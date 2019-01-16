Що треба знати про кандидата у президенти Богомолець

Копирайт изображения unian

16 січня Ольга Богомолець подала документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

На президентських виборах у 2014 році Ольга Богомолець зайняла восьме місце серед 20 кандидатів, отримавши 2% голосів.

У 2018 році її плакати з лаконічним лозунгом "Справедлива" почали з'являтися на вулицях Києва задовго до офіційного старту нової президентської кампанії.

На початку грудня у відеоролику, записаному навпроти Михайлівського собору, вона заявила, що йде в президенти, "щоб стати гарантом справедливості". Бо, як стверджує пані Богомолець, "за останні роки українці не відчули збільшення справедливості і гідності".

Лікар і політик пообіцяла справедливі пенсії, справедливу реформу охорони здоров'я, справедливі податки, а ще вона виступає за легалізацію володіння зброєю в Україні.

Яким був її шлях у політику, розбиралась ВВС News Україна.

Династія Богомолець

Ольга Богомолець народилася 22 березня 1966 року у Києві у родині відомої лікарської династії Богомолець. Ім'я її прадіда Олександра Богомольця носить національний медичний університет, який вона закінчила у 1989 році, її батьки - Катерина Богомолець і Вадим Березовський - працювали професорами цього ж навчального закладу.

Копирайт изображения bogomolets.com

Ольга Богомолець носить прізвище матері і не змінювала його під час одруження. Вона працювала лікарем-дерматологом, досліджувала ураження шкіри радіацією внаслідок Чорнобильської катастрофи і навчалась в університеті Томаса Джефферсона у США. Має ступінь доктора медичних наук за спеціальністю "Шкірні та венеричні хвороби" і диплом психолога.

Копирайт изображения bogomolets.com Image caption Ольга Богомолець співає романси

Заснувала Інститут дерматології та косметології у Києві.

Лікар Ющенка і медичний координатор Майданів

Під час Помаранчевої революції Ольга Богомолець координувала медичну службу Майдану і майже рік була особистим лікарем Віктора Ющенка.

Після цього у 2006 стала депутатом Київради році за списком партії Ющенка "Наша Україна", де очолювала комісію з питань охорони здоров'я.

Копирайт изображения facebook.com/olgabogomolets

Активно брала участь у Євромайдані, забезпечувала його медикаментами, координувала роботу лікарів-волонтерів, збирала кошти і домовлялась про лікування поранених у європейських країнах.

У лютому 2014 року з готелю "Україна", куди з Інститутської приносили вбитих і поранених, звернулася до депутатів Партії регіонів із закликом припинити війну проти власного народу.

Після Євромайдану кандидатуру Богомолець обговорювали щодо призначення міністром охорони здоров'я, але цю посаду посів лікар Олег Мусій.

Ольга Богомолець розповідала, що на певних умовах була готова очолити МОЗ - міжнародний аудит, викриття корупційних схем. Як вона сама заявляла в інтерв'ю журналістам, коли ці умови вона оголосила, її ім'я вже не розглядалось.

Також, за словами пані Богомолець, їй пропонували посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань у новому уряді, але вона від неї відмовилась.

Депутатство і конфлікт з Супрун

Ольга Богомолець брала участь у президентських виборах 2014 року, де за неї проголосували 2 % виборців, а вже восени пройшла до Верховної Ради за списком "Блоку Петра Порошенка".

І хоча, пані Богомолець заявляла, що від політики не отримує такого задоволення, як від лікування людей, бо до депутатів ставляться вороже, у політиці вона розвинула активну діяльність.

Копирайт изображения unian

Зокрема, очолила парламентський комітет з питань охорони здоров'я і намагалась реформувати медицину разом з міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі.

Проте, реформи так і не відбулись. Міністр заявив про саботаж з боку парламенту і подав у відставку.

З наступницею Квіташвілі Уляною Супрун у Ольги Богомолець була вже не співпраця, а відкритий конфлікт.

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я на чолі з Богомолець неодноразово закликав уряд звільнити керівницю МОЗ, критикуючи ті реформи медицини, які проводила Супрун.

На її адресу вона висунула десятки звинувачень: від зриву програми по закупівлі ліків і катастрофи з лікуванням онкохворих дітей до ситуації "з вимиранням українців".

Багато разів кипіли пристрасті на засіданнях комітету Богомолець, коли туди приходили представники команди МОЗ.

У відповідь пані Супрун заявляла, що у відставку не збирається і просила Ольгу Богомолець не поширювати фейків, зокрема, про те, що вакцини мають відповідати "імунним потребам нації".

У конфлікті МОЗ з Інститутом серця і його керівником Борисом Тодуровим, пані Богомолець виступала на захист останнього. Також підтримувала Катерину Амосову, коли МОЗ відсторонив її з посади ректора університету Богомольця.

Ольга Богомолець стала автором нового закону про трансплантацію, за яким кожна людина може дати згоду на посмертне донорство. Чотири роки вона була позаштатною радницею президента, а нещодавно її звільнили.

У декларації за 2017 рік вона задекларувала шість земельних ділянок, чотири житлових будинки, вісім квартир, машини та десятки картин.

Копирайт изображения https://www.facebook.com/olgabogomolets

Політик одружена і має чотирьох дітей. У Радомишлі Житомирської області Ольга Богомолець заснувала замок-музей, де експонує колекцію ікон. Вона співає українські романси, давала концерти з симфонічним оркестром і записала кілька дисків.

Більше про кандидатів у президенти читайте у статті: Вибори 2019: хто вони, кандидати у президенти України?

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.