Олег Ляшко йде в президенти. Що про нього треба знати

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Його називали сенсацією минулої президентської кампанії. Отримавши 8% голосів на виборах у 2014 році, Олег Ляшко посів третє місце, пропустивши вперед лише Петра Порошенка і Юлію Тимошенко.

У 2019, за даними різних соціологічних служб, рейтинг Ляшка коливається у межах 4-5% і в передвиборних перегонах він йде вже п'ятим.

Яким був шлях лідера Радикальної партії Олега Ляшка у політиці, на що він може розраховувати на цих виборах і що обіцяє українцям, розбиралась ВВС News Україна.

Буремні 90-ті

Родом з Чернігова Олег Ляшко у 90-ті працював журналістом у Києві і часто критикував владу на шпальтах газет. Він побував у в'язниці через звинувачення у кримінальній справі, не пов'язаній з журналістською діяльністю, але врешті судимість з нього повністю зняли.

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В 1999 році Олега Ляшка, головного редактора опозиційної газети "Політика", засудили за наклеп до умовного покарання, а газету закрили. Від відповідальності його звільнили у 2001 році, коли з Кримінального кодексу прибрали статті, за якими його засудили. Ще через п'ять років він виграв у цій справі позов до України у Європейському суді з прав людини.

Депутат від БЮТ і власний проект

Олег Ляшко двічі проходив до Верховної Ради за списком Блоку Юлії Тимошенко. Він був одним з найвідоміших спікерів цієї політсили. Але дороги пана Ляшка і Юлії Тимошенко розійшлися після її поразки у президентській кампанії 2010 року.

Того ж року його виключили з фракції БЮТ за співпрацю з коаліцією президента Януковича. Після цього пан Ляшко розпочав свій власний проект - Радикальну партію. Він став епатажним критиком "режиму Януковича" - приносив на мітинги вила, якими обіцяв вигнати корупціонерів, а до Ради ніс гарбуза, картоплю і землю, під Кабмін приводи корів, бився з депутатами і був одним з найперших політиків - активних користувачів соцмереж.

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На парламентських виборах 2012 року його партія ледь набрала 1%, а він зумів пройти до Ради через свій округ в Чернігівській області.

Представники опозиції звинувачували його у співпраці з адміністрацією Віктора Януковича і називали його партію технічною, вказуючи, що його виборча кампанія є дуже дорогою, а він є частим гостем ефірів провладних телеканалів. Олег Ляшко це все заперечував.

І в коаліції, і в опозиції

Попри оптимістичні прогнози соціологів і яскравий результат на президентських виборах у 2014 році, на позачергових виборах до парламенту того року Радикальна партія Олега Ляшка набрала лише 7%. Низький відсоток серед іншого політик пояснював інформаційною кампанією проти нього "на одному з відомих каналів, які належать олігарху Коломойському".

Зараз його фракція у Раді нараховує 21 депутата. Він провів у Раду кількох командирів батальйонів АТО, один з яких, втім, з фракції згодом вийшов, кількох бізнесменів і чиновників, співачку Злату Огневич та сина провідника УПА Романа Шухевича Юрія-Богдана Шухевича.

У 2014 Олег Ляшко критикував владу, вимагаючи активніше боротися із сепаратистами на сході, а після виборів увійшов до провладної коаліції, щоб вийти з неї вже за рік, у 2015 році. Радикальна партія, як заявив тоді політик, перейшла до опозиції.

Копирайт изображения unian Image caption У цьому скликанні Ради Олег Ляшко був і в коаліції, і в опозиції

Він критикує владу, проте, це не заважає його Радикальній партії голосувати в унісон з провладними фракціями. Крім того, останнім часом Ляшко є частим гостем підприємств бізнесмена Ріната Ахметова, де він спілкується з робітниками, і медіаресурсів, що належать мільярдеру - телеканалу "Україна" і газети "Сегодня".

"Ляшко відстоює інтереси Ахметова на каналі Ахметова", - писали про численні появи політика видання Детектор медіа. На початку 2018 року виконавчий комітет Радикальної партії очолив Юрій Зінченко, який раніше був директором одного з підприємств бізнесмена. "Немає такої людини, яка може мною керувати. Я приймаю рішення", - відповідав Ляшко на звинувачення щодо його зв'язків із Ахметовим, а призначення Зінченка пояснював потребою мати людей зі сходу у владі.

Тарифи і пенсії

У 2014 році кандидат у президенти Ляшко обіцяв ледь не завтра повернути Крим. У 2018 політик обіцяє таке: швидко встановити мир в Україні, повернути захоплені території і за тиждень після виборів звільнити заручників.

"Арештую всю російську агентуру в Україні і скажу Путіну - забирай своїх і віддай наших", - так виглядає рецепт вирішення питання полонених від Олега Ляшка.

Олег Ляшко обіцяє схожі речі, які лунають і в кампанії Юлії Тимошенко - знизити тарифи, підняти пенсії і не дати розікрасти українську землю, тобто продовжити мораторій на продаж землі. Крім того політик виступає за націоналізацію майна країни-агресора і за заборону пальмової олії в Україні.

"Скотиняки" і скандали

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Перфоманс і епатаж продовжує бути незмінним атрибутом політичної діяльності Олега Ляшка.

Він свариться і б'ється з політиками в прямих ефірах і в Раді, називає депутатів скотиняками і допомагає з батогом переганяти череду корів. А ще часто ходить в народ: розпитував людей на залізничному вокзалі, чи треба вводити воєнний стан, слухав вірші від бабусь, провідував сиріт та військових у лікарні, цілував натруджені руки сільських жінок.

Ляшко відомий своїми гучними заявами. Наприклад, не добираючи слів, він критикує президента Петра Порошенка, називаючи його і "Януковичем-2", і "махровим корупціонером".

Олег Ляшко звинувачував голову держави в узурпації влади через введення воєнного стану і в тому, що Порошенко "мочить його" в інформпросторі.

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Скандали супроводжували і депутатів від його фракції, яких затримували за спробу розрахуватись фальшивими грошима у Чехії, допитували через пропозиції віддати Крим в оренду РФ і знімали недоторканість через звинувачення у хабарництві.

А в 2014 році Олег Ляшко брав участь у створенні спецбатальйона на Донбасі (хоча дехто критикував, що все це було переважно у медіа), а правозахисники звинувачували його у порушенні прав людини.

Правозахисна організація Amnesty International була занепокоєна участю депутата в затриманні та допитах людей на сході. Олег Ляшко говорив, що допомагав правоохоронцям "затримувати злочинців".

Копирайт изображения facebook.com/O.Liashko Image caption Олег Ляшко з дружиною Росітою

Олег Ляшко декларував квартири, землю і вила та навіть виграші у лотерею на півмільйона гривень, після чого його фортуною зацікавились правоохоронці.

У вересні 2018 з'явилася інформація, що правоохоронці готують подання про зняття недоторканості з Ляшка через звинувачення у назаконному збагаченні, проте чутки так і залишилися чутками.

Після появи скандального відео з ймовірного допиту, де Ляшко розповідає про сексуальний зв'язок з чиновником на ім'я "Боря" (саме відео політик називає змонтованим) і численних кпинів на адресу політика, у його житті з'явилася цивільна дружина Росіта.

У 2018 році після 20 років цивільного шлюбу пара одружилася. У соцмережах політик розміщує багато фотографій з дружиною, донькою Владою та їхніми собаками.

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