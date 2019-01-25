Володимир Зеленський: "слуга народу" і шоу-бізнесу

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У п'ятницю комік і актор Володимир Зеленський вже офіційно пішов у політику, він подав документи для реєстрації кандидатом у президенти до Центральної виборчої комісії.

Володимир Зеленський - комік, пародист і актор, який до 31 грудня 2018 року, коли він оголосив про намір боротися за президентську посаду, ніколи не займався політикою.

У його житті так склалося, що і юристом, одержавши диплом у Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету імені Гетьмана, він теж не працював. Усе свідоме життя, із старших класів школи та у виші присвятив себе "Клубу веселих і кмітливих", а потім, створивши студію "Квартал 95", перетворив своє захоплення у бізнес.

Транзит до кар'єри гумориста

Він народився у Кривому Розі, у 1978-му, там навчався у виші і став активним учасником КВК, спочатку команди "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", а згодом "95 Квартал".

Тривалий час ця команда виступала у Вищій лізі КВК, тому багато часу Володимир і його команда проводили у Москві і виступали в різних містах колишнього СРСР.

Досягши популярності, "Квартал 95" почав співпрацювати із телеканалами "1+1" та "Інтер". На "плюсах" кварталівці виступали з концертами, Зеленський також вів кулінарне шоу "Містер Кук". На телеканалі "Інтер" виходить "Вечірній квартал" - телепроект, ідеологом якого був він. Нетривалий час, в 2010-2012 роках Володимир Зеленський був генеральним продюсером "Інтера". Згодом з'являється бізнес-проект - товариство з обмеженою відповідальністю студія "Квартал 95", одним із власників якого став Володимир Зеленський.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Телепроект "Вечірній квартал" став однією із найпопулярніших програм на телеканалі "Інтер" у 2007 році

Діяльність "Кварталу-95" не обмежується кількома телевізійними шоу - вони також пишуть сценарії для мюзиклів і фільмів. На сьогодні Володимир Зеленський знявся або ж був одночасно і актором, і продюсером у понад 10-ти повнометражних художніх фільмах.

"Слуга народу" і Коломойський

Політичні жарти і пародії - це те, що переважно показує студія "Квартал 95", особливо в останні роки. Апогеєм, схоже, стане друга частина фільму "Слуга народу", що вийде на екрани у березні, тобто, незадовго до виборів. Слоганом фільму є слова "Історія наступного президента".

"Слуга народу" - таку назву одержала і партія, яку в 2017-му зареєстрували у мін'юсті. Формально її лідером є Іван Баканов, який також є керівником ТОВ "Квартал 95". Раніше партія називалася "Партією рішучих людей".

Жорсткіші політичні жарти у "Кварталі 95" і натяки на політичну діяльність з'явилися тоді, коли олігарх і власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський увійшов у конфлікт із чинною владою. Спочатку, коли Коломойський ще працював губернатором Дніпропетровської області, уряд позбавив його контролю над компанією "Укрнафта". Потім був націоналізований його "Приватбанк".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Фрагмент фільму "Слуга народу", зйомки 2015 року

А після того, як у грудні 2018 року Національний банк подав позов у Швейцарії проти Коломойського як екс-акціонера "ПриватБанку" на 6,64 млрд гривень, експерти прогнозували, що олігарх цього так не залишить і боротиметься проти Петра Порошенка, у тому числі з допомогою популярного коміка.

Саме співпраця студії "Квартал 95" із каналом Коломойського дала підстави багатьом експертам припускати, що Зеленський виконує політичне замовлення олігарха заради помсти, а у майбутньому - появи у Верховній Раді фракції "Слуг народу", яку він контролюватиме.

Ще одна версія про причини участі Зеленського у виборах президента - ідеться не про намір обійняти посаду глави держави, а про спробу Ігоря Коломойського поторгуватися із найрейтинговішими кандидатами про використання медійного ресурсу каналу "1+1" за чи проти них під час компанії, припускають експерти.

Сам Володимир твердив, що з Коломойським його пов'язують бізнес-відносини і що останній не втручається у редакційну політику і не вказує, над ким сміятися.

"Практично під час заходження на канал ми домовилися з Коломойським: жодної редакційної політики. Це була моя головна умова, і якщо її не буде дотримано, ми канал залишимо. Я не готовий обговорювати політичний гумор, чому про це, а не про те, тому всі ці базари - для птахів. "Давай про тьотю, давай про дядю" - це не наш варіант, звичайно", - запевняв він в інтерв'ю Дмитру Гордону у грудні 2018 року.

Це інтерв'ю стало першою ґрунтовною розмовою журналіста із Володимиром Зеленським на політичну тему без жартів.

