Слідчі в Росії відкинули незалежне розслідування вбивства журналістів у ЦАР
Слідчий комітет Росії заперечує результати розслідування загибелі російських журналістів в Центральноафриканській республіці (ЦАР), представлені центром Михайла Ходорковського. Відомство наполягає, що журналісти загинули в результаті пограбування, а їхній водій не мав відношення до жандармерії.
Напередодні центр "Досьє" опублікував результати розслідування вбивства Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченко, де говорилося, що за журналістами стежив співробітник місцевої жандармерії, з яким підтримував зв'язок найнятий знімальною групою водій.
Загиблі журналісти знімали в ЦАР документальний фільм про діяльність в країні російської "приватної військової компанії Вагнера". Вони були вбиті невідомими озброєними людьми 30 липня, їхні тіла знайшли за 23 км від міста Сібю.
Що дізнався центр Ходорковського
З розслідування центру "Досьє" зрозуміло, що журналісти могли стати жертвами спланованого нападу, а не пограбування.
Як стверджують в центрі, за вбитими журналістами в ЦАР стежили співробітники місцевої жандармерії і бійці ПВК "Вагнера".
За даними "Досьє", співробітник жандармерії на ім'я Еммануель Котофіо неодноразово телефонував водію знімальної групи Бьєнвеню Ндувокамі, який привіз російських журналістів до місця їхнього вбивства і був єдиним, хто вижив в результаті нападу.
Крім того, Котофіо розмовляв з громадянином Росії, колишнім офіцером МВС Олександром Сотовим, який в день вбивства міг перебувати на території ЦАР, стверджується в розслідуванні.
За твердженням Служби безпеки України (СБУ), Сотов може бути співробітником компанії "М-Фінанс", яку ЗМІ раніше пов'язували з ім'ям відомого петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина - власника компанії "Конкорд", відомого як "кухар Путіна" і засновник "фабрики тролів" .
За даними "Досьє", через кілька днів після загибелі журналістів Котофіо був заарештований, проте згодом його звільнили.
Водій Ндувокама, як показало розслідування "Досьє", для спілкування з убитими журналістами купив телефонну сім-карту на фальшиве ім'я.
Що каже Слідчий комітет
У Слідчому комітеті Росії назвали опубліковане напередодні розслідування спробою "виправдати власні прорахунки при підготовці небезпечної поїздки".
"Ініціюючи публікації по цій темі в ЗМІ, інтернет-проект Центр управління розслідуваннями явно має на меті виправдати власні прорахунки при підготовці небезпечної поїздки, вважаючи за краще висувати власні версії і звинувачувати в цьому непричетних", - йдеться в заяві відомства.
Як відмітила в Facebook екс-заступник головного редактора Центру управління розслідуваннями (ЦУР) Анастасія Горшкова, цей проект був закритий, а ініціатором публікацій став центр "Досьє".
У заяві СКР кажуть, що водій загиблих журналістів Бьєнвеню Ндувокама жодного стосунку до органів жандармерії не має. За версією СКР, росіяни познайомилися з ним в одному з кафе міста Бангі й запропонували йому супроводжувати їх, "оскільки він володіє англійською мовою і має пікап-позашляховик".
СКР стверджує, що журналісти стали жертвами пограбування "групою озброєних людей негроїдної раси, які розмовляли арабською" і намагалися відібрати їхні особисті речі та апаратуру. За версією відомства, водій залишився живим, оскільки "скористався тим, що увага нападників відвернута, і на автомобілі залишив місце події".
У Слідчому комітеті також заявили, що фіксер на ім'я Мартін, який повинен був допомагати журналістам в ЦАР, в процесі найму водія участі не брав.
Однак, як повідомила Горшкова, в матеріалах справи є листування з Мартіном, який ділиться номером водія Бьєнвеню. На думку Горшкової, з відповіді СКР зрозуміло, що відомство не працювало з тією інформацією, яку отримало від ЦУР.
"Слідчий комітет навіть вчорашні публікації вивчити не зміг, обмежившись читанням заголовків. Інакше вислови "голослівні твердження" і "звинувачення непричетних" не прозвучали б",- заявив Михайло Ходорковський.
Фіксер Мартін
Центр "Досьє" дійшов висновку, що фіксера на ім'я Мартін, швидше за все, не існувало.
Зокрема, розслідувачі встановили, що при покупці сім-карти "Мартін" скористався фальшивим іменем Еріка Мустерман (Erika Mustermann, в російській мові аналог імені "Васіліса Пупкіна").
За версією центру, кореспондент видання "Федеральне агентство новин" (РІА ФАН) Кирило Романовський, який надав контакти Мартіна, міг ввести журналістів в оману.
Зокрема, Романовський стверджував, що сам ніколи не бував до цього в ЦАР, але представникам "Досьє" вдалося з'ясувати, що в травні 2018 року він міг в'їхати туди через територію Судану, а потім полетіти зі столиці ЦАР Бангі в Санкт-Петербург.
Номер "фіксера Мартіна" Романовський вніс в базу своїх телефонних контактів лише через два дні після того, як він передав його журналістам "Центру управління розслідуваннями", стверджують в центрі "Досьє".
У п'ятницю Романовський підтвердив "Новой газете", що все-таки їздив в ЦАР: "Це було приватне комерційне замовлення на фото і відеозйомку гуманітарного конвою, що доставив польові госпіталі, медикаменти та інший гуманітарний інвентар для допомоги жителям ЦАР. Я не розповідав про нього тому, що замовлення було суто приватним".
"Федеральне агентство новин" (РІА ФАН) оприлюднило відкритий лист в СКР з проханням перевірити достовірність матеріалів центру "Досьє".
"Група анонімних, імовірно, шахраїв, які називають себе "Досьє", поширює в соціальних мережах та ЗМІ інформацію про співробітника "Федерального агентства новин" Кирила Романовського, яка порочить його честь і репутацію військового кореспондента", - йдеться в листі.
Видання РІА ФАН також пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називали засновником і головним спонсором "ПВК Вагнера".
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