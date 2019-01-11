Дві ліві ноги прем’єра, посмішка Кіма та інші фотошоп-ляпи
Комп'ютерна обробка фотографій може врятувати невдалий знімок, а може й перетворити політика чи знаменитість на посміховисько.
Білі кросівки
Сімейне фото прем'єр-міністр Австралії Скотта Моррісона, яку оприлюднили кілька днів тому, привернуло увагу багатьох інтернет-користувачів: на ньому кросівки політика для чогось замінили іншими, але не помітили, що у нову версію знімку закралася помилка.
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Перевірте себе: зможете її помітити?
Правильна відповідь: прем'єр-міністр сидить в ідеально білих кросівках, й обидві ноги в політика чомусь ліві.
Судячи з усього, комусь з його помічників спало на думку виставити свого керівника у більш вигідному світлі і прибрати з фото його старе взуття.
Дуже скоро фотографію видалили з офіційного сайту Моррісона і замінили оригінальною.
Сам Моррісон не залишився осторонь і написав у Twitter: "Повідомлення для моєї канцелярії: "Я не просив чистити моє взуття, але якщо вам так хочеться щось відфотошопити, то зверніть увагу на волосся на моїх ногах (або їх відсутність), а не на ноги". І ось моє взуття, на яке вибір падає щоразу, коли я знімаю костюм", - написав прем'єр-міністр і додав до публікації фото своїх справжніх кросівок.
Чи був мак?
У листопаді 2015 року канцелярія тодішнього прем'єр міністра Великої Британії Девіда Кемерона до річниці завершення Першої світової війни оприлюднила фото політика у Facebook.
Кемерон із символом пам'яті про жертв Першої світової війни - здавалося б, нічого дивного: такі ж значки у вигляді квітки маку носять і інші британські політики.
Проте уважний користувач Twitter згадав, що схоже фото, але без квітки маку, він вже десь бачив.
Пам'ять його не підвела: фото дійсно було зроблене у липні 2015 року, а мак до піджака прем'єр-міністра просто домалювали.
Зрештою фото видалили, а сам Кемерон трохи згодом вже по-справжньому сфотографувався зі значком у вигляді маку.
Різний Горбачов
У часи СРСР родима пляма Горбачова то з'являлася на телеекранах, то зникала з газет - публікувати справжні фотографії генерального секретаря редактори не наважувались, хоча сам він спокійно з'являвся перед телекамерами і, вочевидь, особливостей своєї зовнішності жодним чином не соромився.
Кім і посмішка на російському ТБ
В ефірі телеканалу "Росія-1" у червні 2018 року північнокорейського лідера Кім Чен Ина показали з посмішкою на обличчі, хоча насправді він не посміхався.
Декому з інтернет-користувачів фотографія усміхненого лідера КНДР здалася несправжньою.
Ведучий програми "Вести недели" Дмитро Кисельов тоді відповів критикам, що редакція не користувалась інструментами для редагування.
"Завжди ж фотографують з високою швидкострільністю об'єктивів. Ось і виходять різні мімічні фази", - заявив ведучий.
Один, два, три - чотири?
У 2008 році Іран влаштував випробування ракет. На цілком офіційному фото видно, що три ракети піднялись в повітря, а четверта лишилася на платформі для запуску.
Трохи згодом на новинному сайті Корпусу захисників ісламської революції з'явилася майже ідентична фотографія: на ній в небо летять вже всі чотири ракети.
Три руки, три ноги та інші ляпи
Вміння редагувати фотографії, як відомо, особливо цінується у світі моди: майже всі знімки моделей так чи інакше відредаговані: їм видовжують підборіддя, видозмінюють талію, зменшують чи збільшують груди, переробляють руки, ноги та інші частини тіла.
У жовтні 2017 року французька влада вирішила зробити цей процес більш прозорим і зобов'язали усіх редакторів фешн-журналів і авторів реклами супроводжувати будь-яке комерційне фото попередженням про те, що його відредагували.
Фотосесія американського фотографа Енні Лейбовіц для журналу Vanity Fair у січні 2018 року поставила фоторедакторів видання у незручне становище. Дехто помітив, що вони домалювали телеведучій Опрі Вінфрі третю руку, а актриса в актриси Різ Візерспун можна розгледіти третю ногу.
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