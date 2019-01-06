Один з найбільших у світі фестивалів крижаних скульптур відкрився у північно-східному Китаї, на ньому представленікрижані замки, блискучі сніжні скульптури та багато сніговиків.

Копирайт изображения Reuters Image caption Офіційно Міжнародний фестиваль скульптур з криги та снігу в Харбіні відкрили у суботу

Копирайт изображения EPA Image caption Фестиваль відкрили масштабним феєрверком та світловим шоу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цьогорічний фестиваль уже 35-й

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Копирайт изображения EPA Image caption Щороку фестиваль приваблює мільйони відвідувачів з усього світу

Копирайт изображения EPA Image caption Близько 120 тисяч кубічних метрів льоду та 111 тисяч кубічних метрів снігу використані для будівництва міста з криги

Копирайт изображения EPA Image caption Тисячі митців і робітників побудували виставку у місті, де температура може опуститися до -35С

Копирайт изображения Reuters Image caption На замерзлій річці Сунгарі зліпили 2019 сніговиків, розмістивши на них прапори різних країн, серед них й України

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Копирайт изображения EPA Image caption У рамках фестивалю проводять зимове змагання з плавання - у ньому беруть участь більш ніж 300 сміливців, які не бояться холодної води

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Копирайт изображения EPA Image caption Фестиваль, який почали проводити у 1980-х роках, триватиме до 5 лютого

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