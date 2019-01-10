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В Україні продовжують висувати кандидатів у президенти України. До 3 лютого партії і самовисуванці можуть подавати документи до Центральної виборчої комісії.

Останній день реєстрації кандидатів - 8 лютого. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів, що братимуть участь у президентських виборах. Саме до цього дня претенденти матимуть право зняти свою кандидатуру.

ВВС News Україна відстежує хід реєстрації. Хто вони - кандидати у президенти, ви зможете бачити в одному матеріалі, який постійно оновлюється.

Ігор Шевченко, 48 років, юрист, екс-міністр екології

Йде на вибори як самовисуванець.

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Народився у Кіровоградській області, закінчив Київський інститут міжнародних відносин. Працював у кількох юридичних фірмах, а до 2007 року був засновником і керівником юридичної компанії "Шевченко, Дідковський і Партнери", потім продав свою частку у фірмі і займався громадською і благодійною діяльністю. Згідно із документами, поданими до ЦВК, Ігор Шевченко очолює чотири громадські і благодійні організації.

Працював міністром екології у 2014-2015 роках за квотою партії "Батьківщина", в уряді Арсенія Яценюка. У липні 2015-го Верховна Рада звільнила його з посади за поданням прем'єра через "неналежне виконання обов'язків" і "корупційні дії". Йому, зокрема, закидали лобіювання інтересів бізнесмена Олександра Онищенка, проти якого зараз порушена кримінальна справа. Однак сам Шевченко це категорично заперечував, твердячи, що мав конфлікт із керівником уряду. Підозри у корупції були зняті у судовому порядку.

Сергій Каплін, 39 років, депутат Верховної Ради України

Сергія Капліна висунула кандидатом у президенти Соціал-демократична партія, яку він очолює.

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Сергій Каплін народився на Полтавщині, закінчив Київський національний університет ім.Шевченка. Твердить, що почав працювати із 19 років, ставши тоді радником голови Держкомітету України з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики. Був помічником депутата парламенту, членом правління УСПП, у 21 рік - виконавчим директором Кременчуцького шкірно-лимарного комбінату. Журналісти припускають, що ці посади могли дістатися йому завдяки батькові, який в середині 1990-х був радником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.

У 2010-2011 роках керував Кременчуцькою парторганізацією "Фронту змін" Арсенія Яценюка, але уже в 2012-му на парламентських виборах його обрали депутатом по мажоритарному округу Полтави від партії "УДАР" Віталія Кличка. У 2014-му, на позачергових виборах переміг на тому ж окрузі як кандидат від Блоку Петра Порошенка. У 2015 році створив Партію простих людей, а в 2016-му перейменував її у Соціал-демократичну партію. Через два роки на з'їзді Соціалістичної партії був обраний її головою, але навколо цієї посади не згасає скандал: на лідерство претендує кілька людей.

Валентин Наливайченко, 52 роки, екс-голова СБУ, лідер партії "Справедливість"

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Валентин Наливайченко народився у Запоріжжі, закінчив Київський національний університет ім.Шевченка, одержав спеціальність перекладача англійської мови, недовго викладав в одному зі столичних вишів. У 1991-1994 роках навчався у Червонопрапорному інституті КДБ ім. Андропова у Москві. Зараз твердить, що був відрахований із закладу за власним бажанням та повернувся у розпорядження СБУ.

Повернувшись із Москви в Україну, 12 років працював на дипломатичній службі - у посольствах України у Фінляндії, США, Білорусі, а також у МЗС України. За часів президентства Віктора Ющенка був заступником міністра закордонних справ України. Три роки, до березня 2010 року, був головою Служби безпеки України. За його керівництва СБУ відкрила для вільного доступу історичні архіви, які стосуються політичних репресій та Голодомору.

У 2010 році став членом партії "Наша Україна", у 2012-му приєднався до партії "УДАР" Віталія Кличка і за його списком був обраний депутатом парламенту. Після Євромайдану знову очолив СБУ, але пробув на посаді недовго - у червні 2015 Рада проголосувала за його відставку. У 2016 році створив і очолив партію "Справедливість". Підтримував "Рух нових сил" і його лідера Міхеїла Саакашвілі, зокрема, брав участь у перетині кордону разом із екс-президентом Грузії, який правоохоронні органи визнали незаконним. Вважає опозиційні партії "Батьківщина", "Громадянська позиція", "Самопоміч", УКРОП союзниками своєї партії.

Віталій Скоцик, 47 років, економіст, екс-голова Аграрної партії України

На президентські вибори іде як самовисуванець.

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Віталій Скоцик народився на Рівненщині, освіту здобув в Українській сільськогосподарській академії. Має ступінь доктора економічних наук. У 90-х роках викладав у Національному аграрному університеті, потім із 1997 по 2009 рік працював в American Machinery Company (АMAKO-Україна), у тому числі генеральним директором. АМАКО є одним із найбільших дилерів з продажу сільгосптехніки. Згодом перейшов до агрокомпанії із британськими інвестиціями Landkom International, де також працював гендиректором. У 2012 році підприємство припинило роботу через борги перед постачальником сільгосптехніки - тією ж таки компанією АMAKO. Невдовзі він знову повернувся до цієї компанії, на посаду голови наглядової ради.

У вересні 2014 року Віталія Скоцика обрали головою Аграрної партії України, членом якої він був ще із 2009-го. Але у вересні 2018-го його усунули з цієї посади "через порушення статуту" і "дискредитацію керівництва" партії. Сам Віталій Скоцик заявляв про "рейдерське захоплення" партії.

Андрій Садовий, 50 років, мер Львова, лідер партії "Самопоміч"

Андрія Садового кандидатом на посаду президента висунула його партія.

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Андрій Садовий народився у Львові, освіту здобув в університеті "Львівська політехніка". Усе життя живе і працює у рідному місті, на час виборчої кампанії з дружиною і п'ятьма дітьми обіцяв переїхати до Києва.

Починав трудову діяльність на заводі "Львівприлад", у 1993-му став одним із засновників радіо "Люкс", згодом - головою наглядової ради компанії "Галицькі інвестиції" - однієї з перших інвестиційних компаній в Україні, яка мала ліцензію на здійснення операцій з цінними паперами. У 1997-2005 роках головою правління "Південьзахіделектромережбуду", головою ради ЗАТ "Телерадіокомпанія "Люкс".

Міським головою Львова вперше став у 2006 році і обіймає цю посаду досі. У грудні 2012 року створив і очолив партію "Самопоміч", хоча громадська організація з такою ж назвою, яку він очолював, існувала з 2005 року. Після усунення від влади екс-президента Віктора Януковича Андрію Садовому пропонували посаду віце-прем'єр-міністра в уряді Арсенія Яценюка, проте він відмовився і оголосив, що "Самопоміч" братиме участь у парламентських виборах. Він очолив партійний список партії, яка потрапила до Верховної Ради, але до парламенту працювати не пішов.

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