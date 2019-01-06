Фестиваль крижаних скульптур у китайському Харбіні. Фото

  • 6 січня 2019

Один з найбільших у світі фестивалів крижаних скульптур відкрився у північно-східному Китаї, на ньому представленікрижані замки, блискучі сніжні скульптури та багато сніговиків.

Фестиваль скульптур з криги Копирайт изображения Reuters
Image caption Офіційно Міжнародний фестиваль скульптур з криги та снігу в Харбіні відкрили у суботу
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Фестиваль відкрили масштабним феєрверком та світловим шоу Копирайт изображения EPA
Image caption Фестиваль відкрили масштабним феєрверком та світловим шоу
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Фестиваль скульптур з криги Копирайт изображения Getty Images
Image caption Цьогорічний фестиваль уже 35-й
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Світлове шоу Копирайт изображения Getty Images
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Дитина на крижаній гірці Копирайт изображения EPA
Image caption Щороку фестиваль приваблює мільйони відвідувачів з усього світу
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Місто з криги Копирайт изображения EPA
Image caption Близько 120 тисяч кубічних метрів льоду та 111 тисяч кубічних метрів снігу використані для будівництва міста з криги
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Виставка Копирайт изображения EPA
Image caption Тисячі митців і робітників побудували виставку у місті, де температура може опуститися до -35С
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На замерзлій річці Сунгарі зліпили 2019 сніговиків Копирайт изображения Reuters
Image caption На замерзлій річці Сунгарі зліпили 2019 сніговиків, розмістивши на них прапори різних країн, серед них й України
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Сніговик Копирайт изображения Getty Images
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Змагання з плавання Копирайт изображения EPA
Image caption У рамках фестивалю проводять зимове змагання з плавання - у ньому беруть участь більш ніж 300 сміливців, які не бояться холодної води
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Жінка вийшла з води Копирайт изображения Getty Images
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Фестиваль скульптур з криги Копирайт изображения EPA
Image caption Фестиваль, який почали проводити у 1980-х роках, триватиме до 5 лютого
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