Сім найважливіших новин з інтерв'ю екзарха Константинополя ВВС

Копирайт изображения Daniel Zelinski Image caption Архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви у США

Екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Даниїл в інтерв'ю ВВС розповів про переходи єпископів УПЦ МП до помісної української церкви, майбутній патріархат в Україні, можливе об'єднання греко-католиків і православних та майбутню ставропігію у Львові.

Архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви у США (Вселенський патріархат) відіграв одну з ключових ролей у створенні автокефальної Православної церкви України.

Разом з єпископом Едмонтонським Іларіоном наприкінці серпня 2018 року його призначили екзархом Вселенського патріарха в Україні для підготовки автокефалії та створення помісної церкви.

Вони вели перемовини з представниками всіх українських церков та владою, звітували Вселенському патріарху, допомагали готувати томос та об'єднавчий собор у Києві.

Після закінчення своєї місії в Україні владика Даниїл дав ексклюзивне інтерв'ю ВВС та розповів про перипетії підготовки автокефалії, складні перемовини в Україні та майбутнє нової церкви.

Якщо у вас немає можливості прочитати повний текст інтерв'ю, ми відібрали для вас сім головних новин від екзарха Константинополя.

Скільки єпископів УПЦ МП перейдуть до помісної церкви?

Архієпископ Даниїл розповів, що під час їхньої роботи в Україні найважче було налагодити контакт з ієрархами УПЦ Московського патріархату, адже заборона на зустрічі прийшла з Москви.

Копирайт изображения HTTP://ORTHODOX.VINNICA.UA Image caption Митрополит Вінницький Симеон взяв участь у створенні помісної церкви та перейшов до ПЦУ

Попри цю заборону, 18 єпископів (з майже 90) в умовах конспірації зустрілись з екзархами Константинополя та висловлювали бажання перейти до Православної церкви України. Понад те, владика Даниїл переконаний, що більшість з них і досі мають намір зробити цей крок.

Екзархи змогли "залаштунково" поспілкуватись з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм, але змістовного спілкування у них не було.

Архієпископ Даниїл вважає, що найближчим часом вагома частина УПЦ МП перейде до ПЦУ, а єпископи розмовляють з предстоятелем Епіфанієм про перехід цілими єпархіями.

Чи впливає Філарет на Епіфанія?

Константинополю не надто подобається позиція колишнього предстоятеля УПЦ КП Філарета, який натякає, що матиме вплив чи навіть якимось чином керуватиме новою Помісною церквою України.

На думку архієпископа Даниїла, владика Філарет зараз має шанс увійти в історію як один з будівничих помісної ПЦУ і з великою честю і гідністю відійти убік, ставши "духовним дідусем" цієї церкви. Або ж він має шанс "зруйнувати все", якщо і надалі намагатиметься керувати ПЦУ.

У Константинополі визнають, що Філарет мав і, можливо, досі має вплив на новообраного митрополита Київського і всієї України Епіфанія, який 5 років був його намісником.

І якщо занадто багато буде втручатись в адміністративні справи нової церкви, то може зашкодити Епіфанію.

"Це все, що я прошу у Філарета, дайте можливість Епіфанію бути предстоятелем церкви! Будьте духовним дідусем, татом, радьте, але дайте можливість робити свою справу", - заявив архієпископ Даниїл.

Копирайт изображения VIDOMOSTI.KIEV.UA Image caption Епіфаній 5 років був намісником Філарета в УПЦ КП

Для Константинополя та світового православ'я Філарет є канонічним митрополитом, а для внутрішнього вжитку, через повагу до віку та заслуг, він може зберігати титул патріарха, який мав до створення ПЦУ.

Владика Даниїл припустив, що якщо патріарх Варфоломій колись приїде до України, то обов'язково зустрінеться з Філаретом.

Чи буде український патріархат?

ПЦУ має всі можливості та передумови у майбутньому стати патріархатом, вважає представник Константинополя. Зараз ПЦУ має статус митрополії.

"Впевнений, що це станеться", - вважає владика Даниїл.

Для цього в Україні спочатку має відбутись глибше об'єднання церков, а до нової структури мали б долучитися духовенство та ієрархи РПЦ в Україні, тобто УПЦ МП.

Коли це об'єднання відбудеться, ПЦУ зможе звернутись до Константинополя, а Вселенський патріарх проголосить патріархію.

Коли буде визнання іншими церквами?

