Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption "Фукубукуро", або ж "щасливі торби", дуже популярні в Японії на початку року

На початку року тисячі людей у Японії годинами стоять в чергах, щоб придбати "фукубукуро", що означає "щаслива торба" або "мішок щастя".

Це загадкові набори, що можуть містити будь-що - одяг, їжу чи косметику, в залежності від того, який магазин їх продає.

Почалося все з того, що японські магазини намагалися позбутися старих колекцій та товарів. Набори загадкового вмісту швидко набули популярності по всій країні.

Продажі "фукубукуро" починаються щороку 1 січня. Зазвичай їх продають протягом першого тижня року, або поки вони є в наявності.

Цікавість і вигода

Важко точно сказати, звідки взявся такий тренд - щодо цього існує кілька версій. За однією з них, такі набори з'явилися ще на початку XX сторіччя.

Як розповідають, великі магазини хотіли позбутися товарів перед початком нового року, тож вирішили продавати загадкові торби, що містили випадковий набір наявних товарів за значними знижками.

До тренду долучилися навіть такі мережі як Starbucks.

Зараз замість неліквідних залишків сумки наповнюють товарами преміального класу, які зазвичай коштували б набагато дорожче, якби їх продавали окремо.

Вартість такої "щасливої торби" може становити від кількох доларів до кількох сотень доларів.

Омріяні сумки з товарами зазвичай продають в обмеженій кількості, тож чимало людей годинами стоять у чергах, щоб купити "фукубукуро" своєї мрії.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Черги за фукубукуро виходять далеко за межі магазинів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Але і всередині магазину треба відвоювати своє право на омріяний пакунок

"Це трохи нагадує азартну гру", - розповів BBC Кларк Льютон з Японії. Він каже, що цікаво, коли не знаєш, що саме чекає всередині, а також це можливість придбати щось дешевше, ніж воно коштує насправді.

Щасливий улов

Щороку люди викладають у соцмережах свою здобич, яку знайшли у "фукубукуро". Це можуть бути, наприклад, одяг, взуття, косметика, сувеніри чи солодощі.

"Така задоволена цьогорічним фукубукуро! - пише одна з користувачок Twitter. - Ще й розмір підійшов".

"Мені подобається, що всі речі милі, але практичні", - пише ще одна поціновувачка загадкових наборів.

Навіть ресторани продають "мішки щастя", додаючи туди чимало місцевих смаколиків.

Ті ж, кому не пощастило знайти у фукубукуро те, що вони хотіли, можуть продати свою торбу онлайн, або ж помінятися з друзями.

В інтернеті можна знайти чимало таких оголошень.

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.