Ігор Коломойський заявляв, що канал "1+1" зі студією "Квартал 95" має контракт до 2022 року і що у разі, як Володимир піде у політику, на його місці буде хтось інший.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський у ролі Наполеона, 2010 рік

Політика, що "дістає щодня"

"Політика - добра знайома, яку ти не любиш, а вона дістає тебе щодня", - так заявляв Володимир Зеленський ще у 2007 році, створивши власну гумористичну "Азбуку".

У липні 2017-го в Юрмалі в одному з інтерв'ю він запевняв, що "поки що не розглядає" для себе шляху в політику.

У новорічну ніч 2019 року він сказав: "Зараз в Україні така ситуація, коли у кожного українця є три шляхи. Перший шлях - жити, як живеш, пливти за течією, і це нормально, це вибір кожного. Другий шлях - зібрати свої речі і поїхати в іншу країну, заробляти там гроші й надсилати своїм близьким та рідним. І це теж нормально. Але є ще третій шлях - спробувати самому щось змінити в Україні. І я для себе обрав саме його... Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом!"

Що і як він має намір змінювати в Україні, поки що не зрозуміло, конкретно він про це не каже. Зате запропонував своїм прихильникам разом створювати програму майбутнього президента.

Але останнім часом про найгостріші теми для країни Володимир Зеленський почав говорити.

"Якщо таке в житті станеться, то потрібно буде з усіма говорити, щоб мир нарешті прийшов в нашу країну. Найближчим часом потрібно буде говорити з усіма людьми. Вони себе так пафосно називають політичною елітою або світовими гравцями. Мені здається, що люди - не пішаки, я нікого гравцями не вважаю. Говорити потрібно, щоб все закінчилося. Потрібно не просто розмовляти, потрібно справи робити," - казав він у рідному Кривому Розі напередодні Нового року.

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У згаданому вище інтерв'ю Дмитру Гордону Володимир Зеленський сказав, що про завершення війни на Донбасі "говорити треба із людьми з Кремля", і що він готовий до переговорів з ким завгодно. При цьому ватажків "ДНР" та "ЛНР" називає маріонетками Москви. Артист також є прихильником загального референдуму про те, "що робити з територіями Донбасу".

У 2014 році "Квартал-95" відвідував зону АТО із концертами, тодішній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука підтверджував, що кварталівці перерахували на потреби військових мільйон гривень і подарували автомобіль "швидкої допомоги".

"Ми знали, що хлопці активно допомагають. Вони просили не розголошувати, оскільки більшість коштів заробляли на співпраці з росіянами. Зараз, я так розумію, у них всі проекти в Росії закриті", - розповідав Георгій Тука у 2016-му році.

"Хто ви такі?"

Найбільше Зеленському закидали образливі висловлювання на адресу України у 2016 році у Юрмалі, де він пародіював Петра Порошенка та інших чинних і колишніх політиків.

Зокрема, він називав Україну "жебрачкою", а також "актрисою німецького фільму для дорослих", яка "готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку". Згодом він пояснював, що мав на увазі не країну загалом, а її владу.

Ще один скандал, пов'язаний із оголошенням Службою безпеки України персонами нон-ґрата росіян, які відвідували Крим. Серед них і актори серіалу "Свати", автором якого були Зеленський і його команда, і який успішно транслювався на "1+1". Держкіно також забрало прокатну ліцензію цього фільму, що спричинило обурення Зеленського.

"Якщо комусь не подобається слово "свати" і вам ближче слово "куми", то ви спочатку подолайте кумівство, а потім боріться із нашими сватами. (...) Якого біса ви щось там взагалі пропонуєте? Хто ви такі? Що ви зробили? Якщо ви Служба безпеки України, то потурбуйтесь про безпеку країни, щоб на вулицю можна було вільно вийти дітям і було не страшно. А від "Сватів" ще жодна людина не повісилася", - заявляв він.

Володимир Зеленський висловлювався проти "чорних списків" артистів, яким заборонено відвідувати Україну. Він вважав, що не треба вплутувати артистів у політичні ігри", або ж робити це лише тоді, коли артист є одночасно і політиком.

Бізнес у Росії

Вже після заяви Зеленского про похід в президенти у ЗМІ почалося активне обговорення його бізнесу: журналісти програми "Схеми" провели розслідування і виявили, що компанія Green Family LTD, яка має стосунок до лідера студії "95 квартал", продовжує працювати в Росії. Попри заяви актора про те, що він не працює у Росії "після того, що вона зробила з Україною".

Сам Зеленський не заперечує, що є співвласником цієї фірми, але запевняє, що наразі нею керують інші люди.

"Ми цим не займаємося. Займається керуючий. Все, що ми отримуємо, - це роялті від всього продукту, який вироблявся до 2014 року", - заявив актор в інтерв'ю "Українській правді".

Він також пообіцяв, що незабаром вийде з кіпрської компанії, яка й володіє Green Family LTD. Проте коли саме це станеться, він не уточнив.

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