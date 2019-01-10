Американський "шатдаун": хто у США постраждав найбільше?

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Так званий "шатдаун" - часткове припинення роботи урядових структур - триває у США вже 19 днів із 22 грудня. Він може стати найдовшим за всю історію Сполучених Штатів.

Уряд не має фінансування через те, що парламент відмовляється схвалити новий бюджет, який передбачає в тому числі виділення коштів на загороджувальний бар'єр вздовж кордону. BBC News Україна зібрала найцікавіші факти про владну кризу у Вашингтоні.

Що таке "шатдаун" та хто його ввів?

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Конфлікт між президентом та конгресменами виник під час ухвалення тимчасового бюджету США. Дональд Трамп вимагає включити до нього 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні із Мексикою. Палата представників США погодила його фінансування, проте демократи у Сенаті не захотіли голосувати за цю статтю бюджету.

Трамп же заявив, що не підпише варіант бюджету без цієї статті. Згодом він заявив, що готовий до "шатдауну" на місяці та роки.

Домовитися не вдалося і напередодні під час зустрічі Дональда Трампа із керівництвом Демократичної партії.

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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі й лідер демократів у сенаті Чак Шумер закликали Трампа спочатку припинити "шатдаун", а потім починати дебати щодо будівництва стіни.

Стіна на північному кордоні США - одна з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. У січні 2017 року Трамп підписав наказ про її будівництво. Він обіцяв домогтися того, щоб за будівництво платив мексиканський уряд, але цього не сталося.

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Раніше Трамп не виключав введення в країні надзвичайного стану з метою фінансування стіни. Це дозволило б йому побудувати загородження силами військових, не потребуючи схвалення конгресу.

Як це працює?

"Шатдаун" - це тимчасова ситуація в США, що виникає, коли Конгресу не вдається узгодити фінансування діяльності державних органів. На час тимчасове зупинення некритичні органи закривають, а сотні тисяч їх працівників відправляють в неоплачувану відпустку.

Загалом за всю історію США повних або часткових припиненнь роботи урядових структур було 21.

Через теперішній "шатдаун" фінансування не мають 25% держорганів, зокрема, міністерство внутрішньої безпеки, міністерство торгівлі, МВС і Мінфін. Закрилися національні парки та музеї Смітсонівського інституту, а в неоплачувану відпустку пішли 800 тисяч держслужбовців.

Цей "шатдаун" - третій за час президентства Трампа і найдовший.

Хто вже постраждав?

Цього тижня 800 тисяч федеральних працівників можуть не отримати свого першого у цьому році зарплатного чека, якщо президент і законодавці не зможуть досягти компромісу.

Роботу тимчасово припинили дев'ять міністерств.

Багатьох з їхніх співробітників них відправили у відпустки, але ті, які залишилися, працюють без зарплатні із 22 грудня.

За останні 19 днів багато хто з них ділився пересторогами про те, що не буде в змозі внести орендну плату, заплатити по кредитних картках та навіть накрити святковий стіл для родини. Сотні людей оголосили про благодійний збір коштів або ж почали шукати підробіток, аби звести кінці з кінцями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Туалети у Національних парках тимчасово прибирають волонтери

Під найбільшим ударом опинилися:

Співробітники Управління безпеки перевезень (TSA) в американських аеропортах, які масово пішли на лікарняні

Національні парки США, які не мають грошей на прибирання, охорону, туалети для відвідувачів та туристичні центри

Американські науковці, які не отримують фінансування власних проектів

Представники корінних народів США, які отримували допомогу з бюджету

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фермери, які вирощують боби сої, скарджаться на фінансові проблеми

Фермери, які отримували гроші з федеральних бюджетів

Американські роботодавці, які не мають змоги перевіряти потенційних працівників через електронні програми

Охоронці у в'язницях, які працюють без зарплатні

Американці, які хотіли одружитися у грудні, проте не змогли це зробити через закриті весільні бюро

Чи було таке раніше?

Загалом за всю історію США повних або часткових призупинок роботи урядових структур було 21.

Першу - у 1977 році оголосив президент Форд. Найкоротший "шатдаун" в історії тривав кілька годин, найдовший - 21 добу.

За час президентства Трампа було оголошено вже три "шатдауни".

Найбільш масштабними "шатдаунами" були часткові призупинки роботи уряду в 1995 та 1996 роках, коли президент-демократ Білл Клінтон не зміг домовитися із Конгресом, в якому переважали республіканці щодо фінансування медичної та освітньої реформи.

Наступний "шатдаун" стався через 17 років у 2013-му коли палата представників США, яку контролювала Республіканська партія, не змогла дійти згоди із Сенатом, в якому переважали демократи. Проблемою для них стало бюджетування реформи системи охорони здоров'я, яку просував президент Барак Обама.

Що Трамп робитиме далі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Активісти біля Білого дому

Аналітик BBC News Ентоні Цуркер вважає, що президент США може вдатися до трьох варіантів дій.

Дональд Трамп може оголосити надзвичайний стан в країні. Таким чином він зможе обійти Конгрес та взяти гроші на будівництво стіни з коштів Міноборони.

Трамп може ухвалити угоду з Конгресом та відновити роботу уряду, оскільки поступово втрачає підтримку навіть конгресменів-республіканців.

Або ж "шатдаун" триватиме, що призведе до великих фінансових збитків.

Згідно зі свіжим опитуванням громадської думки, трохи більше ніж половина (51%) американців покладають відповідальність за "шатдаун" на Трампа.

При цьому серед прихильників республіканців 77% підтримують вимогу президента виділити фінансування на будівництво стіни.

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