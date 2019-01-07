Вчені: у Всесвіту є двійник, де час тече в зворотний бік

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Наш Всесвіт може бути лише "дзеркальним відображенням" паралельного світу, що створений з антиматерії і мчить у зворотному напрямку від Великого вибуху за шкалою часу.

Революційна теорія, запропонована канадськими вченими з Інституту теоретичної фізики, звучить як зав'язка фантастичного роману, проте вона допомагає вирішити кілька парадоксів, які не мають пояснення в сучасній науці.

Відповідно до нової моделі, в момент Великого вибуху утворилося два "симетричні" всесвіти. В одному - там, де живемо ми, - час потік звичним нам чином, а інший - дзеркальний - став із такою ж швидкістю віддалятися в минуле.

Канадським фізикам потрібно доопрацювати ще чимало деталей нової теорії, але в цілому їхня робота не викликає очевидних протиріч - і була опублікована в журналі Американського фізичного товариства.

Паралельний світ?

Відповідно до прийнятої на сьогоднішній день теорії, весь наш Всесвіт - простір, час і маса/енергія - з'явився в результаті Великого вибуху, і відтоді, ось уже майже 14 млрд років тому, розширюється й охолоджується. З елементарних частинок поступово утворилися атоми, а вже з них - вся відома речовина, включаючи зірки і нас самих.

Еволюцію всесвіту і його властивості вивчає спеціальна наука - космологія, заснована на загальній теорії відносності Ейнштейна і Стандартній моделі. Однак ні та, ні інша не можуть пояснити, чому, наприклад, у видимій частині Всесвіту так багато речовини і так мало антиречовини - адже в теорії їх повинно бути порівну.

Для вирішення цього парадокса, відомого як Баріонна асиметрія Всесвіту, було запропоновано кілька гіпотез - в тому числі за рахунок темної матерії і чорних дірок.

Пояснення, запропоноване канадцями, куди простіше - і дозволяє пояснити всі явища, не порушуючи вже існуючих теорій.

Копирайт изображения L. Boyle/Perimeter Institute for Theoretical Physi Image caption Пунктирна лінія посередині - Великий вибух; горизонтальніе стрілки - шкала часу

Нова модель передбачає, що Великий вибух став точкою симетрії, по різні боки якої Всесвіт і Антивсесвіт розлетілися в часі. Точно так, як одночасно з народженням електрона у вакуумі на світ з'являється його античастинка позитрон.

Прорахувавши всі можливі пари, фізики дійшли висновку, що Антивсесвіт повинен бути надзвичайно схожим на наш. Однак не є його точною копією (у повній відповідності з квантовим принципом невизначеності).

Останнє уточнення дозволяє фізикам уникнути складних філософських питань - приміром, про свободу волі. Адже в іншому разі те, що відбувається в паралельному Всесвіті, мало б дзеркально відбиватися в нашому - або навпаки.

Копирайт изображения ALLVISIONN Image caption Можливо, в паралельному Всесвіті живе ваш двійник

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