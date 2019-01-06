Автокефалія, бандерівці та сварки з журналістами: як Епіфанію дали томос

Копирайт изображения Прес-служба президента України

"Ви не журналісти, а пропаганд... ", - нервово відповідав представник адміністрації Петра Порошенка просто у дворі Вселенського патріархату кореспонденту російського "Первого канала". "А ви бандерівські фашисти!", - не лишався у боргу кореспондент.

За півгодини до цього під час святої літургії та співслужіння Вселенський патріарх Варфоломій завершив майже річний марафон надання автокефалії й вручив митрополиту Київському та всієї України Епіфанію омріяний томос.

Ця сварка може якнайкраще передавати політичну атмосферу навколо створення автокефальної церкви у призмі стосунків України та Росії. І дуже часто ці політичні пристрасті вихлюпувались навіть у резиденції патріарха.

Щось схоже іноді траплялось між журналістами двох країн, які приїздили на Фанар висвітлювати рух до автокефалії. І хоча представники Російської православної церкви дуже рідко добирали слова щодо Варфоломія, оцінюючи прагнення надати українській церкві томос, у резиденції патріарха ніколи не дискримінували чи обмежували в акредитації журналістів з Росії.

Винятком не був і фінал епопеї з автокефалією 5-6 січня, коли Вселенський патріарх спочатку урочисто підписав томос про автокефалію, а на свято Епіфанії (Богоявлення) 6 січня після співслужіння вручив грамоту митрополиту Епіфанію.

Деякі співрозмовники ВВС в Константинополі навіть жартували з цього приводу, що й митрополита обирали під це свято і саме цю службу.

"Нова радість стала"

"Ми спеціально приїхали до Стамбула, щоб стати свідками отримання томосу", - зранку 5 січня розповідала ВВС Олеся з Чернівців, яка з чоловіком та численними родичами, дізнавшись дату вручення томосу, одразу взяла квитки на літак.

Image caption На церемонію вручення томосу окрім офіційних осіб приїхали і звичайні українці

Українців, які спеціально й своїм коштом приїхали на Фанар, щоб стати свідками затвердження автокефалії, було не надто багато. Переважно це були журналісти та численні члени української офіційної делегації.

А її розмір вражав. До церковних посланців на чолі з митрополитом Епіфанієм увійшли його нещодавні головні конкуренти на виборах предстоятеля - митрополит Михаїл з колишньої УПЦ КП та Симеон, який перейшов з УПЦ МП. Були також митрополит Олександр, архієпископ Євстратій та ще десяток церковників.

Команда чиновників була чималенька - президент Петро Порошенко з родиною, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, міністр культури Євген Нищук, оборони Степан Полторак, віце-прем'єр Геннадій Зубко, екс-президент Віктор Ющенко і директор Інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко. Останній якраз курував перемовини щодо автокефалії з боку української влади.

Копирайт изображения Прес-служба президента України

На службу навіть приїхав відомий в певних колах дніпровський бізнесмен Олександр Петровський. Деякі ЗМІ пишуть про його можливу причетність у минулому до кримінального світу, сам він подібну інформацію заперечує.

Він часто з'являвся на церковних подіях у Дніпрі, його поява на церемонії підписання томосу викликала скандал у ЗМІ.

ВВС News Україна не вдалось поспілкуватись з ним на Фанарі, проте тут його бачили і 5, і 6 січня.

Двоє співрозмовників в українській делегації запевнили, що пан Петровський прилетів до Стамбула сам. Він не член делегації, але як і будь-яка інша людина, він міг вільно прийти до храму святого Георгія, де відбувались усі події.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вселенський патріарх підписує томос для Православної церкви України

А вхід у патріархію та до храму дійсно був вільний для всіх.

Обіцяних надзвичайних заходів безпеки фактично так і не було. Якщо у звичний день на вході просто сидить охоронець, то цього разу була поліція.

Жодних рамок чи металошукачів - просто дуже ліберальний огляд речей відвідувачів. Охоронці президента в середині храму були біля Порошенка.

Фактично, завдяки їм і з'явилась фотографія ВВС, яка за кілька годин стала мемом в українському інтернеті.

Під час вітального молебню перед підписанням томосу Петро Порошенко сидів на одному з найпочесніших крісел. Журналісти тримали довгий мікрофон біля нього, щоб записувати слова патріарха. Але охоронців все непокоїв мікрофон і вони його постійно смикали.

В якийсь момент Порошенко повернувся і посміхнувся журналістам, сказавши, що все нормально. В цей момент його і зловили - дуже задоволене обличчя президента на фоні церемонії підписання томосу.

Image caption Це фото BBC News Україна одні охрестили "знімком дня", інші - "знімком року".

Томос, написаний грецькою мовою, спочатку зачитали, потім пергамент розкрутили перед патріархом Варфоломієм і він його підписав.

Це викликало справжній фурор у храмі. "Слава Ісусу Христу - Навіки Слава!", пролунало під куполом. І тут українські церковники імпровізовано затягнули колядку "Нова радість стала!"

Співи показали, що найкращим колядником є митрополит Вінницький Симеон. Як часто буває під час студентських співів на вечірках, коли слова кожного нового куплета знає тільки один, а за ним усі інші підспівують, так вийшло і тут. Коли вже здавалось, що "колядники" видихлись і завершують, Симеон затягував все нові й нові куплети.

Що ж, нова радість стала, томос підписали, а увечері першого томосного дня українська влада запросила на прийняття ієрархів Вселенського патріархату для вручення орденів. Журналістів туди не пустили.

