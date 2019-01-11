Електробайк Harley, робоваліза та складальник футболок. 10 новинок CES-2019

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Технологічна виставка CES (Consumer Electronics Show), що проходить цими днями у Лас-Вегасі, кожен день дивує нас електронними новинками. Більшість з цих пристроїв уже у найближчому майбутньому з'явиться у наших будинках, офісах і навіть на полях.

Ось деякі з найцікавіших гаджетів.

Електробайк

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Відома компанія Harley-Davidson показала свій перший електричний мотоцикл. Виробник заявив, що починає приймати попередні замовлення вже зараз, а потрапить він у магазини, швидше за все, восени.

Ціни на електричні Harley починаються з 29 800 доларів.

Поки невідомо, як поставляться до новинки фанати класичних мотоциклів під знаменитим брендом, якому вже 116 років.

Компанія пообіцяла, що фірмовий звук Harley, хоча і дещо зміниться, але все одно залишиться впізнаваним.

Згідно із заявленими характеристиками, електроцикл зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди, і в міських умовах зможе проїхати майже 180 км від однієї зарядки.

Жилет з подушкою безпеки

Спеціально для велосипедистів розробили жилет B'Safe з вбудованою подушкою безпеки.

Його виробник - французька компанія Helite - запевняє, що подушка буде спрацьовувати автоматично в разі аварії, захищаючи тим самим любителів велотранспорту від травм.

Пристрій використовує два сенсори: один прикріплений до сідіння велосипеду, а другий знаходиться всередині жилета. Сенсори фіксують момент падіння людини, і, за твердженням виробника, подушка безпеки спрацьовує практично моментально.

Як очікується, вартість "розумного" жилета складе 650-700 доларів.

Комбайн зі штучним інтелектом

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Компанія John Deere привезла на CES 2019 20-тонний комбайн, який має штучний інтелект. Машину можна запрограмувати за параметрами GPS, які відправлять комбайн збирати врожай самостійно.

При цьому якогось додаткового контролю з боку фермера, за твердженням виробника, не потрібно: агрегат не відхиляється від заданого маршруту більш ніж на 2,5 см.

Контролювати роботу комбайна можна за допомогою спеціального додатка для смартфона.

У комбайні встановлено дві камери, які оцінюють якість зібраного зерна.

Також під час роботи комбайн збирає дані про стан землі й умови збору врожаю, що дозволяє знизити втрати та підвищити ефективність.

"Машина не тільки збирає зерно, вона також збирає дані, які допоможуть фермерам у прийнятті рішень (щодо вирощування і збирання врожаю) у наступному році", - цитує The Star представника компанії Діну Ковар.

Хлібний бот

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Компанія Wilkinson Baking назвала свою розробку хлібним ботом. Він бере на себе не тільки автономне приготування хліба, але і його продаж.

Все що потрібно зробити, це засипати в агрегат суху суміш для приготування тіста, після чого бот самостійно змішає його з водою і дріжджами в необхідних пропорціях.

Тісто потім розподіляється за формами, після чого починається процес випікання. Можна задати спеціальну температуру.

Після цього буханці хліба охолоджуються в скляній камері. Там їх можуть вибрати й придбати покупці за допомогою спеціального тачскрину.

Увесь процес, за заявою виробника, займає від однієї до півтора годин, а новий цикл випічки можна починати кожні шість хвилин.

Годівниця, що впізнає кішок за мордочками

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Італійська компанія Volta використала технологію розпізнавання облич у доволі незвичний спосіб. Вони модифікували алгоритм для створення "розумної" годівниці для кішок.

Гаджет Mookie впізнає вашого улюбленця, відсканувавши його, мордочку. Тобто чужа тварина підкріпитися з нього не зможе.

Годівниця автоматично відкривається лише в разі, якщо "впізнає" кота. Увесь інший час їжа надійно закрита.

Автоматична миска вміє підключатися до Wi-Fi та через спеціальний додаток відправляти власникові кота інформацію про те, поїв його улюбленець чи ні.

До сповіщення додається короткий відеокліп.

Очікується, що пристрій надійде в продаж у вересні.

Робоваліза

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Американсько-китайська компанія ForwardX Robotics показала валізу на колесах Ovis Suitcase, особливість якої в тому, що її не потрібно котити - вона сама їде за своїм власником.

По суті це робот, покликаний полегшити життя мандрівника.

За допомогою технології штучного інтелекту валіза чітко відстежує рух господаря і слідує за ним, причому не позаду, а збоку.

Гаджет вміє бачити та об'їжджати перешкоди, тому врізатися в інших людей він не буде.

Якщо валізу необхідно підняти, наприклад, на ескалаторі або на сходах, досить лише покласти долоню на ручку, і автоматична функція відключається.

У комплекті з валізою будуть поставляти "розумний" браслет, який попередить власника, якщо його пристрій від'їхав більш ніж на два метри.

А якщо трапиться немислиме, і валіза все ж загубиться, її можна буде відстежити за допомогою GPS-трекера.

Пристрій ForwardX Robotics обійдеться у 800 доларів.

Тепле гоління

Копирайт изображения Gillette Image caption Бритву розробив інноваційного відділу компанії - GilletteLabs.

Новий пристрій для гоління вдома презентувала компанія Gillette. Як і багато інших, він має п'ять лез, але не цим він особливий.

Пристрій оснащений чотирма нагрівальними елементами та металевою смужкою, яка нагрівається до температури 50C.

Gillette стверджує, що нова бритва з металевою планкою, яка нагрівається, зменшить подразнення шкіри та зможе відтворити "комфорт гоління із гарячим рушником".

Живиться пристрій від вбудованого акумулятора, який заряджається на спеціальній підставці.

Вартість бритви складе 160 доларів.

Супершвидка зубна щітка

Копирайт изображения Y-Brush

На виставці представили переосмислену версію пристрою, який не змінювався ледь чи не століття - зубу щітку Y-Brush.

Ключова перевага пристрою у порівнянні зі звичними нам щітками полягає, на думку організаторів, у швидкості.

Повноцінно почистити зуби за допомогою Y-Brush можна буде за 10 секунд.

На жаль, BBC не вдалося оцінити пристрій, оскільки компанія-виробник привезла на виставку тільки один прототип і відмовилася ним ділитися, пославшись на гігієну.

Обіцянка супершвидкої гігієни зубів не надихнула усіх.

Наприклад, телеведуча Джекі Ділейні написала у Twitter: "Наскільки ж лінивим потрібно бути, аби цей пристрій був потрібний".

Розв'язання проблеми футболок

Копирайт изображения Foldimate

Але і це не найдивніший, чи то не "найледачіший" гаджет на виставці.

Звання найдивнішого, цілком імовірно, заслуговує нова версія Foldimate - пристрою, який трохи схожий на ксерокс.

Апарат складає футболки, аби вам не довелося цього робити.

Машина на ногах

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Колеса причеплені до ніжок, що можуть робити кроки

Прототип авто, розроблений південнокорейською компанією Hyundai, може їздити, ходити і переступати перепони.

"Ніжки" машини рухаються за зразком і ссавців, і рептилій - це має дозволити ходити вперед та назад.

Попереду ще багато роботи і це лише прототип, попереджають творці моделі. У продажі вона буде точно нескоро.

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