Веганське чи тваринне: яке молоко менше шкодить природі

Популярність веганських продуктів постійно зростає, а січень ще й традиційно вважають найкращим місяцем для того, щоб їх покуштувати.

Особливо споживачів цікавлять замінники тваринного молока: вівсяне, соєве, мигдалеве й кокосове. Їхній продаж у Британії невпинно зростає.

Як свідчать дані наукового дослідження, виробництво рослинних видів молока (у порівнянні з тваринним) супроводжується меншими викидами парникових газів.

Але яке ж молоко завдає найменшої шкоди планеті?

Згідно з результатами дослідження вчених з Оксфордського університету, виробництво склянки тваринного молока спричиняє майже втричі більше викидів парникових газів, ніж молока з рослинних продуктів.

А з огляду на використання землі різниця ще відчутніша.

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За даними дослідження, для щоденного виробництва склянки тваринного молока впродовж року необхідно 650 м² землі. Це територія двох тенісних кортів - в 10 разів більша, ніж потрібно для отримання такої самої склянки кокосового молока.

Для виробництва кокосового молока потрібно більше води, ніж для соєвого чи мигдалевого. На одну склянку такого молока витрачається 74 літри води - це більше, ніж один звичайний душ. Рисове молоко теж "п'є" порівняно багато води - 54 літри на склянку.

Однак варто звернути увагу на те, що мигдалеве й рисове молоко все одно потребують для виробництва менше води, ніж звичайна склянка коров'ячого молока.

За даними дослідження доктора Джозефа Пура з Оксфордського університету, наше харчування також сприяє глобальному потеплінню.

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З виробництвом харчових продуктів пов'язана чверть усіх викидів парникових газів у атмосферу, спричинених діяльністю людини.

У процесі дослідження з'ясувалося, що виробництво м'яса та інших продуктів тваринництва спричиняє найбільше "харчових" викидів парникових газів, попри те, що воно забезпечує лише п'яту частину кількості калорій, що споживаються.

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Люди схильні недооцінювати обсяг викидів парникових газів, пов'язаних із харчами. І тваринне молоко - не виняток. Так стверджує доктор Адріан Каміллері, психолог, який провів дослідження в Сіднейському технологічному університеті.

"Викиди парникових газів у процесі виробництва молока приблизно в 30 разів більші, ніж звикли вважати люди", - повідомив дослідник в інтерв'ю BBC News.

"Підозрюю, що більшість споживачів не до кінця розуміють, наскільки можна скоротити викиди парникових газів, якщо відмовитися від тваринного молока і перейти на рослинне, наприклад, соєве".

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За даними дослідницької агенції Mintel, що спеціалізується на вивченні ринку, продаж так званого альтернативного молока у Великій Британії зростає швидше, ніж продаж традиційного молока.

Щороку в січні пошук альтернатив для молока в Британії сягає піку. Особливо людей цікавить соєве й мигдалеве.

Нещодавно на британському ринку з'явилися компанії - виробники вівсяного молока. Відтак зросла кількість пошукових запитів, пов'язаних із цим напоєм. За останні 12 місяців споживачі у Великій Британії найчастіше шукали інформацію про соєве молоко у порівнянні з іншими країнами світу.

Торік рекордна кількість людей (50 000) підписалася на кампанію "Veganuary" (Веганосічень). Вони отримали завдання місяць прожити без тваринних продуктів. Однак зростання популярності веганства не обмежується січнем. За останній рік кількість пошукових запитів щодо веганської дієти збільшилася вдвічі.

Тож про які фактичні цифри йдеться, коли обговорюємо трендовість харчування рослинними продуктами?

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У Британії налічується близько 540 000 веганів. Це дані опитування, яке провело 2016 року "Товариство веганів". І за приблизними оцінками, їхня кількість зростає, адже 2006 року веганів у Британії було 150 000.

Однак деякі спілки фермерів критично ставляться до "Веганосічня".

Зокрема в Національній асоціації вівчарів стверджують: організатори цієї кампанії нехтують тим, що вівчарство в Британії "провадиться в гармонії з нашим довкіллям, ландшафтом і екологією".

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За словами генерального директора Філа Стокера, червоне м'ясо худоби, вирощеної на паші, відрізняється від м'яса, отриманого в результаті інтенсивного тваринництва.

"Деякі люди з упертістю віслюків зображають овець як вселенське зло. Але насправді вівці чудово вписуються в технологію використання відновлюваних джерел енергії. Вівчарство - ефективна форма продуктивного землекористування, яка не шкодить планеті", - пояснює пан Стокер.

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