У Константинополі очікують, що вже за місяць-півтора інші помісні православні церкви почнуть визнавати новостворену ПЦУ.

Україна посіла 15 місце у диптиху (переліку) помісних православних церков світу.

Вселенський патріархат вже визнав українську церкву.

І, як вказує владика Даниїл, у найближчі місяць-півтора перші церкви почнуть її визнавати. Першими, як очікують у Константинополі, це зроблять Грецька, Кіпрська та Румунська церкви.

Копирайт изображения UNIAN

Владика Епіфаній вже надіслав всі потрібні листи помісним церквам, закликав визнавати ПЦУ і патріарх Варфоломій.

У Константинополі вказують, що РПЦ, звичайно, визнавати українську церкву у найближчому майбутньому не буде.

Найпроблемнішими також будуть Сербська, Польська та Антіохійська (Сирія) церква.

"Для них потрібен час, щоб опрацювати визнання Православної церкви України", - вважає архієпископ Даниїл.

Він вказує, що Сербська та Антіохійська церкви залежні від РПЦ й з ними треба працювати довше, а от з Польською церквою вдасться швидше знайти порозуміння.

Чи буде ставропігія у Львові?

Слідом за ставропігією (представництво Константинополя, яке напряму йому підпорядковується) у Києві в Андріївській церкві, представництво Вселенського патріархату може з'явитись на Західній Україні, зокрема у Львові.

При цьому архієпископ Даниїл наполягає, що інформація про нібито десятки храмів та монастирів, на які претендує Константинополь в Україні, не відповідає дійсності.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Андріївська церква - перша ставропігія Константинополя в Україні

"Можливо, що ми відкриємо ще якусь одну ставропігію в Україні. Але це не означає, що ми будемо забирати Києво-Печерську лавру чи Почаївський монастир. Ми того робити не будемо 100%", - заявив владика Даниїл.

Розповідаючи про ставропігії у минулому, він нагадав, що у Львові ставропігією Константинополя колись була Успенська церква. Але владика наполягає, що вони не претендують на конкретні приміщення чи майно.

Архієпископ Даниїл порівняв ставропігії з консульствами, а головним їхнім завданням назвав просвітницьку діяльність, лекції, наукові та академічні проекти.

Томос для церкви Білорусі

Представник Константинополя вважає, що кожен народ, який має бажання створити свою автокефальну православну церкву, повинен мати право її засновувати і просити визнання цієї церкви.

Він підтримує такі прагнення православних церков у Македонії та Чорногорії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Константинополі кажуть, що Білорусь - її влада та церква - також можуть звернутись за томосом

Також він не викреслює з цього переліку православну церкву Білорусі, яка зараз є частиною РПЦ (територія Білорусі у минулому також входила до Київської митрополії).

Владика Даниїл погоджується, що білоруська церква також може мати право на автокефалію за прикладом української церкви.

Для цього, як і в українському випадку, має бути звернення до Константинополя від народу, влади та пастирів.

"РПЦ боїться волевиявлення православних народів на свою самоідентичність, вони хочуть контролювати колишні 15 республік колишнього СРСР", - додав архієпископ Даниїл.

Об'єднання з греко-католиками

У Константинополі не виключають, що у майбутньому, коли ПЦУ пройде процес становлення і об'єднання, а, можливо, і отримає статус патріархії, може йтися про певні об'єднавчі процеси з Українською греко-католицькою церквою.

Греко-католицька церква підпорядковується Риму і виникла внаслідок унії між частиною православної церкви та Римом наприкінці XVI століття.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Слідами Томосу: місто, яке дало Україні церкву

"Історично греко-католики намагаються віднайти свою ідентичність. Вони є православними християнами у єдності з Римським престолом, але вони постійно повертаються назад до київської традиції, до хрещення, прийнятого від Константинополя", - вважає представник Константинополя.

Він вважає, що створення ПЦУ є певною передумовою для діалогу православної церкви з греко-католицькою і пошуку шляхів для їхнього порозуміння.

На питання, чи може колись йтися про об'єднання, архієпископ відповів: "Я впевнений, що це є цілком можливим".

"Ще їхні духовні отці-попередники владика Андрей Шептицький, Йосип Сліпий та інші ієрархи неодноразово говорили, що коли православна церква України матиме свою самоідентичність, греко-католики повинні будуть знайти шлях до єдності з цією церквою", - додав він. Додавши, що визначати своє майбутнє - це справа самих греко-католиків.

Повне інтерв'ю з архієпископом Даниїлом читайте тут.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.