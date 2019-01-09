Дихати, аби їсти: чи покращать наше харчування гаджети?

На виставці технологій CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі презентували два пристрої, що аналізують хімічний склад повітря, яке людина видихає, аби порадити, як покращити раціон.

Lumen і FoodMarble - пристрої кишенькового розміру, у які користувачам потрібно просто дмухнути.

Кожен пристрій працює у парі з додатком для смартфону, що розповідає людям, як добре вони перетравлюють їжу або спалюють калорії.

Але один експерт сказав, що ефективність такої технології ще мають підтвердити науковці.

Lumen зібрав майже два мільйони доларів на сайті краудфандингу Indiegogo. Стартап розробив продукт у формі інгалятора, який вимірює рівень вуглекислого газу в подиху користувача.

Розробники заявляють, що це дає можливість моніторити метаболізм людини - хімічні процеси, які, серед іншого, перетворюють їжу на енергію.

"Вам не потрібно здогадуватися, скільки цукру було в курочці кунг пао або скільки калорій ви втратили під час пробіжки", - пояснив засновник компанії Дрор Цедар.

Він сказав BBC, що замість цього, додаток просто пояснює, чи користувач спалює вуглеводи або жир.

Потім він пропонує рецепти, які допомагають спалювати саме жир, а з часом Lumen визначить, яка дієта є найбільш придатною для кожного користувача.

Image caption Додаток Lumen дає поради про те, що його власник повинен їсти в цей день

За словами пана Цедара, Lumen спробували "сотні" користувачів у США.

Проте дослідження ефективності продукту, ще не пройшли незалежну оцінку.

У продаж пристрій надійде влітку цього року. Його вартість складе 299 доларів, хоча люди, які здійснять передзамовлення, заплатять 250 доларів.

Додаток, який потрібен для використання пристрою, також може стягувати плату за підписку в майбутньому, але протягом першого року він буде безкоштовним для всіх.

Інший підхід має пристрій FoodMarble, представлений у грудні 2018 року.

Він вимірює рівень водню, намагаючись з його допомогою визначити стан здоров'я травної системи людини.

Майже один мільйон попередньо замовлених пристроїв вже відправлений, повідомляє компанія.

Засновник компанії-розробника пристрою Ліза Раттледж розповіла BBC, що водень у диханні може бути ознакою проблем з перетравлюванням недавно спожитої їжі.

Копирайт изображения FoodMarble / Alan Rowlette Image caption FoodMarble каже, що здоров'я вашої системи травлення можна відстежувати просто шляхом визначення рівня водню у диханні

"Це відбувається тому, що у вашому кишківнику проходить процес ферментації, і певна кількість водню, що утворюється в ході цього процесу, видихається", - сказала вона.

Ідея полягає в тому, аби допомогти людям, які страждають на здуття та біль у животі, інші шлунково-кишкові симптоми.

Пристрій допоможе виявити продукти, які призводять до виробництва водню, так FoodMarble може сформувати для вас більш здорову дієту.

Однак, хоча такі тести іноді використовують лікарі та дієтологи, існують певні питання щодо того, чи є вони точними.

"Існує лише невелика кількість наукових досліджень, які показують, що ці тести, проведені в умовах лікарні, можуть розповісти вам про те, до яких продуктів ви чутливі", - говорить професор дієтології в Королівському коледжі Лондона Кевін Вілан.

Це пояснюється тим, що різні фактори можуть впливати на хімічний склад повітря, яке ми видихаємо, включаючи час, необхідний для перетравлення їжі, який не завжди є однаковим.

"Портативні пристрої для аналізу дихання, якими управляють самі користувачі, ніколи не використовували в наукових дослідженнях, аби визначити, до яких продуктів люди можуть бути чутливі", - додав він.

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