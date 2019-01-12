Копирайт изображения УНІАН Image caption Гори можуть бути дуже небезпечними, застерігають фахівці

Досвідчені рятувальники та інструктори радять, що робити, аби не загубитися в горах, і як врятуватися в екстремальних умовах.

Пізно ввечері 10 січня рятувальники знайшли туриста-лижника, який зник у Карпатах. Його шукали п'ять діб.

Ігор Грищенко був одним з п'яти туристів, які заблукали в горах на Різдво. Троє врятувалися, Ігоря знайшли за кілька днів, ще один лижник загинув.

Рятувальники та інструктори не втомлюються повторювати про небезпеку, яку можуть становити гори, навіть для підготовлених мандрівників.

Щоб похід у гори не перетворився на жахіття та спецоперацію, варто пам'ятати про кілька важливих речей.

Не йдіть непідготовленими

Копирайт изображения ДСНС Image caption Уточнюйте всю поточну інформацію про погоду та ризики у рятувальників, щоб не потрапити в халепу

"Перша порада - не йти в гори взимку, коли є висока лавинна небезпека та погані погодні умови. Треба цінувати своє життя і не наражати на небезпеку інших людей", - наголошує керівник гірського рятувального підрозділу Василь Кобилюк.

"Треба завчасно до цього готуватися, мати добру екіпіровку, фізичну підготовку, мати з собою GPS, топографічні карти, а також потрібно мати навички і досвід перебування в горах", - каже рятувальник.

Він радить туристам, які планують похід у гори, обов'язково звертатися до гірських пошуково-рятувальних служб.

"У рятувальній службі розкажуть про рівень лавинонебезпеки, дадуть прогноз погоди, повідомлять про стан снігу на схилах і нададуть всю потрібну інформацію", - каже пан Кобилюк.

Також варто зареєструватися у рятувальників, залишити свої контакти і маршрут, щоб у разі необхідності фахівці знали, де вас шукати.

Гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС розташовані по всій території Карпат, а їхні контакти є на сайтах обласних управлінь ДСНС - зокрема у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях. Або ж просто зателефонуйте на лінію 101, і диспетчер підкаже контакти місцевої служби, радить пан Кобилюк.

Обов'язково майте контакти рятувальників із собою. Або ж, якщо потрапили в халепу, телефонуйте 101.

Беріть із собою все необхідне

Копирайт изображения EPA Image caption Навіть у короткий похід у ясний день варто взяти із собою сірники та ніж, рекомендують фахівці

Екіпірування має вкрай важливе значення. Одяг має відштовхувати сніг і захищати від вітру. Рукавиці краще зігрівають руки, ніж рукавички з окремими пальцями, пояснює майстер спорту з туризму і керівник турклубу "Університет" Володимир Триліс.

Яскравий одяг, як зазвичай носять лижники, дуже доречний і його добре видно здалека - саме на це розраховували рятувальники, коли шукали зниклого туриста із залученням гелікоптера.

Є набір найнеобхідніших речей, які треба мати із собою. Серед них - герметично запаковані сірники, хороший ніж ("такий, яким можна рубати гілки"), ліхтарик, кажуть фахівці.

"Обов'язково брати саме сірники, а не запальничку, оскільки змерзлі руки можуть просто бути не в змозі нею скористатися", - каже Сергій Білоус, керівник та інструктор школи виживання "Білі вовки".

Він радить брати з собою речі, які не забирають багато місця і можуть мати кілька призначень.

Наприклад, для розведення вогню фахівець радить взяти із собою смужки оргскла або пластику - цей матеріал добре горить (але перед походом перевірте, чи підходить для цього обраний вами матеріал, адже не всі види пластику горять).

Для їжі у короткий похід можна взяти із собою шоколад. "Він поживний, а з фольги можна зробити склянку і розтопити в ній сніг для пиття", - пояснює інструктор.

Він радить прихопити із собою і кілька презервативів. "Вони займають мало місця, і в них можна також зігріти води, або запакувати в них телефон та сірники, щоб не промокли", - каже пан Білоус.

Тримайтеся разом

Копирайт изображения ТУРКЛУБ "УНІВЕРСИТЕТ" Image caption Мінімальний розмір групи для походу в гори - четверо людей, радять досвідчені туристи

У жодному разі не можна йти в гори самому, в один голос кажуть фахівці.

"Рух, особливо в погану погоду, забирає сили, та й просто можна підвернути ногу", - застерігає пан Триліс.

За його словами, мінімальний розмір групи для походу в гори - четверо людей. У разі необхідності хтось може піти по допомогу, а хтось - лишитися з тим, в кого немає сил.

Але уникайте випадків, коли людина кудись іде або лишається сама. "Не можна розділятися!"- нагадує керівник школи виживання Сергій Білоус.

І звісно, не слід йти без досвідченого супровідника, який має досвід у горах і знає місцевість, наголошують фахівці.

Погода в горах може різко змінитися впродовж півгодини, і можна легко збитися з маршруту, який здавався безпечним, застерігає пан Білоус.

Рухайтеся

Копирайт изображения ТУРКЛУБ "УНІВЕРСИТЕТ" Image caption Взимку важливо рухатися, щоб не замерзнути, нагадують фахівці

Зниклого лижника врятувало, зокрема, те, що він вставав кожні 15 хвилин і намагався зігрітися, розповіли у ДСНС.

"Потрібно рухатися, якщо є сили кудись іти", - каже майстер спорту з туризму і керівник турклубу Володимир Триліс.

Але йти слід лише в тому разі, якщо ви можете орієнтуватися на місцевості і знаєте, як вийти до людей. Якщо ні - варто зупинитися, облаштувати укриття і повідомити рятувальникам свої координати.

"Добре мати спеціальний додаток, який одним-двома натисками відправить ваші координати рятувальникам", - розповідає пан Триліс.

У Карпатах в ущелинах часто немає зв'язку. Спіймати мобільне покриття можна ближче до вершин, але слід враховувати погодні умови: взимку на хребтах може бути сильний вітер і завірюха, нагадує досвідчений турист.

В ідеалі потрібно розвести багаття і чекати на допомогу. "А в процесі заготівлі дров ви не змерзнете", - каже пан Триліс.

Шукайте укриття

"Укриття - це перше, що необхідно в горах", - каже керівник школи виживання Сергій Білоус. Далі в порядку важливості, за його словами, йдуть вогонь, вода, їжа та сигнал лиха.

"Укриття треба знайти або створити - наприклад, можна викопати нору в снігу", - радить керівник турклубу Володимир Триліс.

Копирайт изображения Володимир Триліс Image caption Нору в снігу можна вирити за допомогою рук або підручних засобів - ножа, тарілки чи ложки, радить керівник турклубу

Сніг можна згрібати навіть ногами та руками (але якщо робити це голіруч, робіть перерви і зігрівайте пальці, щоб не відморозити).

На дно можна кинути гілки хвойних дерев. "Всередині такої нори температура може бути близько нуля або навіть плюсовою", - пояснює пан Триліс.

Фахівці застерігають: такі поради можуть допомогти, але лише якщо у вас є досвід та потрібні навички перебування в горах. Йти в похід, нехтуючи попередженням рятувальників, не маючи потрібного екіпірування і без досвідченого супровідника - небезпечно для життя.

Порятунок людини, яка провела взимку в горах кілька днів і вижила, - скоріше, виняток, попереджають рятувальники.

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