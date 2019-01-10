ЗНО і ДПА: що ж скасувало міністерство освіти

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Цього року випускники дев'ятих класів не здаватимуть державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО, повідомило міністерство освіти.

Як і в попередні роки, учні дев'ятих класів здаватимуть ДПА в письмовій формі, але не в формі ЗНО, уточнили у відомстві.

Державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО здаватимуть лише учні 11-х класів, а також студенти закладів вищої та професійної освіти, які цього року завершуватимуть навчання.

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в 9-х класах вперше проведуть після 2026-2027 навчального року, відповідно до реформи середньої освіти "Нова українська школа". Про це раніше повідомляла міністр освіти Лілія Гриневич.

Випускникам 11-х класів результати ЗНО зараховуватимуться як оцінки з державної підсумкової атестації з таких предметів:

українська мова і література (обов'язково);

математика або історія України (на вибір випускника);

один з предметів, за якими складається ЗНО, на вибір випускника (математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька, мови, біологія, географія, фізика, хімія).

Тим, хто обере іноземну мову, результат ЗНО зарахують залежно від рівня, на якому вони вивчали мову.

Студенти закладів вищої та професійної освіти складатимуть ДПА у формі ЗНО тільки з двох предметів: української мови та математики або історії України (на вибір).

8 січня почалася реєстрація на пробне ЗНО. Зареєструватися можна до 31 січня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Тестування відбудеться 16 та 23 березня.

Результати такого тестування не зараховуються, але дають змогу випускникам познайомитися з процедурою.

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