Недозаборонені комуністи: чи може КПУ висувати Симоненка у президенти

Копирайт изображения kpu.life Image caption Петро Симоненко продовжує займатися політикою. На фото - він на з'їзді "Житомирського обкому КПУ" 22 грудня 2018 року.

3 січня Комуністична партія України на своєму сайті повідомила про висування свого багаторічного лідера Петра Симоненка у президенти.

Чи справді ця політсила, діяльність якої вже лише за однією назвою підпадає під дію закону про декомунізацію, може претендувати на те, щоб її представник став главою держави?

Як висували Симоненка

Копирайт изображения kpu.life Image caption Вів з'їзд КПУ давній соратник та заступник Петра Симоненка у партії Адам Мартинюк - колишній перший віце-спікер Верховної Ради протягом багатьох років

У повідомленні КПУ йдеться, що на своєму позачерговому 54-му з'їзді (Компартія України вважає себе правонаступницею Компартії УРСР) делегати "від усіх 25 регіональних партійних організацій" одностайно вирішили висунути кандидатом у президенти Петра Симоненка - "першого секретаря ЦК" партії.

До 20 січня 2019 року партійні комітети й організації КПУ планують збирати добровільні внески для грошової застави Петру Симоненку, яку він має надати ЦВК, щоб офіційно стати кандидатом - це 2,5 млн грн.

Під кінець з'їзду Петро Симоненко виступив перед партійцями і подякував їм за довіру.

"У промові було дано характеристику наступної виборчої кампанії, яка, на його переконання, буде драматичною за характером і трагічною за наслідками для народу", - завершують автори офіційного сайту КПУ новину про збори.

У реєстрі партій

Копирайт изображения УНІАН Image caption Компартія України заявляє про її переслідування зі сторони українських націоналістів та влади після Майдану. На фото - розгромлений офіс КПУ в Києві, квітень 2014 року

Новина про те, що Компартія України не лише офіційно існує, а й висуває кандидата у президенти, викликала резонанс в інформаційному полі, адже ще у 2015 році міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що КПУ та інші "комуністичні" партії "не можуть бути суб'єктом виборчого процесу і не можуть брати участі у місцевих, загальнодержавних і президентських виборах".

Все це - в рамках законів про декомунізацію.

BBC News Україна вирішила звернутися до Міністерства юстиції за роз'ясненням ситуації навколо КПУ - там погодилися надати відповідь лише на офіційний запит, який може розглядатися протягом кількох днів.

Такою ж була відповідь прес-служби СБУ, де, крім того, порадили проглянути реєстр політичних партій, які офіційно зареєстровані і діють в Україні.

Комуністична партія справді є в цьому списку "станом на 18 січня 2017 року" - під номером 17.

Нікуди не зникла

Копирайт изображения УНІАН Image caption Петро Симоненко та ще один досвідчений член КПУ Георгій Крючокв під час покладання квітів до могили невідомого солдата 9 травня 2016 року

"Вже кілька років в Україні вважається, що Комуністична партія просто зникла. Але Компартія на сьогодні залишається офіційно зареєстрованою політичною силою і діє в рамках чинного законодавства", - пояснює BBC News Україна голова громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель.

"Так, це офіційно суперечить закону про декомунізацію. Але вже два роки справа перебуває у судах - у партії йде війна з Міністерством юстиції", - додає експерт.

Поки тривають суди, партія продовжує законно функціонувати.

Наприкінці грудня на її веб-ресурсі з'явилася новина про те, що Київський апеляційний суд визнав незаконним блокування старого сайту КПУ.

"Навіть якщо комусь здається, що вони розчинилися і їх не існує - ні, вони існують. Вони мають сайт і проводять свою діяльність. Петро Симоненко подорожує по всьому світу, від Латинської Америки до Брюсселя, де виступає з антиукраїнською риторикою", - додає Олексій Кошель.

Копирайт изображения kpu.life Image caption На сайті КПУ публікуються новини з критикою нинішньої української влади, повідомлення про партійні заходи у різних регіонах, а також привітання до річниць радянських свят чи днів народження лідерів СРСР

Компартія України, як того вимагає закон, звітує перед Національним агентством із запобігання корупції.

Так, у звіті за третій квартал 2018 року, вказується, що в її апараті працює п'ятеро людей, вона володіє майном на 3,1 млн грн і на її рахунки було внесено 294 тис. грн.

При цьому Компартія за цей період витратила "на статутну діяльність" 147 тис. грн., майже 120 тис. грн з яких - податки.

Водночас у НАЗК відзначають, що у 2016-2017 роках КПУ була серед 16 партій, щодо яких агентство зверталося до поліції через "подання завідомо недостовірних відомостей у звітах".

ЦВК не зареєструє?

Image caption Петро Симоненко і Тетяна Монтян під час заходу в Брюсселі, організованому кількома депутатами Європаралменту

"Є логіка у тому, що вони заявили, ніби висувають Симоненка своїм кандидатом у президенти", - відзначає Олексій Кошель.

І додає - Центрвиборчком, скоріше за все, відмовить Симоненку бути кандидатом саме від КПУ.

У ЦВК заяви комуністів про похід на президентські вибори поки що не коментують.

Утім, екс-заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера пояснив ситуацію: "Симоненко чудово знає, що його, як висуванця КПУ, не зареєструє ЦВК, бо в пункті 8 частини першої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України" існує відповідна підстава для відмови у реєстрації".

Пункт, про який згадує Андрій Магера, забороняє висуватися кандидатам від партій, які "здійснюють пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

"Якби питання полягало у результаті (тобто, у реєстрації), то Симоненко подав би документи до ЦВК як самовисуванець", - додає Андрій Магера.

Олексій Кошель припускає, що оголошення висування саме від Компартії є частиною політичного захисту Симоненка від можливого кримінального переслідування.

У травні минулого року СБУ провела обшуки у Петра Симоненка в рамках справи про повалення конституційного ладу. Допитували лідера комуністів і раніше - за його виступи і коментарі російським каналам.

"Декларації про участь Симоненка у виборах - це намагання надати політичне забарвлення кримінальним справам проти політиків такого роду. Або майбутнім кримінальним справам", - вважає Олексій Кошель.

Копирайт изображения kpu.life

А Андрій Магера припускає, що вся демонстрація висування "кандидата від КПУ" спрямована на Європейський суд з прав людини, куди політсила звернулася через спроби її заборонити.

"По-друге, ця акція Симоненка потрібна Кремлю для подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в РФ", - резюмує Андрій Магера.

У самій Компартії України висування Петра Симоненка - окрім повідомлення про з'їзд - не коментують, а розділ "Контакти" на сайті не працює.