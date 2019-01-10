Загадкові радіосігнали з космосу: п’ять теорій про те, чим вони є

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зіркова туманність

З далеких галактик отримані таємничі сигнали.

Коли швидкі радіоімпульси або FRB, як вони називаються, досягають телескопів на Землі, вони яскраво світяться протягом декількох мілісекунд, а потім сигнал зникає.

Астрономи виявили десятки подібних за останнє десятиліття - і нещодавно оголосили, що знайшли їх більше, зокрема, рідкісний сигнал, що повторюється.

Ми не знаємо точно, чим вони є або звідки вони походять, але існує п'ять припущень.

Нейтронна зоря, що швидко обертається

Коли зорі вибухають і вмирають, їх існування може закінчуватися у стані нейтронних зорь, що швидко обертаються. Астрономи вважають, що ті, які знаходяться на ділянці з високим магнітним полем, можуть спричиняти дивні сигнали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нейтронна зоря - як її бачить художник

"Щось на кшталт нейтронної зорі є тим, що досить добре підходить (для пояснення цього випадку. - Ред.)", - зазначає Інгрід Стейрс, астрофізик з Університету Британської Колумбії у канадському Ванкувері.

"Але яке точно фізичне явище стоїть за цими швидкими радіоімпульсами, ми досі ще не знаємо", - додає вона.

Зіткнення двох зорь

Дві нейтронні зорі, що зіткнулися одна з одною, - це інша версія.

За словами Шріхарша Тендулкара, астронома з Університету Макгілла в Монреалі, Канада, це одна з основних теорій, але сценарій працює тільки для космічних сигналів, які були зафіксовані лише одного разу, оскільки зірки руйнуються в такому випадку.

"Це подія катастрофічного характеру - це не працює у випадку швидких радіоімпульсів", - говорить він.

Більшість швидких радіоімпульсів, виявлених телескопами за останні десять років, були помітні лише одного разу, після чого зникли.

Але також були виявлені два сигнали, які повторюються знову і знову - і для них має бути інше пояснення.

Бліцар

Бліцар - це нейтронна зоря, що швидко обертається, руйнується під власною вагою і утворює чорну діру.

Знову ж таки, цей процес закінчується руйнуванням зорі, тому не може бути у цьому випадку повторюваного сигналу.

Чорна діра

Чорні діри залучені до багатьох теорій - від нейтронної зорі, що провалюється в чорну діру до чорної діри, що руйнується або темної матерії.

Копирайт изображения NASA/JPL-Caltech Image caption Чорна діра - як її бачить художник

Позаземна форма життя

Одні дослідники вважають, що сигнали цілком природні за походженням, інші думають, що вони можуть бути доказом позаземного життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радіотелескопи можуть фіксувати швидкі радіоімпульси

Доктор Стейрс вважає це малоймовірним.

"Вони надходять з усього неба і з різних відстаней - вони мають бути пов'язані з багатьма різними галактиками", - сказала вона BBC World Service.

"Це просто здається цілком немислимим, що може бути так, аби багато різних позаземних цивілізацій всі вирішили виробляти той самий тип сигналу тим самим чином - це просто здається дуже малоймовірним", - зазначає науковець.

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