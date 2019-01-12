Як вижити взимку в горах: п'ять порад фахівців
Досвідчені рятувальники та інструктори радять, що робити, аби не загубитися в горах, і як врятуватися в екстремальних умовах.
Пізно ввечері 10 січня рятувальники знайшли туриста-лижника, який зник у Карпатах. Його шукали п'ять діб.
Ігор Грищенко був одним з п'яти туристів, які заблукали в горах на Різдво. Троє врятувалися, Ігоря знайшли за кілька днів, ще один лижник загинув.
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Рятувальники та інструктори не втомлюються повторювати про небезпеку, яку можуть становити гори, навіть для підготовлених мандрівників.
Щоб похід у гори не перетворився на жахіття та спецоперацію, варто пам'ятати про кілька важливих речей.
Не йдіть непідготовленими
"Перша порада - не йти в гори взимку, коли є висока лавинна небезпека та погані погодні умови. Треба цінувати своє життя і не наражати на небезпеку інших людей", - наголошує керівник гірського рятувального підрозділу Василь Кобилюк.
"Треба завчасно до цього готуватися, мати добру екіпіровку, фізичну підготовку, мати з собою GPS, топографічні карти, а також потрібно мати навички і досвід перебування в горах", - каже рятувальник.
Він радить туристам, які планують похід у гори, обов'язково звертатися до гірських пошуково-рятувальних служб.
"У рятувальній службі розкажуть про рівень лавинонебезпеки, дадуть прогноз погоди, повідомлять про стан снігу на схилах і нададуть всю потрібну інформацію", - каже пан Кобилюк.
Також варто зареєструватися у рятувальників, залишити свої контакти і маршрут, щоб у разі необхідності фахівці знали, де вас шукати.
Гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС розташовані по всій території Карпат, а їхні контакти є на сайтах обласних управлінь ДСНС - зокрема у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях. Або ж просто зателефонуйте на лінію 101, і диспетчер підкаже контакти місцевої служби, радить пан Кобилюк.
Обов'язково майте контакти рятувальників із собою. Або ж, якщо потрапили в халепу, телефонуйте 101.
Беріть із собою все необхідне
Екіпірування має вкрай важливе значення. Одяг має відштовхувати сніг і захищати від вітру. Рукавиці краще зігрівають руки, ніж рукавички з окремими пальцями, пояснює майстер спорту з туризму і керівник турклубу "Університет" Володимир Триліс.
Яскравий одяг, як зазвичай носять лижники, дуже доречний і його добре видно здалека - саме на це розраховували рятувальники, коли шукали зниклого туриста із залученням гелікоптера.
Є набір найнеобхідніших речей, які треба мати із собою. Серед них - герметично запаковані сірники, хороший ніж ("такий, яким можна рубати гілки"), ліхтарик, кажуть фахівці.
"Обов'язково брати саме сірники, а не запальничку, оскільки змерзлі руки можуть просто бути не в змозі нею скористатися", - каже Сергій Білоус, керівник та інструктор школи виживання "Білі вовки".
Він радить брати з собою речі, які не забирають багато місця і можуть мати кілька призначень.
Наприклад, для розведення вогню фахівець радить взяти із собою смужки оргскла або пластику - цей матеріал добре горить (але перед походом перевірте, чи підходить для цього обраний вами матеріал, адже не всі види пластику горять).
Для їжі у короткий похід можна взяти із собою шоколад. "Він поживний, а з фольги можна зробити склянку і розтопити в ній сніг для пиття", - пояснює інструктор.
Він радить прихопити із собою і кілька презервативів. "Вони займають мало місця, і в них можна також зігріти води, або запакувати в них телефон та сірники, щоб не промокли", - каже пан Білоус.
Тримайтеся разом
У жодному разі не можна йти в гори самому, в один голос кажуть фахівці.
"Рух, особливо в погану погоду, забирає сили, та й просто можна підвернути ногу", - застерігає пан Триліс.
За його словами, мінімальний розмір групи для походу в гори - четверо людей. У разі необхідності хтось може піти по допомогу, а хтось - лишитися з тим, в кого немає сил.
Але уникайте випадків, коли людина кудись іде або лишається сама. "Не можна розділятися!"- нагадує керівник школи виживання Сергій Білоус.
І звісно, не слід йти без досвідченого супровідника, який має досвід у горах і знає місцевість, наголошують фахівці.
Погода в горах може різко змінитися впродовж півгодини, і можна легко збитися з маршруту, який здавався безпечним, застерігає пан Білоус.
Рухайтеся
Зниклого лижника врятувало, зокрема, те, що він вставав кожні 15 хвилин і намагався зігрітися, розповіли у ДСНС.
"Потрібно рухатися, якщо є сили кудись іти", - каже майстер спорту з туризму і керівник турклубу Володимир Триліс.
Але йти слід лише в тому разі, якщо ви можете орієнтуватися на місцевості і знаєте, як вийти до людей. Якщо ні - варто зупинитися, облаштувати укриття і повідомити рятувальникам свої координати.
"Добре мати спеціальний додаток, який одним-двома натисками відправить ваші координати рятувальникам", - розповідає пан Триліс.
У Карпатах в ущелинах часто немає зв'язку. Спіймати мобільне покриття можна ближче до вершин, але слід враховувати погодні умови: взимку на хребтах може бути сильний вітер і завірюха, нагадує досвідчений турист.
В ідеалі потрібно розвести багаття і чекати на допомогу. "А в процесі заготівлі дров ви не змерзнете", - каже пан Триліс.
Шукайте укриття
"Укриття - це перше, що необхідно в горах", - каже керівник школи виживання Сергій Білоус. Далі в порядку важливості, за його словами, йдуть вогонь, вода, їжа та сигнал лиха.
"Укриття треба знайти або створити - наприклад, можна викопати нору в снігу", - радить керівник турклубу Володимир Триліс.
Сніг можна згрібати навіть ногами та руками (але якщо робити це голіруч, робіть перерви і зігрівайте пальці, щоб не відморозити).
На дно можна кинути гілки хвойних дерев. "Всередині такої нори температура може бути близько нуля або навіть плюсовою", - пояснює пан Триліс.
Фахівці застерігають: такі поради можуть допомогти, але лише якщо у вас є досвід та потрібні навички перебування в горах. Йти в похід, нехтуючи попередженням рятувальників, не маючи потрібного екіпірування і без досвідченого супровідника - небезпечно для життя.
Порятунок людини, яка провела взимку в горах кілька днів і вижила, - скоріше, виняток, попереджають рятувальники.
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