Як у світі обмежують і забороняють діяльність Uber

Копирайт изображения Reuters Image caption Проти Uber протестують таксисти в багатьох країнах

Брюссель став ще одним містом, де таксисти добилися обмежень на роботу сервісу Uber. Суд заборонив компанії Uber використовувати в бельгійській столиці водіїв, які не мають ліцензії таксиста.

Як повідомила La Libre Belgique, а за нею й інші бельгійські ЗМІ, суддя Комерційного суду підтвердив раніше винесене рішення, що оператор мобільної системи виклику таксі Uber не може продавати послуги системи UberРОР, тобто поїздки з водіями, які не мають ліцензії і плафона на машині.

Позов проти Uber висунула Асоціація таксі Брюсселя. Компанія Uber в суді доводила, що її послуги - це не таксі, а різновид спільного використання автомобіля, але переконати суддю не змогла.

Проблеми й конфлікти з традиційними таксистами та владою в Uber були у багатьох містах і країнах. Згадаймо, де саме.

Лондон: Uber довелося поступитися

У вересні 2017 року організація Transport for London (TfL), яка керує лондонським громадським транспортом і видає ліцензії для операторів таксі, відмовила Uber в продовженні ліцензії на міські перевезення.

TfL не сподобалося те, що Uber не перевіряв, скільки годин поспіль працюють водії, халатно ставився до медичному огляду, а також неохоче повідомляв поліції про інциденти з водіями і пасажирами.

У червні 2018 року каліфорнійська компанія через суд домоглася повернення ліцензії, але погодилася на поступки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри проблеми з ліцензією, в Лондоні Uber не припиняв роботу

Компанія Uber зобов'язалася виправити всі ці недоліки, а також гарантувала, що у водіїв, які співпрацюють з нею, будуть ліцензії таксистів. Тобто вона погодилася працювати в Лондоні на тих же умовах, які тепер запровадив для неї брюссельський суд.

З Uber в Лондоні співпрацює близько 45 тис. водіїв. За даними компанії, в британській столиці її послугами користується 3,5 млн чоловік.

Uber в Росії: історія поглинання

У лютому 2016 року влада Москви пригрозила заборонити Uber на території міста, якщо компанія не зобов'яжеться працювати лише з таксистами, які мають дозвіл на таксомоторну діяльність, і не буде надавати владі дані по переміщення автомобілів.

У березні відповідну угоду підписали.

Таксисти Москви та Санкт-Петербурга (всього Uber працював в 17 містах Росії) кілька разів проводили акції проти оператора.

Копирайт изображения AFP Image caption В Росії відбулося злиття Uber та "Яндекс.Таксі"

У липні 2017 року Uber та російське "Яндекс-таксі" об'єднали свої сервіси в Росії, а також в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії та Казахстані.

Це було створення спільної компанії, в якій Uber отримав 36,6% акцій, а "Яндекс-таксі" - 59,3%.

Схожа історія з Uber була в Китаї: там філія компанії втрачала величезні гроші, й в результаті її викупила місцева корпорація Didi Chuxing.

Париж и Марсель: даремно палили шини

Французькі таксисти протестують проти Uber з 2015 року. У червні того року вони блокували дороги та палили шини на під'їзді до Марселю і на шосе, що зв'язує Париж з найбільшим у країні міжнародним аеропортом імені Шарля де Голля .

Таксисти в різних країнах говорять приблизно одне й те саме: вони опинилися в невигідному становищі, оскільки водії, що працюють через додатки, не мают таких витрат і обмежень, які існують для традиційних компаній, що надають послуги таксі.

Ліцензія ж на звичайне таксі в Парижі, наприклад, коштує до 250 тисяч євро.

Копирайт изображения AFP Image caption Протести таксистів у Франції закінчувалися іноді зіткненнями з поліцією

Однак заборони конкурентів французьким таксистам не вдалося. Вони змогли отримати лише невелику компенсацію. У 2016 році паризький суд французької столиці зобов'язав Uber виплатити компенсацію у 1,2 млн євро Національній спілці таксі.

У червні 2016 року суд у Франції оштрафував сервіс замовлення таксі ще на 800 тис. євро - за залучення до роботи непрофесійних водіїв.

У Німеччині, а саме у Франкфурті, з 2016 року заборонена послуга UberPОР, але основний сервіс компанії працює. Тобто ситуація приблизно така, як зараз буде в Брюсселі.

Данія, Угорщината Болгарія: повна заборона

Три європейські країни заборонили Uber. Це Данія, Угорщина та Болгарія.

У Данії сервіс не забороняли в буквальному сенсі, але запровадили навесні 2017 року такі правила для приватних перевезень, що Uber довелося піти з Копенгагена.

В Угорщині теж запровадили такі правила, що влітку 2018 року Uber оголосив про припинення роботи в цій країні на невизначений час.

У Болгарії роботу Uber в 2015 році під тиском традиційних таксистів заборонив Верховний суд. Але нішу американського сервісу заполонили його місцеві копії.

Заборона на роботу Uber запровадили також такі великі мегаполіси, як канадський Ванкувер і бразильський Ріо-де-Жанейро.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на початку червня 2018 року заявив, що компанії Uber в країні більше не буде. Але жодних практичних кроків щодо цього уряд Туреччини поки не зробив.

Низка скандалів

У березні 2018 року в місті Темпе в американському штаті Аризона безпілотний автомобіль Uber на смерть збив пішохода.

Через цю трагедію компанія призупинила випробування безпілотних машин.

Раніше, у 2016 році, Uber пережив низку скандалів, пов'язаних із звинуваченнями в домаганнях до співробітниць: в компанії було розпочато два розслідування, 20 менеджерів втратили свої посади, а засновник сервісу Тревіс Каланік подав у відставку, після чого йому два місяці шукали заміну.

Але й були добрі новини для компанії. Громадський інвестиційний фонд Саудівської Аравії того ж року вклав в Uber 3,5 млрд доларів.

За даними компанії, близько 80% її клієнтів в найбільшій державі Аравійського півострова - жінки, яким, за місцевими законами, до літа минулого року було заборонено сідати за кермо.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.