звикли і до такого графіку, і до того, що їх впізнають на вулиці.

Копирайт изображения open-kids.com Image caption Продюсер "Open Kids" Юрій Петров каже, що інвестував у групу сотні тисяч доларів

Зробити дитячу групу такою популярною коштувало сотні тисяч доларів, каже продюсер "Open Kids" Юрій Петров в інтерв'ю ВВС News Україна. Він називає себе єдиним інвестором групи і говорить, що вкладені у проект гроші вдалося повернути, хоча, за його словами, далось це нелегко.

"Коли я тільки починав проект, то сподівався, що вони стануть популярними швидше, вже після першого і другого кліпу, але ні. Все йшло важко", - зазначив продюсер.

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Проте, нині все інакше. Повні зали, де відриваються, танцюють і співають діти, часом разом з батьками - так виглядають концерти "Open Kids", аудиторією якої продюсер називає дітей віком від п'яти-шести до дванадцяти років.

Для дітей від шести і старших

"Творець проекту Юрій Петров зробив те, чого не робив в незалежній Україні ще ніхто - запропонував дітям від шести до дванадцяти років артистів, які живуть таким же життям, що й їхні слухачі", - каже про причини успіху групи музичний оглядач Ігор Панасов.

За його словами, "Open Kids" такі популярні, бо у своїй творчості пропонують дитячій аудиторії теми, які їх турбують.

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"Це - школа, друзі, перші закоханості, будь-які веселощі та інше. І презентується це у сучасній, актуальній обгортці, із застосуванням арсеналу світового маскульту - з модним саундом та яскравими кліпами", - зазначив експерт.

У 2014 ще зовсім малі "Open Kids" співали "давай прогуляем школу", їли морозиво і каталися на каруселях у кліпі "На Десерт".

З роками макіяжі стають дорослішими, з'являються сумні пісні про нерозділене кохання і того, хто "приклеївся до серця стікером".

"Коли дівчата тільки починали, мені здається, що на той момент ще не було таких підліткових груп. На них почали рівнятися. Це робота команди - круті пісні, круті образи", - каже про "Open Kids" Аня Музафарова, яка приєдналася до групи пізніше.

Копирайт изображения open-kids.com Image caption Зйомки кліпу на пісню "Кажется"

Пісні для "Open Kids" пише команда авторів. Музику гурту музичний оглядач Ігор Панасов описує, як суміш різних явищ, найближче до яких - корейський k-pop, представники якого, як і "Open Kids", за його словами, поєднують в собі мелодійність танцювальної музики, хіп-хоп і r'n'b.

"Ми не вважаємо себе супер-мега-популярними, не вважаємо себе зірками. Ми просто дівчата, які роблять свою улюблену справу", - говорить про творчість групи Валерія Дідковська, і запевняє, що популярність не змінила ні її, ні дівчат.

Концерти в Росії і гонорари

"Open Kids" у YouTube має близько 2 млн підписників. Лише один кліп гурту "Круче всех" зібрав 201 млн переглядів, решта пісень і виступів разом - ще близько 500 млн.

Саме дитяча аудиторія є головним користувачем YouTube, тому "Open Kids" і отримують таку увагу у цій соцмережі, вважає музичний оглядач Панасов.

Проте, така величезна кількість переглядів на YouTube не приносять гурту найбільшого прибутку, зазначає продюсер Юрій Петров. Основною статтею доходів проекту він називає концертну діяльність гурту, з якої учасниці отримують свій відсоток.

Копирайт изображения open-kids.com Image caption Зйомки кліпу "Поколение танцы"

"Вони заробляють більше, ніж якась середньостатистична українська зарплата. Ці гроші віддаємо їм, не батькам. Вони не просять у них гроші, можуть повністю себе утримувати", - розповів продюсер.

Крім концертів в Україні, Вірменії, Білорусі і Латвії група виступає в Росії. На 2019 рік в "Open Kids" заплановано прощальний тур 18-ма містами Росії, зокрема, концерти будуть у Москві, Томську, Сургуті і Новосибірську.

На питання про те, чи комфортно їм там працювати, продюсер відповідає, що йдеться перш за все про дитячу творчість і просить не вмішувати дітей у політику : "У нас діти, які співають про мир, любов, дружбу. Ми популяризуємо розвиток над собою, стимулюємо не опускати руки, розвиватись. Мені хотілося, щоб не прив'язували політичну ситуацію до нашої дитячої творчості".

Копирайт изображения open-kids.com Image caption Виступ у Москві, 2016 рік

Про концертну діяльність в Росії продюсер каже, що працюючи там, проект займатися благодійністю тут, в Україні: "У нас є діти, які займаються безкоштовно в студії, діти, які безкоштовно приходять до нас на концерти".

Діти виросли

Попри оголошення прощального турне, подробиці того, що буде з дитячим гуртом, який вже подорослішав, продюсер не розкриває.

Юрій Петров лише розповів, що великі зміни у "Open Kids" мають відбутися влітку 2019 року.

"Дівчата з "Open Kids" стали дорослішими і тепер проект на роздоріжжі. Артистки живуть вже трохи іншим життям. Тому варто очікувати в 2019-2020 роках трансформацію проекту у щось нове. Проте Петров вже готує заміну "Open Kids" - проект "Детки", - розповів музичний оглядач Ігор Панасов.

Копирайт изображения Joshua Benjamin Ali Image caption Виступ у Києві, грудень 2017 року

"Через 5 років мені буде 21, я вчусь на програміста і займаюсь творчістю. Не знаю, як повернеться моє життя, але думаю, що буду займатися тим, чим мені подобається і буду щасливою людиною", - говорить про свої плани на майбутнє учасниця "Open Kids" Анна Бобровська.

Під час інтерв'ю дівчата поводяться впевнено, вони знають, як триматися перед камерою, як не засмучуватися, навіть коли не знаєш відповіді на питання зі шкільної програми. Анна Бобровська по-філософськи говорить про своє ставлення до хейтерів у соцмережах, Валерія Дідковська розмірковує, як в групі вирішують робочі конфлікти.

Разом з цим вони ще діти, які перебивають одна одну, жартують, скаржаться на вчителів, які валять і ставлять погані оцінки, а ще час від часу відповідають на повідомлення мамам про те, коли будуть вдома.

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