Порошенко в томосі та російські ЗМІ

6 січня на святій літургії перед врученням томосу було не проштовхнутись.

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З самого ранку до храму святого Георгія почали сходитись люди. Більшість з них були православними греками - Епіфанія (Богоявлення) - одне з найбільших свят, до того ж службу проводить сам патріарх.

Поки в храмі не було патріарха, митрополита Епіфанія посадили на патріарший престол - рідко кому надається така честь з-поміж предстоятелів помісних церков. Петро Порошенко запізнився хвилин на десять і також зайняв почесне місце.

Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній розпочали співслужіння після 9 години ранку, а рівно об 11 годині 11 хвилин Вселенський патріарх після привітального слова поставив крапку у процесі надання автокефалії - вручив томос.

"Сьогодні, офіційно і канонічно, ви стаєте п'ятнадцятою церквою у благословенному хорі автокефальних церков", - заявив Варфоломій.

Епіфаній особливо подякував за розбудову церкви "наставнику" Філарету, намісником якого був 5 років в УПЦ КП.

Петра Порошенка вписали в томос, вказавши, що йому він також вручається. Але у церемонії участі він не брав.

Хоча Епіфаній усіляко намагався звернути на нього увагу. Зокрема, в момент служби, коли престоятелі церков почали окропляти святою водою, Варфоломій пройшов по колу й окропив усіх потрохи. А от Епіфаній використав свою нагоду специфічно - чимдуж одним помахом окропив у бік президента - дісталось йому, родині та найближчим сусідам.

Після вручення томосу, але ще далеко до закінчення служби, Петро Порошенко підвівся і з охороною попрямував з храму.

На виході його вже чекали десятки російських журналістів, які ці два дні усіляко намагались розпитати в українських політиків про томос, можливе загострення в Україні, конфлікти й розкол православ'я.

У кожного політика була своя стратегія спілкування. Андрій Парубій, до прикладу, просто такі питання ігнорував. А от Віктор Ющенко по-батьківськи намагався урозумити та просвітити російських кореспондентів.

"Так ще томосу не було, як могли визнавати, якщо томосу немає? Це московська церква може жити 400 років без томосу", - пояснював пан Ющенко журналістам "Первого канала".

Саме Ющенко за свого президентства здійснив першу спробу отримати автокефалію для української церкви. Він міг говорити на цю тему дуже довго.

"Так, почнемо з ситуації в Естонії в 90-х роках", - починав він пояснювати іншому російському журналісту свій досвід боротьби за автокефалію. Його лекція того разу затягнулась хвилин на 20.

А от Петро Порошенко з російськими журналістами розмовляти навідріз відмовлявся, ще й сам їх атакував.

Коли Порошенко виходив з храму святого Георгія, російські журналісти намагались щось у нього спитати. "Допоки не визнаєте вашу армію, яка вбиває українців, то в церкву ходити нічого", - з роздратуванням кинув він у їхній бік.

Порошенко пройшов у будинок патріарха, а перепалка з російськими журналістами продовжилась.

"Не любить ваш начальник, коли неприємні питання ставимо?", - звернувся до одного з представників адміністрації українського президента журналіст російського "Первого канала".

"Які неприємні? Ви не журналісти, ви пропаганд... ", - парирував той.

"А ви - бандерівські фашисти", - випалив журналіст. На цьому емоції дещо стихли.

За три місяці до цього щось подібне розгорталось тут і між журналістами з України та Росії, які висвітлювали засідання священного синоду і сварились десь у такому ж дусі.

Як розповідали співрозмовники ВВС у Константинополі, там прекрасно розуміли рівень напруги, проте обмежувати права журналістів жодним чином не хотіли - ні з одного, ні з іншого боку.

Навіть після листа патріарха Кирила Варфоломію від 30 грудня, в якому той фактично пригрозив Вселенському патріарху Страшним судом.

Російська церква розірвала церковне спілкування з Константинополем, а от Вселенський патріархат так не вчинив.

У променях слави

Після закінчення літургії відбувся традиційний для місцевого Водохреще хід до затоки Золотого рогу, освячення води та купання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Святкування Водохреще у Стамбулі

Хоча за межами патріархії у Стамбулі крім патріарха всім ходити у церковному одязі заборонено, цього разу правил не дуже дотримувались.

"Водохреще - це гарно. Але не те щось воно тут. Атмосфера не та, мабуть", - ділився з ВВС один з українських єпископів, який вперше побував на Фанарі у канонічному статусі.

Першого дня його резиденція патріарха вражала, а другого - він вже купався у своєрідних променях слави.

Тільки він став фотографуватись на фоні храму, а до нього підходили місцеві вірянки та цілували руку.

"Тут у вас питали, чи ви не митрополит Київський", - жартуємо з ним. "То треба було так і казати", - так само віджартувався архієрей.

Офіційні делегації вже покинули Фанар, потрохи розходились і церковники.

В який момент з патріархії вийшов Варфоломій й разом з митрополитом Епіфанієм і супроводом попрямували до кортежу.

За ними й цілою делегацією останнім біг церковник з великим золотим тубусом, а в ньому - омріяний томос.

"Не віддам, ой, не віддам", - жартував він з колегами, сідаючи в мікроавтобус, схожий на переповнену маршрутку, з українською церковною делегацією.

Так томос залишив патріархію та попрямував до України.

Вже в неділю увечері томос доставлять до Києва, а 7 січня вранці він вже буде у храмі святої Софії на різдвяній службі вже повноправного митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

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