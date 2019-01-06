Фестиваль крижаних скульптур у китайському Харбіні. Фото
- 6 січня 2019
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Один з найбільших у світі фестивалів крижаних скульптур відкрився у північно-східному Китаї, на ньому представленікрижані замки, блискучі сніжні скульптури та багато сніговиків.
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