День народження Шерлока Холмса та інші маловідомі факти про детектива

Копирайт изображения SOPA Images/Getty Image caption Пам'ятник Холмсу в Лондоні зустрічає тих, хто приїжджає на станцію метро Бейкер-стріт

6 січня шерлокіанці, тобто шанувальники Шерлока Холмса, відзначили його день народження. Звідки взялася ця дата? Розповідаємо про цей та інші маловідомі факти біографії літературного персонажа.

1. Походження важливої дати

На сайті будинку-музею Шерлока Холмса за лондонською адресою Бейкер-стріт, будинок 221В, зазначається, що цей літературний герой дійсно народився 6 січня 1854 року.

Але звідки взялася ця дата? Адже у Конан-Дойля в оповіданнях про феноменального детектива її не знайдеш.

Єдина непряма згадка про його вік є в останньому оповіданні "Його прощальний уклін" (1917 рік), де Холмс постає в образі американця ірландського походження Отлемонта.

Там автор описує його як "високого сухорлявого чоловіка 60 років". Дія оповідання відбувається в серпні 1914 року, на самому початку Першої світової війни.

Відповідно, вирішили шерлокіанці, якщо йому 60 років в 1914-му, то народився він в 1854 році. З цим мало хто сперечався, хоча деякі вважають, що він народився 1853 року.

Що стосується дня народження, про нього вперше повідомив американський журналіст, письменник і, безумовно, палкий шанувальник Холмса Крістофер Морлі. Він організував в 1934 році фан-клуб Sherlock Holmes Irregulars, на базі якого з 1946 року став виходити журнал Baker Street Journal.

Саме Морлі ухвалив, що день народження Холмса треба відзначати на 12-й день після Різдва, тобто 6-го січня. Чому?

Тому що Холмс двічі протягом свого літературного життя цитує шекспірівську "Дванадцяту ніч" (яка як раз припадає на цей день).

Копирайт изображения Katerina Arkharova Image caption В Едінбурзі, звідки родом Артур Конан-Дойль, теж стоїть монумент цьому відомому персонажу

2. Скажіть, як його звати?

Повне ім'я Холмса - Вільям Шерлок Скотт Холмс.

Згідно з шанованою в середовищі шерлокіанцев "біографією" Холмса "Sherlock Holmes of Baker Street: A Life of the World's First Consulting Detective" (1962), написаною ще одним шанувальником, Вільямом Берінг-Гулдом, Шерлок народився в Йоркширі і був третім, наймолодшим, сином власника маєтку Сігера Холмса та його дружини Вайолет Шеррінфорд.

При цьому брат Майкрофт, як ми пам'ятаємо, з'являється в розповідях Конан-Дойля, а ось найстаршого брата, Шеррінфорда, "народив" і назвав сам Берінг-Гулд - щоб таким чином пояснити і виправдати той факт, що ані Шерлок, ані Майкрофта НЕ взяли кермо влади своїм спадковим маєтком, а вирушили до Лондона.

Ім'я "Шеррінфорд" (яке виступає у Берінг-Гулда як дівоче прізвище матері) не взяли зі стелі: саме так спочатку хотів назвати свого героя сам Артур Конан-Дойль.

Що стосується імені батька - Сігер, то воно теж не є випадковим.

В оповіданні Конан-Дойля "Порожній будинок"(1903) - першому після сумної історії про Рейхенбахський водоспад, де Холмс нібито гине, - Шерлок, оповідає схвильованому його появою Ватсону про те, чим він три роки займався, і зізнається, що подорожував інкогніто під прізвищем норвезького дослідника Сігерсона.

Копирайт изображения PA Image caption У 2019 Королівський монетний двір випустив нову монету номіналом в 50 пенсів із зображенням Холмса та переліком деяких найбільш відомих оповідань про нього

Є ще одна екстравагантна версія, викладена вже в нашому столітті в фанфіку Роберта Д'Артаньяна "Остання справа Шерлока Холмса" (2001 рік), де батьком Шерлока називають Марка Моріарті, а професора Джеймса Моріарті роблять старшим братом детектива.

Ви ще не заплуталися остаточно?

За версією Д'Артаньяна, Холмса назвали при народженні Джозефом Моріарті, але в чотири роки віддали на усиновлення подружжю Грегорі Холмса та Лідії Майкрофт Холмс.

