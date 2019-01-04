Недозаборонені комуністи: чи може КПУ висувати Симоненка у президенти
3 січня Комуністична партія України на своєму сайті повідомила про висування свого багаторічного лідера Петра Симоненка у президенти.
Чи справді ця політсила, діяльність якої вже лише за однією назвою підпадає під дію закону про декомунізацію, може претендувати на те, щоб її представник став главою держави?
Як висували Симоненка
У повідомленні КПУ йдеться, що на своєму позачерговому 54-му з'їзді (Компартія України вважає себе правонаступницею Компартії УРСР) делегати "від усіх 25 регіональних партійних організацій" одностайно вирішили висунути кандидатом у президенти Петра Симоненка - "першого секретаря ЦК" партії.
До 20 січня 2019 року партійні комітети й організації КПУ планують збирати добровільні внески для грошової застави Петру Симоненку, яку він має надати ЦВК, щоб офіційно стати кандидатом - це 2,5 млн грн.
Під кінець з'їзду Петро Симоненко виступив перед партійцями і подякував їм за довіру.
"У промові було дано характеристику наступної виборчої кампанії, яка, на його переконання, буде драматичною за характером і трагічною за наслідками для народу", - завершують автори офіційного сайту КПУ новину про збори.
У реєстрі партій
Новина про те, що Компартія України не лише офіційно існує, а й висуває кандидата у президенти, викликала резонанс в інформаційному полі, адже ще у 2015 році міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що КПУ та інші "комуністичні" партії "не можуть бути суб'єктом виборчого процесу і не можуть брати участі у місцевих, загальнодержавних і президентських виборах".
Все це - в рамках законів про декомунізацію.
BBC News Україна вирішила звернутися до Міністерства юстиції за роз'ясненням ситуації навколо КПУ - там погодилися надати відповідь лише на офіційний запит, який може розглядатися протягом кількох днів.
Такою ж була відповідь прес-служби СБУ, де, крім того, порадили проглянути реєстр політичних партій, які офіційно зареєстровані і діють в Україні.
Комуністична партія справді є в цьому списку "станом на 18 січня 2017 року" - під номером 17.
Нікуди не зникла
"Вже кілька років в Україні вважається, що Комуністична партія просто зникла. Але Компартія на сьогодні залишається офіційно зареєстрованою політичною силою і діє в рамках чинного законодавства", - пояснює BBC News Україна голова громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель.
"Так, це офіційно суперечить закону про декомунізацію. Але вже два роки справа перебуває у судах - у партії йде війна з Міністерством юстиції", - додає експерт.
Поки тривають суди, партія продовжує законно функціонувати.
Наприкінці грудня на її веб-ресурсі з'явилася новина про те, що Київський апеляційний суд визнав незаконним блокування старого сайту КПУ.
"Навіть якщо комусь здається, що вони розчинилися і їх не існує - ні, вони існують. Вони мають сайт і проводять свою діяльність. Петро Симоненко подорожує по всьому світу, від Латинської Америки до Брюсселя, де виступає з антиукраїнською риторикою", - додає Олексій Кошель.
Компартія України, як того вимагає закон, звітує перед Національним агентством із запобігання корупції.
Так, у звіті за третій квартал 2018 року, вказується, що в її апараті працює п'ятеро людей, вона володіє майном на 3,1 млн грн і на її рахунки було внесено 294 тис. грн.
При цьому Компартія за цей період витратила "на статутну діяльність" 147 тис. грн., майже 120 тис. грн з яких - податки.
Водночас у НАЗК відзначають, що у 2016-2017 роках КПУ була серед 16 партій, щодо яких агентство зверталося до поліції через "подання завідомо недостовірних відомостей у звітах".
ЦВК не зареєструє?
"Є логіка у тому, що вони заявили, ніби висувають Симоненка своїм кандидатом у президенти", - відзначає Олексій Кошель.
І додає - Центрвиборчком, скоріше за все, відмовить Симоненку бути кандидатом саме від КПУ.
У ЦВК заяви комуністів про похід на президентські вибори поки що не коментують.
Утім, екс-заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера пояснив ситуацію: "Симоненко чудово знає, що його, як висуванця КПУ, не зареєструє ЦВК, бо в пункті 8 частини першої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України" існує відповідна підстава для відмови у реєстрації".
Пункт, про який згадує Андрій Магера, забороняє висуватися кандидатам від партій, які "здійснюють пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".
"Якби питання полягало у результаті (тобто, у реєстрації), то Симоненко подав би документи до ЦВК як самовисуванець", - додає Андрій Магера.
Олексій Кошель припускає, що оголошення висування саме від Компартії є частиною політичного захисту Симоненка від можливого кримінального переслідування.
У травні минулого року СБУ провела обшуки у Петра Симоненка в рамках справи про повалення конституційного ладу. Допитували лідера комуністів і раніше - за його виступи і коментарі російським каналам.
"Декларації про участь Симоненка у виборах - це намагання надати політичне забарвлення кримінальним справам проти політиків такого роду. Або майбутнім кримінальним справам", - вважає Олексій Кошель.
А Андрій Магера припускає, що вся демонстрація висування "кандидата від КПУ" спрямована на Європейський суд з прав людини, куди політсила звернулася через спроби її заборонити.
"По-друге, ця акція Симоненка потрібна Кремлю для подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в РФ", - резюмує Андрій Магера.
У самій Компартії України висування Петра Симоненка - окрім повідомлення про з'їзд - не коментують, а розділ "Контакти" на сайті не працює.