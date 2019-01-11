Слідчі в Росії відкинули незалежне розслідування вбивства журналістів у ЦАР

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Слідчий комітет Росії заперечує результати розслідування загибелі російських журналістів в Центральноафриканській республіці (ЦАР), представлені центром Михайла Ходорковського. Відомство наполягає, що журналісти загинули в результаті пограбування, а їхній водій не мав відношення до жандармерії.

Напередодні центр "Досьє" опублікував результати розслідування вбивства Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченко, де говорилося, що за журналістами стежив співробітник місцевої жандармерії, з яким підтримував зв'язок найнятий знімальною групою водій.

Загиблі журналісти знімали в ЦАР документальний фільм про діяльність в країні російської "приватної військової компанії Вагнера". Вони були вбиті невідомими озброєними людьми 30 липня, їхні тіла знайшли за 23 км від міста Сібю.

Що дізнався центр Ходорковського

Копирайт изображения CENTER DOSSIER Image caption Слайд з презентації Центру "Досьє" - некомерційного проекту Михайла Ходорковського

З розслідування центру "Досьє" зрозуміло, що журналісти могли стати жертвами спланованого нападу, а не пограбування.

Як стверджують в центрі, за вбитими журналістами в ЦАР стежили співробітники місцевої жандармерії і бійці ПВК "Вагнера".

За даними "Досьє", співробітник жандармерії на ім'я Еммануель Котофіо неодноразово телефонував водію знімальної групи Бьєнвеню Ндувокамі, який привіз російських журналістів до місця їхнього вбивства і був єдиним, хто вижив в результаті нападу.

Крім того, Котофіо розмовляв з громадянином Росії, колишнім офіцером МВС Олександром Сотовим, який в день вбивства міг перебувати на території ЦАР, стверджується в розслідуванні.

За твердженням Служби безпеки України (СБУ), Сотов може бути співробітником компанії "М-Фінанс", яку ЗМІ раніше пов'язували з ім'ям відомого петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина - власника компанії "Конкорд", відомого як "кухар Путіна" і засновник "фабрики тролів" .

За даними "Досьє", через кілька днів після загибелі журналістів Котофіо був заарештований, проте згодом його звільнили.

Водій Ндувокама, як показало розслідування "Досьє", для спілкування з убитими журналістами купив телефонну сім-карту на фальшиве ім'я.

Що каже Слідчий комітет

У Слідчому комітеті Росії назвали опубліковане напередодні розслідування спробою "виправдати власні прорахунки при підготовці небезпечної поїздки".

"Ініціюючи публікації по цій темі в ЗМІ, інтернет-проект Центр управління розслідуваннями явно має на меті виправдати власні прорахунки при підготовці небезпечної поїздки, вважаючи за краще висувати власні версії і звинувачувати в цьому непричетних", - йдеться в заяві відомства.

Як відмітила в Facebook екс-заступник головного редактора Центру управління розслідуваннями (ЦУР) Анастасія Горшкова, цей проект був закритий, а ініціатором публікацій став центр "Досьє".

У заяві СКР кажуть, що водій загиблих журналістів Бьєнвеню Ндувокама жодного стосунку до органів жандармерії не має. За версією СКР, росіяни познайомилися з ним в одному з кафе міста Бангі й запропонували йому супроводжувати їх, "оскільки він володіє англійською мовою і має пікап-позашляховик".

СКР стверджує, що журналісти стали жертвами пограбування "групою озброєних людей негроїдної раси, які розмовляли арабською" і намагалися відібрати їхні особисті речі та апаратуру. За версією відомства, водій залишився живим, оскільки "скористався тим, що увага нападників відвернута, і на автомобілі залишив місце події".

У Слідчому комітеті також заявили, що фіксер на ім'я Мартін, який повинен був допомагати журналістам в ЦАР, в процесі найму водія участі не брав.

Однак, як повідомила Горшкова, в матеріалах справи є листування з Мартіном, який ділиться номером водія Бьєнвеню. На думку Горшкової, з відповіді СКР зрозуміло, що відомство не працювало з тією інформацією, яку отримало від ЦУР.

"Слідчий комітет навіть вчорашні публікації вивчити не зміг, обмежившись читанням заголовків. Інакше вислови "голослівні твердження" і "звинувачення непричетних" не прозвучали б",- заявив Михайло Ходорковський.

Фіксер Мартін

Центр "Досьє" дійшов висновку, що фіксера на ім'я Мартін, швидше за все, не існувало.

Зокрема, розслідувачі встановили, що при покупці сім-карти "Мартін" скористався фальшивим іменем Еріка Мустерман (Erika Mustermann, в російській мові аналог імені "Васіліса Пупкіна").

За версією центру, кореспондент видання "Федеральне агентство новин" (РІА ФАН) Кирило Романовський, який надав контакти Мартіна, міг ввести журналістів в оману.

Зокрема, Романовський стверджував, що сам ніколи не бував до цього в ЦАР, але представникам "Досьє" вдалося з'ясувати, що в травні 2018 року він міг в'їхати туди через територію Судану, а потім полетіти зі столиці ЦАР Бангі в Санкт-Петербург.

Номер "фіксера Мартіна" Романовський вніс в базу своїх телефонних контактів лише через два дні після того, як він передав його журналістам "Центру управління розслідуваннями", стверджують в центрі "Досьє".

У п'ятницю Романовський підтвердив "Новой газете", що все-таки їздив в ЦАР: "Це було приватне комерційне замовлення на фото і відеозйомку гуманітарного конвою, що доставив польові госпіталі, медикаменти та інший гуманітарний інвентар для допомоги жителям ЦАР. Я не розповідав про нього тому, що замовлення було суто приватним".

"Федеральне агентство новин" (РІА ФАН) оприлюднило відкритий лист в СКР з проханням перевірити достовірність матеріалів центру "Досьє".

"Група анонімних, імовірно, шахраїв, які називають себе "Досьє", поширює в соціальних мережах та ЗМІ інформацію про співробітника "Федерального агентства новин" Кирила Романовського, яка порочить його честь і репутацію військового кореспондента", - йдеться в листі.

Видання РІА ФАН також пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називали засновником і головним спонсором "ПВК Вагнера".

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