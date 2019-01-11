Дві ліві ноги прем’єра, посмішка Кіма та інші фотошоп-ляпи

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Комп'ютерна обробка фотографій може врятувати невдалий знімок, а може й перетворити політика чи знаменитість на посміховисько.

Білі кросівки

Сімейне фото прем'єр-міністр Австралії Скотта Моррісона, яку оприлюднили кілька днів тому, привернуло увагу багатьох інтернет-користувачів: на ньому кросівки політика для чогось замінили іншими, але не помітили, що у нову версію знімку закралася помилка.

Перевірте себе: зможете її помітити?

Image caption Скотт Моррісон з сім'єю

Правильна відповідь: прем'єр-міністр сидить в ідеально білих кросівках, й обидві ноги в політика чомусь ліві.

Судячи з усього, комусь з його помічників спало на думку виставити свого керівника у більш вигідному світлі і прибрати з фото його старе взуття.

Дуже скоро фотографію видалили з офіційного сайту Моррісона і замінили оригінальною.

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Сам Моррісон не залишився осторонь і написав у Twitter: "Повідомлення для моєї канцелярії: "Я не просив чистити моє взуття, але якщо вам так хочеться щось відфотошопити, то зверніть увагу на волосся на моїх ногах (або їх відсутність), а не на ноги". І ось моє взуття, на яке вибір падає щоразу, коли я знімаю костюм", - написав прем'єр-міністр і додав до публікації фото своїх справжніх кросівок.

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Чи був мак?

У листопаді 2015 року канцелярія тодішнього прем'єр міністра Великої Британії Девіда Кемерона до річниці завершення Першої світової війни оприлюднила фото політика у Facebook.

Кемерон із символом пам'яті про жертв Першої світової війни - здавалося б, нічого дивного: такі ж значки у вигляді квітки маку носять і інші британські політики.

Проте уважний користувач Twitter згадав, що схоже фото, але без квітки маку, він вже десь бачив.

Пам'ять його не підвела: фото дійсно було зроблене у липні 2015 року, а мак до піджака прем'єр-міністра просто домалювали.

Зрештою фото видалили, а сам Кемерон трохи згодом вже по-справжньому сфотографувався зі значком у вигляді маку.

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Різний Горбачов

У часи СРСР родима пляма Горбачова то з'являлася на телеекранах, то зникала з газет - публікувати справжні фотографії генерального секретаря редактори не наважувались, хоча сам він спокійно з'являвся перед телекамерами і, вочевидь, особливостей своєї зовнішності жодним чином не соромився.

Image caption Михаил Горбачев в 1991 году

Кім і посмішка на російському ТБ

В ефірі телеканалу "Росія-1" у червні 2018 року північнокорейського лідера Кім Чен Ина показали з посмішкою на обличчі, хоча насправді він не посміхався.

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Декому з інтернет-користувачів фотографія усміхненого лідера КНДР здалася несправжньою.

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Ведучий програми "Вести недели" Дмитро Кисельов тоді відповів критикам, що редакція не користувалась інструментами для редагування.

"Завжди ж фотографують з високою швидкострільністю об'єктивів. Ось і виходять різні мімічні фази", - заявив ведучий.

Один, два, три - чотири?

У 2008 році Іран влаштував випробування ракет. На цілком офіційному фото видно, що три ракети піднялись в повітря, а четверта лишилася на платформі для запуску.

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Трохи згодом на новинному сайті Корпусу захисників ісламської революції з'явилася майже ідентична фотографія: на ній в небо летять вже всі чотири ракети.

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Три руки, три ноги та інші ляпи

Вміння редагувати фотографії, як відомо, особливо цінується у світі моди: майже всі знімки моделей так чи інакше відредаговані: їм видовжують підборіддя, видозмінюють талію, зменшують чи збільшують груди, переробляють руки, ноги та інші частини тіла.

У жовтні 2017 року французька влада вирішила зробити цей процес більш прозорим і зобов'язали усіх редакторів фешн-журналів і авторів реклами супроводжувати будь-яке комерційне фото попередженням про те, що його відредагували.

Фотосесія американського фотографа Енні Лейбовіц для журналу Vanity Fair у січні 2018 року поставила фоторедакторів видання у незручне становище. Дехто помітив, що вони домалювали телеведучій Опрі Вінфрі третю руку, а актриса в актриси Різ Візерспун можна розгледіти третю ногу.

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