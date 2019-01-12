Культогляд: навіщо в США ставлять п'єсу про Путіна

Копирайт изображения EPA

Теми культогляду за тиждень, що минає:

Навіщо у Вашингтоні ставлять п'єсу про життя Володимира Путіна

Чому в Голлівуді дедалі частіше наймають "координаторів з інтимних сцен"

Що робить творчість Девіда Боуї актуальною через три роки після його смерті

У чому причина "ренесансу" аудіокасет

П'єса про Путіна - у пошуках "людяності"

"Найнебезпечніша п'єса сезону" - так вже охрестили нову постановку про життя президента Росії Володимира Путіна, яку 18 січня вперше представлять в одному з театрів Вашингтону - лише в кількох кілометрах від Білого дому.

За словами Guardian, п'єса під назвою "Клептократія" розповідатиме про боротьбу між Путіним та олігархом Михайлом Ходорковським. Як наголошує газета, йдеться про переломний момент, коли Росія ще могла "прийняти західний ліберальний капіталізм і стати більш схожою на нас".

Автором п'єси став один зі сценаристів серіалу "Картковий будинок", а роль голови Кремля виконує 30-річний Крістофер Гірі, який сподівається відкрити завісу над внутрішнім світом російського президента.

"Він загадковий, захопливий і дуже дисциплінований у деякі моменти, але потім він може бути егоїстичним та жорстоким", - цитує газета актора. "Але моя головна мета - знайти в ньому людяність, адже важливо з'ясувати, чого він насправді хоче".

За словами артиста, хоча в п'єсі розповідатимуть про події 15-річної давнини, постанова актуальна як ніколи у нинішній політичній ситуації, коли Путіна на Заході сприймають як одну з головних загроз. А на думку драматурга Кеннета Ліна, п'єса важлива і тому, що "американці дуже мало знають про Росію", наголошує Guardian.

Координувати інтимні сцени - хто і навіщо?

Копирайт изображения Getty Images

Координатори з інтимних сцен - такі фахівці дедалі частіше з'являються на знімальних майданчиках Голлівуду.

За словами Daily Telegraph, їхнє головне завдання - слідкувати за сценами сексу так, щоб зйомки відбувалися із повагою до почуттів акторів. А головне - акторок, адже поштовхом до створення такої професії став рух за права жінок MeToo.

"До скандалу з Гарві Вайнштайном ніхто не визнавав емоційні та психологічні травми, які могли отримати актори під час зйомок. Люди хочуть це змінити", - цитує газета Іту О'Браєн, яка координувала зйомки еротичних сцен для серіалу Sex Education, що нещодавно вийшов на Netflix.

За її словами, традиційно у Голлівуді дуже мало уваги приділяли плануванню того, що, власне, має відбуватися під час зйомок сцени в ліжку. Мовляв, актором просто казали щось на кшталт: "Ви самі вдвох вирішуйте, що робити".

"Координатори з інтимних сцен краще готують всіх, хто причетний до секс-сцен, від костюмерів до акторів, до того, що відбудеться та готують послідовність подій так, щоб задовольнити і актора, і режисера", - пояснює Daily Telegraph.

Втім, за словами Іти О'Браєн, практика залучення таких координаторів поширена не настільки, як їй би хотілося. До того ж, є й актори, які не хочуть такої ретельної підготовки.

У чому секрет Девіда Боуї?

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Девід Боуі пішов з життя три роки тому, але його вплив на цілі покоління слухачів відчувається по всьому світі і досі. Про це пише Independent у статті, присвяченій роковинам смерті музиканта, а також 72-й річниці з його дня народження. Обидві дати поціновувачі таланту артиста визначають цього тижня.

В чому ж секрет? На думку оглядачки Люсі Джонс, Боуї подарував своїм слухачам безпрецедентну "творчу свободу". Він закликав їх бути будь-ким - "психом, бунтарем, тихонею або відлюдником". Ці заклики були особливо актуальними для молоді, яка надихалася його ідеями "ідентичності та трансформації".

Теперішні поціновувачі також можуть відшукати у творчості Боуї відповіді на свої питання, наголошує автор.

"Його тверезість може надихнути алкоголіків та наркоманів, які хочуть кинути свої звички. Ті, хто переживають втрату або смертельну хворобу, можуть знайти заспокоєння в його останньому альбомі Blackstar, написаному, коли він хворів на рак печінки", - наголошує Independent. "Боуї писав про пристрасть, гнів, депресію, біль. Він писав про життя - з життєвою силою, яка робить його вічним".

Нове життя аудіокасет

Якщо новинами про популярність вінілових платівок вже нікого не здивувати, то "ренесанс" аудіокасет став справжнім сюрпризом для меломанів.

Як розповідає Daily Mail з посиланням на британських експертів, минулого року було продано 50,000 альбомів на плівці. Звичайно ж, ці цифри не можна порівнювати з показниками більш сучасних форматів розповсюдження музики. Але судячи з продажів, популярність аудіокасет у 2018 зросла більш як вдвічі і, на думку аналітиків, це означає, що формат вперше за останні 14 років "повертається до життя".

"Зріст продажів пояснюють модою на цей вінтажний метод прослуховування музики, хоча цифрові пристрої використовувати набагато простіше, а якість звуку в них краща", - пише видання, згадуючи, як деякі меломани використовували олівець, аби перемотати плівку.

Серед топ-10 виконавців, чиї альбоми купували на касетах, є чимало тих, хто починав кар'єру у роки, коли плівка була головним носієм музики: Кайлі Міноуг, Рік Естлі та гурт Queen. Але є у списку і зовсім молоді виконавці, зокрема, група The 1975 (яка і очолила список) та співачка Аріана Гранде. А одним з найбільш популярних альбомів на плівці став саундтрек до фільму "Вартові галактики", додає Daily Mail.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.