Image caption Британський актор Брайан Кокс зіграв роль доктора Белла, прототипа Холмса, у фільмі "Дивна історія містера Шерлока Холмса та Артура Конан-Дойля"

3. До чого тут Ніцше?

Сам "батько" літературного персонажа, Артур Конан-Дойль, неодноразово говорив, що прототипом Холмса був хірург Джозеф Белл з Королівської лікарні в Единбурзі, з яким він познайомився в 1877 році, ставши його асистентом.

Белл був схильний блискавично робити висновки та ставити діагнози на підставі зовнішнього огляду пацієнта.

Проте, в середовищі шерлокіанців поширена версія про те, що прототипом великого детектива міг бути ні хто інший, як Фрідріх Ніцше - німецький філософ і філолог, автор популярної філософської праці "Так говорив Заратустра".

Втім, Ніцше називають і прототипом професора Моріарті - кому хто подобається, як то кажуть.

Копирайт изображения PA Image caption Багато хто вважає, що саме Джеремі Бретт створив канонічний образ Холмса

4. Портрет детектива

Звичайно, всі знають, як виглядає Холмс, хоча і тут думки розходяться.

Деякі вважають, що найбільш канонічним став образ, втілений в кіно Василем Лівановим; інші стверджують, що англійський актор Джеремі Бретт, який грав Холмса в 41-му епізоді телесеріалу про пригоди Холмса та Ватсона (1984-94 рр.) - ось це справжній Холмс.

Але є і такі, які свято вірять, що ці перевтілення залишилися в минулому столітті, і тепер рівнятися можна тільки на Бенедикта Камбербетча.

Що стосується знаменитого пам'ятника, що стоїть в Лондоні у метро Бейкер-стріт поруч з музеєм Мадам Тюссо, то тут фізичні риси Холмса втілив скульптор Джон Даблдей, зробивши Холмса високим - одного зросту з Моріарті, хоча коли ці герої зустрічаються в оповіданнях, то геній злочинного світу буде вищим за Холмса.

Більш того, в оповіданнях Холмс ані разу не одягав мисливського капелюха з двома козирками, який давно асоціюється з його образом і який в радянському кінофільмі носив Холмс у виконанні Ліванова.

Цим капелюхом детектива нагородив художник Сідней Паже, який робив малюнки для журналу Strand Magazine.

Image caption Бенедікт Камбербетч - ідеальний Холмс 2.0

5. Бейкер-стріт

Холмс, за переказами Конан-Дойля, практикував як приватний детектив за адресою Бейкер-стріт, 221В з 1881 по 1904 роки.

Його співорендар, доктор Ватсон вважав його "найгіршим орендарем у всьому Лондоні" через його неохайність, а місіс Хадсон не раділа його дивним відвідувачам та хімічни експериментам.

Насправді, такого номера будинку на Бейкер-стріт немає, а будинок, де знаходиться Музей Шерлока Холмса, розташований між 237 та 241 будинком.

Сам музей, де відтворено типове холостяцьке житло джентльмена кінця вікторіанської епохи, відкрився лише в 1990році. Їм керує Англійське товариство любителів Шерлока Холмса.

В цьом будинку дійсно був пансіон, де кімнати здавали в оренду з 1860 по 1936 роки, тому Конан-Дойль нічого не прикрашав у цьом випадку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під Новий рік на екрани вийшла комедійна версія "Холмс і Ватсон" з Уіллом Феррелом (Холмс) і Джоном Райлі (Ватсон)

6. Шерлок буде жити

У 2011 році британський письменник Ентоні Горовітц на прохання Фонду спадщини Конан-Дойля написав і опублікував новий роман про Шерлока Холмса "Будинок шовку".

Його прихильно сприйняли як літературні критики, так і, що важливо, шерлокіанці: все, що завгодно, аби їх кумир продовжував надихати своїм гострим розумом та рухомим добротою серцем!

До речі, під Новий рік на екрани вийшла комедійна версія "Холмс і Ватсон", знята культовим режисером Етаном Коеном з Віллом Феррелом (Холмс) та Джоном Райлі (Вотсон) в головних ролях.

Власних вражень поки привести не можу, проте сайт-інтегратор критичних відгуків Rotten Tomatoes присудив фільму лише одну зірку.

Безумовно, жартувати з Шерлоком Холмсом можна, але робити це треба дуже обережно - аж надто велике його народне шанування.

